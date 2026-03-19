Hyundai Accent bản nâng cấp lộ diện

Một video mới từ thị trường Ấn Độ vừa hé lộ chi tiết phiên bản HX8 của Hyundai Accent sau nâng cấp giữa vòng đời. Đây là phiên bản cận cao cấp trong dải sản phẩm, được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Theo thông tin từ thị trường này, Hyundai Accent facelift được phân phối với nhiều phiên bản gồm HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 và HX10. Trong đó, HX8 nằm gần nhóm cao cấp và sở hữu nhiều tính năng hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn.

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Hyundai Accent chủ yếu được điều chỉnh nhẹ về ngoại thất. Xe có lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED projector kép và bộ mâm hợp kim 16 inch với thiết kế khác trước. Phần cản trước và cản sau cũng được tinh chỉnh nhằm mang lại diện mạo mới cho mẫu sedan cỡ B, trong khi tổng thể thiết kế vẫn giữ phong cách quen thuộc của dòng xe này.

Ở phiên bản HX8, Hyundai Accent được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và tích hợp hệ thống kết nối xe từ xa Hyundai Bluelink. Hyundai Accent facelift tại Ấn Độ lộ diện bản HX8 với màn hình 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện và gói ADAS cấp độ 2 cùng nhiều trang bị an toàn mới. Khoang lái cũng được nâng cấp với ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm chức năng nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu trong chống chói tự động và hệ thống gạt mưa tự động.

Một điểm đáng chú ý là camera hành trình được tích hợp sẵn từ nhà sản xuất. Đây là trang bị ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu xe mới tại thị trường Ấn Độ. Một số trang bị cao cấp hơn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù hay ghế phụ chỉnh điện với chế độ “Boss mode” được cung cấp trên các phiên bản cao hơn trong dải sản phẩm.

Hyundai Accent facelift tại Ấn Độ cũng được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS Level 2. Hệ thống này bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Ngoài ra, mẫu sedan này còn được trang bị 7 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Về vận hành, Hyundai Accent bản nâng cấp tiếp tục duy trì hai lựa chọn động cơ xăng. Tùy chọn đầu tiên là động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm.

Tùy chọn thứ hai là động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp với công suất khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn 257 Nm. Các phiên bản có thể đi kèm hộp số sàn, hộp số vô cấp IVT hoặc hộp số ly hợp kép DCT tùy theo cấu hình.