Độc đáo mô tô điện lấy cảm hứng từ loài chim, tăng tốc dưới 2,3 giây, đi 130 km/sạc

Vốn là nhà sản xuất mô tô nổi tiếng, Kove mới đây cũng đã gây chú ý với việc trình làng bộ đôi xe điện tại triển lãm EICMA 2026. Mặc dù mới dưới dạng mô hình, những mẫu xe này cũng đang được cộng đồng xe chú ý.

Trước tiên là Kove Bonic - mẫu mô tô điện sử dụng ngôn ngữ thiết kế mô phỏng sinh học (Biomimetic Design), lấy cảm hứng từ cấu trúc xương của các loài chim. Thiết kế này không chỉ tạo nên diện mạo khác biệt mà còn thể hiện định hướng tối ưu kết cấu và trọng lượng của mẫu xe. Bonic cũng đã giành được giải thưởng thiết kế iF Design Award.

Kove cho biết hệ thống khung gầm của Bonic được phát triển và tinh chỉnh dựa trên những kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động thi đấu tại Dakar. Khung xe, hệ thống treo và phanh được thiết kế đồng bộ nhằm tăng cường độ ổn định, khả năng kiểm soát và độ chính xác khi vận hành trên các cung đường địa hình phức tạp.

Về hệ truyền động, Bonic sử dụng động cơ điện công nghệ từ thông dọc trục (Axial Flux Motor) do Kove tự phát triển. Cấu trúc động cơ nhỏ gọn kết hợp với nhiều chế độ vận hành, cho phép người lái lựa chọn thiết lập phù hợp với điều kiện sử dụng.

Theo những thông tin được công bố, Kove Bonic có công suất trên 25 kW, phạm vi hoạt động khoảng 130 km sau mỗi lần sạc. Đặc biệt, khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h được công bố ở mức dưới 2,3 giây, một con số đáng chú ý đối với mẫu mô tô điện định hướng off-road.

Trong khi đó, Kove E-500RR lại là một mẫu mô tô điện mang phong cách supersport. Theo công bố, dự kiến xe có thể đạt sức mạnh ngưỡng 50 kW, trong khi trọng lượng xe được kiểm soát dưới 150 kg. Đây là những thông số cho thấy hãng đang hướng đến một mẫu mô tô điện có tỷ lệ công suất/trọng lượng đầy hứa hẹn.

E-500RR sử dụng động cơ từ thông dọc trục làm mát bằng chất lỏng, được Kove nghiên cứu và phát triển nội bộ. Công nghệ này hướng đến mật độ công suất cao trong một kết cấu nhỏ gọn, qua đó tối ưu không gian bố trí các bộ phận trên xe.

Hệ thống khung gầm mang DNA của những mẫu xe đua, với phuộc trước hành trình ngược (USD) và giảm xóc đơn thủy lực phía sau. Hệ thống phanh sử dụng đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 220 mm, kết hợp ABS hai kênh nhằm tăng độ an toàn trong quá trình giảm tốc. Xe được trang bị bộ lốp thể thao kích thước 17 inch, phù hợp với định hướng vận hành trên đường nhựa.