Bảng giá Honda Air Blade 125 tháng 3/2026: Hạ nhiệt đáng kể

Mặc dù Honda từng thực hiện nhiều phiên bản giới hạn hợp tác với Walt Disney trên các mẫu xe khác nhau, nhưng sự xuất hiện của phiên bản lấy cảm hứng từ Spider-Man và Venom trên Honda Air Blade 125 đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này được ra mắt dưới dạng phiên bản giới hạn dựa trên các siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel.

Tuy nhiên, hiện tại các phiên bản giới hạn này vẫn đang trong giai đoạn nhận đặt trước và chưa chính thức được mở bán tại các HEAD của Honda. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn của Honda Air Blade 125 vẫn đang được phân phối tại các đại lý với mức giá thực tế cao hơn so với giá niêm yết từ hãng.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá Honda Air Blade 125 được cập nhật vào thời điểm giữa tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42.208.363 49,000,000 Air Blade 125 Đặc biệt 43.386.545 50,000,000 Air Blade 125 Thể thao 47.804.727 52,000,000 AirBlade Marvel Spider-Man 48.099.273 - AirBlade Marvel Venom 48.099.273 -

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo

Có thể thấy, tùy phiên bản mà giá Air Blade 125 hiện đang chênh từ 5 - 7 triệu đồng so với mức niêm yết chính hãng. Dù vậy, mức chênh này vẫn có thể được coi là thấp bởi trước đó giá mẫu tay ga này luôn chênh ở mức 8 - 10 triệu đồng. Điều này giúp khách hàng muốn sở hữu mẫu tay ga này đã tiết kiệm được kha khá chi phí.

Air Blade 125 vốn là mẫu tay ga rất được ưa chuộng nhờ thiết kế thể thao hiện đại và luôn được hãng cập nhật tính năng mới. Ở phiên bản hiện tại, xe được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần, chìa khóa thông minh smartkey, có kèm cổng sạc USB tại ngăn chứa đồ rộng tới 23,2 lít.

Xe sử dụng khối động cơ eSP+ 124,8cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 8,75kW tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,3 N.m tại 6500 vòng/phút. Xe cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, hệ thống Idling Stop cho khả năng tiết kiệm xăng khá tốt, với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 2,12l/100km.

Air Blade 125 sử dụng vành đúc, kèm lốp không săm cho khả năng vận hành ổn định. Đồng thời, xe được tích hợp phanh đĩa trước kèm tang trống sau, có tích hợp công nghệ CBS. Riêng phiên bản Thể thao được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, nhờ đó tăng cường hơn nữa sự an toàn trong quá trình vận hành.