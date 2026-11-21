BMW R 12 G/S là một mẫu mô tô adventure được phát triển dựa trên cảm hứng từ mẫu R 80 G/S, dòng mô tô từng đi vào sản xuất từ năm 1980. Trên phiên bản mới, BMW tiếp tục duy trì những đặc trưng làm nên bản sắc của dòng xe này, bao gồm động cơ boxer hai xi-lanh, hệ thống truyền động bằng trục các-đăng và phong cách thiết kế enduro đậm chất cổ điển.

Ngoại hình R 12 G/S kết hợp những đường nét hoài cổ với các chi tiết hiện đại. Xe sở hữu phần đầu nhỏ gọn, hành trình hệ thống treo dài, bánh xe nan hoa giao chéo và ống xả đặt cao ở phía bên trái. Tổng thể thiết kế hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình, đồng thời gợi nhớ đến những mẫu mô tô địa hình BMW từng sản xuất trong quá khứ.

Cung cấp sức mạnh cho BMW R 12 G/S là động cơ boxer hai xi-lanh dung tích 1.170cc, làm mát bằng không khí và dầu. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 115 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đường kính xi-lanh đạt 101 mm, trong khi hành trình piston là 73 mm. Đây cũng là cấu hình động cơ gắn liền với lịch sử phát triển của BMW, bắt nguồn từ mẫu R 32 ra mắt năm 1923.

Động cơ được đặt trên bộ khung thép dạng ống, gồm khung chính và phần khung sau có thể tháo lắp bằng bu-lông. Thiết kế cổ lái được điều chỉnh theo hướng đặt cao và tiến về phía trước, trong khi phía sau có hai móc thép phục vụ việc cố định hành lý. Tay lái bằng nhôm cũng cho phép điều chỉnh vị trí, giúp người điều khiển có tư thế phù hợp hơn trong những chuyến đi dài hoặc khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Khả năng vận hành địa hình của BMW R 12 G/S được hỗ trợ bởi hệ thống treo hành trình dài. Phía trước là phuộc USD đường kính 45 mm, có thể điều chỉnh toàn diện với hành trình 210 mm. Phía sau sử dụng gắp Paralever kết hợp giảm xóc lò xo đặt nghiêng, hành trình đạt 200 mm. Xe có bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch dạng nan hoa giao chéo, đi cùng lốp chuyên dụng cho đường địa hình.

Tại thị trường Ấn Độ, BMW trang bị tiêu chuẩn gói Enduro Package cho R 12 G/S. Gói này bổ sung nhiều chi tiết phục vụ nhu cầu off-road như bánh sau 18 inch, lốp địa hình, gác chân enduro, tấm bảo vệ động cơ và bộ nâng ghi-đông 20 mm. Chế độ lái Enduro Pro cũng được tích hợp, giúp xe thích ứng tốt hơn với điều kiện vận hành trên những cung đường khó. Các trang bị như gác chân và ghi-đông nâng cao còn hỗ trợ người lái duy trì tư thế đứng khi vượt địa hình gồ ghề.

Không chỉ tập trung vào khả năng chinh phục địa hình, BMW R 12 G/S còn sở hữu nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái. Gói Comfort Package tiêu chuẩn bao gồm hệ thống sang số nhanh Shift Assistant Pro, đèn pha thích ứng Headlight Pro, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Control, ga tự động Cruise Control và tay nắm sưởi.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha LED với đồ họa hình chữ X đặc trưng. Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa kép 310 mm ở bánh trước và phanh đĩa đơn 265 mm ở bánh sau, kết hợp cùm phanh nổi hai piston. Hệ thống ABS Pro tích hợp chức năng hỗ trợ phanh khi vào cua và phân bổ lực phanh liên kết một phần, góp phần tăng khả năng kiểm soát trong nhiều tình huống vận hành.

BMW R 12 G/S có ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Road và Enduro. Chế độ Enduro Pro được bổ sung thông qua gói trang bị Enduro Package. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo DTC và kiểm soát mô-men xoắn khi giảm tốc MSR. Người lái có thể chủ động tắt DTC khi di chuyển trên địa hình off-road để phù hợp hơn với điều kiện mặt đường.

Tại Ấn Độ, BMW R 12 G/S có giá bán 2,54 triệu rupee - khoảng 701 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.