So với cùng kỳ năm 2025, con số này tăng tới 60,5%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của dòng xe sử dụng công nghệ hybrid. Đây cũng là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang dần quan tâm hơn đến những mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, xu hướng này còn thể hiện rõ khi so sánh doanh số giữa các phiên bản động cơ xăng và hybrid của cùng một dòng xe. Trong số 9 mẫu ô tô hiện được phân phối song song hai phiên bản xăng và hybrid tại Việt Nam, chủ yếu đến từ Toyota và Honda, có tới 5 mẫu xe ghi nhận doanh số phiên bản hybrid cao hơn bản xăng.

Xét về cơ cấu doanh số, phần lớn những mẫu xe có phiên bản hybrid bán chạy hơn bản xăng đều thuộc nhóm xe có giá bán tương đối cao. Có thể kể đến Toyota Camry HEV (giá từ 1,332-1,472 tỷ đồng), Toyota Alphard HEV (4,435 tỷ đồng) hay Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng).

Đây là kết quả tương đối dễ hiểu khi nhóm khách hàng lựa chọn những mẫu xe này thường có tiềm lực tài chính tốt, đồng thời chú trọng đến trải nghiệm vận hành và trang bị. Vì vậy, mức giá cao hơn của phiên bản hybrid có thể không phải rào cản quá lớn, nhất là khi đổi lại là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và những lợi ích về công nghệ.

Ngược lại, ở nhóm xe có giá bán dễ tiếp cận hơn, phiên bản động cơ xăng vẫn chiếm ưu thế về doanh số. Toyota Yaris Cross là một ví dụ điển hình. Tính đến hết tháng 10/2026, phiên bản xăng có giá 650 triệu đồng đạt doanh số 11.722 xe, trong khi phiên bản hybrid (HEV) có giá 733 triệu đồng chỉ bán được 2.251 xe. Khoảng chênh lệch giá bán phần nào cho thấy yếu tố chi phí vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lựa chọn xe của khách hàng ở phân khúc này.

Xét về doanh số riêng từng mẫu xe, Toyota Corolla Cross HEV đang là mẫu hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026, với 4.762 xe được bàn giao đến khách hàng. Đứng thứ hai là Toyota Innova Cross HEV với doanh số 4.344 xe. Trong khi đó, Honda CR-V xếp ở vị trí thứ ba với 2.694 xe bán ra.

Nhìn chung, với mức tăng trưởng 60,5% so với cùng kỳ năm trước, thị trường ô tô hybrid Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Dù phiên bản động cơ xăng vẫn có lợi thế ở một số phân khúc, kết quả kinh doanh của các mẫu hybrid cho thấy công nghệ này đang ngày càng được người tiêu dùng đón nhận.