Xe số mới trình làng "thách thức" Honda Wave RSX, Yamaha Sirius

Tham gia vào phân khúc thị trường xe số phổ thông cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, Kencana Sport 115 sở hữu tổng thể nhỏ gọn và sắc sảo. Đèn pha LED của xe được tích hợp logo AFAZ, trong khi đèn hậu LED tạo hình chữ “A”, vừa độc đáo vừa hiện đại. Thân xe, ống xả và bánh xe được sản xuất tại Malaysia, chiếm khoảng 40% linh kiện nội địa, nhắm đến nhóm khách hàng đô thị có ngân sách vừa phải nhưng vẫn muốn trải nghiệm một chiếc xe thời trang, tiện dụng.

Về sức mạnh, Kencana Sport 115 được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 113 cc, loại SOHC, đạt chuẩn Euro-4. Khối động cơ này sản sinh công suất 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 4 cấp ly hợp ly tâm cùng hệ truyền động xích bọc kín, đảm bảo vận hành mượt mà và bền bỉ trong điều kiện đô thị.

Khung gầm của xe kết hợp phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc KYB phía sau, có thể điều chỉnh lực nén lò xo, mang lại sự cân bằng tốt giữa sự êm ái và độ ổn định khi di chuyển. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực phía trước kết hợp tang trống cơ khí phía sau, giúp xe vận hành an toàn trong các tình huống dừng khẩn cấp. Trọng lượng xe chỉ 100 kg, bình xăng dung tích 4,2 lít, và chiều cao yên 760 mm, phù hợp với phần lớn người dùng đô thị.

Với thiết kế gọn nhẹ, tiện nghi, và mức giá dễ tiếp cận, AFAZ Kencana Sport 115 là lựa chọn hợp lý cho những người đi xe đô thị cần một phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, dễ lái nhưng vẫn mang phong cách hiện đại và cá tính. Xe có giá bán tại thị trường Malaysia là 5799 ringgit - khoảng 37,4 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.