Ngắm xe số Honda Wave 110i siêu tiết kiệm xăng, giá từ 31,6 triệu đồng

Honda Wave 110i vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan. Đây là dòng xe số gia đình quen thuộc với thiết kế hiện đại hơn, tăng cường an toàn và bổ sung nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng ở mọi lứa tuổi.

Phiên bản 2026 của Wave 110i vẫn giữ trọn những ưu điểm vốn làm nên tên tuổi dòng Wave như tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và chi phí sử dụng thấp.

Điểm đáng chú ý trên Wave 110i mới là hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp phân bổ lực phanh từ bánh sau lên bánh trước một cách hài hòa. Nhờ đó, xe giảm tốc ổn định hơn, hạn chế tình trạng chúi đầu hay mất kiểm soát khi phanh gấp. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho cả người mới lái lẫn người đã có kinh nghiệm, nhất là khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Ngoại hình xe được tinh chỉnh theo hướng thanh lịch và hiện đại. Cụm đèn pha LED mới cho khả năng chiếu sáng rõ ràng hơn, trong khi đèn xi-nhan và đèn hậu LED được thiết kế thể thao, tạo chiều sâu và giúp tổng thể chiếc xe trông trẻ trung, bền dáng theo thời gian.

Honda tích hợp nhiều tiện ích nhằm tăng sự thuận tiện khi sử dụng: Cổng sạc USB Type-C cho điện thoại và thiết bị di động; Móc treo đồ phía trước mới, dễ sử dụng; Ngăn chứa đồ phía trước tiện lợi; Bảng đồng hồ thiết kế lại, hiển thị rõ ràng; Cốp dưới yên rộng rãi; Bình xăng dung tích lớn hơn, phù hợp cho các chuyến đi dài. Những trang bị này giúp Wave 110 trở thành phương tiện linh hoạt cho cả nhu cầu gia đình lẫn công việc như giao hàng nhẹ.

Xe sử dụng động cơ Honda Smart Engine, dung tích 110cc, nổi tiếng về độ bền và dễ bảo dưỡng. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt tối đa khoảng 71,4 km/lít, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, phù hợp cho việc đi làm, đi học hoặc sử dụng hằng ngày.

Với thiết kế mới, trang bị thực dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu, Wave 110i tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu xe số gia đình bền bỉ, dễ sử dụng và kinh tế. Hiện tại dòng xe này có giá bán niêm yết dao động từ 39.000 baht đến 48.800 baht (31,6-39,6 triệu đồng).