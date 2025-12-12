Honda Wave 125i 2026 nhập Thái giá tới trăm triệu đồng, trang bị smartkey

Xe máy nhập khẩu từ Thái Lan luôn được người Việt ưa chuộng nhờ chất lượng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, và Wave 125i (chính là Future 125i bán tại Việt Nam) là một trong những mẫu xe được ưa chuộng hơn cả. Gần đây, phiên bản 2026 có tích hợp smartkey đã được nhiều đại lý nhập khẩu về Việt Nam.

Theo khảo sát giá tại một số đại lý, Wave 125i 2026 tiêu smartkey tiêu chuẩn có giá bán là 91 triệu đồng (đã gồm VAT). Trong khi đó, Wave 125i R - phiên bản giới hạn chỉ 500 chiếc được sản xuất - có giá bán lên tới 101 triệu đồng, tức là cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 10 triệu đồng.

Đây là mức giá bán rất cao khi so sánh với mặt bằng xe số tại thị trường Việt Nam, và tương đương giá của SH160i chính hãng tại Việt Nam. Tại thị trường Thái Lan, Wave 125i bản smartkey có giá 59.400 baht (khoảng 49 triệu đồng), trong khi Wave 125i R có giá 66.200 baht (khoảng 55 triệu đồng).

Wave 125i 2026 là phiên bản nâng cấp toàn diện với hàng loạt các trang bị hiện đại. Xe được trang bị chìa khóa thông minh smartkey tăng khả năng bảo vệ xe và đồng thời đưa tới nhiều trải nghiệm hiện đại cho người sử dụng. Mẫu xe máy số này cũng được tích hợp thêm cổng sạc USB Type-C hỗ trợ sạc các thiết bị điện tử khi cần.

Xe vẫn được trang bị hệ thống giảm xóc ống lồng trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau. Hệ thống phanh đĩa trước kèm tang trống sau được bổ sung CBS nhằm tăng tính an toàn khi vận hành cho người sử dụng. Wave 125i 2026 cũng được trang bị bộ vành đúc đem tới bề ngoài mạnh mẽ, thể thao cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Về sức mạnh, Wave 125i 2026 vẫn được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 125cc tích hợp phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 9,5 mã lực và mômen xoắn cực đại là 10,6 Nm. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu là 71,4 km/lít xăng - cực kỳ tiết kiệm xăng.