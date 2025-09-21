Giá xe máy Honda Wave RSX FI cuối tháng 9/2025, chênh nhẹ

Hiện tại Honda Wave RSX FI là một trong số ít dòng xe số bình dân được Honda phân phối tại thị trường Việt Nam. Wave RSX FI tạo ấn tượng với thiết kế thể thao, động cơ tiết kiệm xăng, với mức tiêu thụ trung bình 1,56 lít/100 km. Khảo sát một HEAD Honda ở Hưng Yên cho thấy, giá Wave RSX FI hiện tại đang chênh nhẹ so với giá niêm yết.

Bảng giá Honda Wave RSX FI mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Wave RSX FI Tiêu chuẩn 22,032 22,8 Wave RSX FI Đặc biệt 23,6 23,8 Wave RSX FI Thể thao 25,56 25,8

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Wave RSX FI mang đậm phong cách thể thao, cá tính, là lựa chọn lý tưởng dành cho những người trẻ năng động. Xe nổi bật với thiết kế góc cạnh hiện đại, tem xe 3D ấn tượng cùng động cơ 110cc mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái phấn khích trên mọi hành trình.

Phần đầu xe gây ấn tượng với mặt nạ chữ V sắc nét, cụm đèn pha Halogen hiện đại kết hợp liền mạch cùng đèn xi nhan, tạo nên tổng thể thon gọn, đậm chất thể thao. Thân xe được thiết kế gọn gàng và năng động với yếm xe dày dặn, các đường gân dập nổi rõ nét cùng tem xe nổi bật, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính. Đuôi xe vuốt cao kiêu hãnh, kết hợp cụm đèn hậu đỏ rực và ốp ống xả màu đen làm từ nhựa cao cấp, góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ và sự mạnh mẽ cho tổng thể xe.

Honda Wave RSX FI được trang bị mặt đồng hồ analog hiện đại, bố trí khoa học, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số vận hành. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha Halogen HS1 35W/35W luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo tầm nhìn trong mọi điều kiện. Đèn hậu sử dụng bóng sợi đốt, thiết kế vuốt cao, dễ nhận diện từ xa, góp phần nâng cao an toàn khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Xe có hai tùy chọn vành 17 inch: vành nan hoa truyền thống và vành đúc thể thao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Lốp trước và sau lần lượt là 70/90-17 và 80/90-17, cho độ bám đường tốt, vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, dễ sử dụng, chống rỉ sét và tăng cường an toàn.

Honda Wave RSX FI sử dụng động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đạt chuẩn Euro 3. Động cơ này mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi xa.

Xe có kích thước tổng thể 1.921 x 709 x 1.081 mm, chiều cao yên 760 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Trọng lượng chỉ 98 kg (bản phanh cơ) và 99 kg (bản phanh đĩa), giúp xe nhẹ nhàng, dễ điều khiển, phù hợp với cả người mới sử dụng xe máy. Thiết kế nhỏ gọn giúp di chuyển linh hoạt trong các khu đô thị đông đúc, đồng thời mang lại cảm giác lái thoải mái và dễ chịu.

Honda Wave RSX FI được trang bị nhiều tiện ích như: hộc đựng đồ U-Box rộng rãi chứa được mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng cá nhân, hệ thống đèn pha tự động sáng khi vận hành, lốp không săm giúp hạn chế rủi ro khi di chuyển.