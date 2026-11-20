Dù được định vị là phiên bản Lite, mẫu xe vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Grand Filano với những đường nét thanh lịch, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe tay ga thời trang. Hệ thống chiếu sáng LED được trang bị trên toàn xe, bao gồm đèn định vị ban ngày (Daytime Running Light), góp phần tăng khả năng nhận diện và tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể.

Khu vực bảng đồng hồ kết hợp giữa màn hình LCD và màn hình màu TFT để hiển thị các thông tin vận hành. Cách bố trí này mang đến diện mạo hiện đại, đồng thời hỗ trợ người lái dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của xe.

Grand Filano Hybrid Lite sở hữu cốp dưới yên có dung tích 27 lít, đủ sức chứa tối đa hai mũ bảo hiểm nửa đầu và được tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong. Phía trước xe còn có hộc chứa đồ kích thước lớn, đi kèm cổng sạc USB Type-A để người dùng sạc điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khi cần thiết.

Đáng chú ý, nắp bình xăng được bố trí ở phía trước xe và có thể mở bằng nút bấm. Người dùng không cần mở yên hoặc xuống xe khi tiếp nhiên liệu, qua đó tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Grand Filano Hybrid Lite là động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc, 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC, 2 van và làm mát bằng không khí. Hệ thống hybrid phối hợp với động cơ nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa của xe đạt 62,5 km/lít.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống Stop & Start System. Công nghệ này tự động ngắt động cơ khi xe dừng theo các điều kiện hoạt động của hệ thống và khởi động lại khi người lái có nhu cầu di chuyển. Nhờ vậy, lượng nhiên liệu tiêu thụ trong những tình huống dừng chờ có thể được giảm thiểu.

Grand Filano Hybrid Lite được tích hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Xe còn có hệ thống phanh kết hợp UBS (Unified Brake System), hỗ trợ phân bổ lực phanh đến cả bánh trước và bánh sau khi người lái sử dụng phanh sau, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả giảm tốc.

Ngoài các trang bị trên, mẫu xe còn sử dụng khóa an toàn dạng shutter key với nắp che ổ khóa. Yamaha áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 50.000 km cho xe, bao gồm các bộ phận thuộc nhóm động cơ, khung xe và hệ thống điện theo điều kiện của hãng.

Tại Thái Lan, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite 2026 có giá bán 62.700 baht - khoảng 47,4 triệu đồng.