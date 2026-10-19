BMW F 450 RR gây chú ý với thiết kế cực chiến, mạnh 48 mã lực, tốc độ 177 km/h

Về thiết kế, BMW F 450 RR mang đậm phong cách sportbike, nổi bật với phần đầu xe thấp, đuôi vuốt cao, cánh gió nhỏ và các tấm ốp thân bất đối xứng. Cụm đèn pha LED mang phong cách đặc trưng của dòng RR, trong khi ghi đông clip-on và bình xăng tạo hình thể thao giúp tối ưu tư thế lái.

Xe có chiều cao yên tiêu chuẩn 790 mm, có thể tùy chọn yên thấp 775 mm hoặc yên cao 810 mm. Trọng lượng xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành đạt 177 kg, tăng lên 178 kg khi trang bị ly hợp Easy Ride Clutch.

Cung cấp sức mạnh cho F 450 RR là động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 420 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 48 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.750 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp.

Theo công bố của BMW, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,6 giây, đạt tốc độ tối đa 177 km/h và tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km, tương đương 26,3 km/lít. Bình xăng 14 lít cho phạm vi hoạt động tính toán hơn 350 km, trong khi chu kỳ bảo dưỡng định kỳ là 10.000 km.

BMW cung cấp F 450 RR với bốn phiên bản gồm Base, Sport, M Sport và M Sport đi kèm gói Innovation Package. Tùy phiên bản, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ sang số Shift Assistant Pro, hệ thống treo thể thao và các chế độ lái nâng cao.

Đáng chú ý, hệ thống Easy Ride Clutch có khả năng tự động đóng, ngắt ly hợp theo vòng tua động cơ, giúp người lái khởi hành, dừng xe và chuyển số mà không cần bóp tay côn khi kết hợp với Shift Assistant Pro. Tay côn truyền thống vẫn được giữ lại để sử dụng khi cần thiết.

Về trang bị vận hành, F 450 RR sử dụng khung thép dạng ống, phuộc trước USD KYB đường kính 43 mm và giảm xóc sau KYB có khả năng điều chỉnh. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 310 mm với cùm phanh Brembo bốn piston và đĩa sau 240 mm với cùm phanh ByBre.

Xe được trang bị ABS Pro hỗ trợ khi vào cua, kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ kiểm soát phanh và ba chế độ lái Rain, Road, Race. Gói Riding Modes Pro bổ sung chế độ Race Pro có thể tùy chỉnh, cùng khả năng đảo chiều sơ đồ chuyển số phục vụ nhu cầu chạy đường đua.

Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm màn hình TFT 6,5 inch, hệ thống kết nối điện tử, tay nắm sưởi, cổng sạc USB-C và hệ thống đèn LED. Riêng các phiên bản M Sport có giao diện hiển thị thể thao, cung cấp thông tin về góc nghiêng, phanh, kiểm soát lực kéo và bộ đếm thời gian vòng chạy.

BMW F 450 RR hiện chưa có giá bán chính thức được công bố trong thông tin giới thiệu.