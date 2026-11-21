Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, khả năng chở người linh hoạt và khoảng sáng gầm tương đối phù hợp với điều kiện đường sá đô thị. Tuy nhiên, khi sử dụng xe trong mùa mưa hoặc thường xuyên di chuyển qua những tuyến đường xuống cấp, nhiều chủ xe vẫn băn khoăn về khả năng lội nước, vượt ổ gà cũng như độ bền của hệ thống treo.

Trên thực tế, Xpander có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình phổ biến, từ đường đô thị, đường liên tỉnh đến những đoạn đường đất hoặc mặt đường không bằng phẳng. Dù vậy, đây vẫn là một mẫu MPV dẫn động cầu trước, được thiết kế chủ yếu để phục vụ nhu cầu đi lại gia đình, không phải xe chuyên dụng cho địa hình khó.

Xpander có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình phổ biến.

Việc hiểu đúng giới hạn vận hành sẽ giúp người lái khai thác chiếc xe hiệu quả, hạn chế hư hỏng và tránh những tình huống mất an toàn không đáng có.

Khoảng sáng gầm 225 mm và khả năng lội nước 400mm nói lên điều gì?

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Mitsubishi Xpander là khoảng sáng gầm xe 225 mm. Đây là thông số giúp mẫu MPV này có lợi thế khi di chuyển qua những đoạn đường có ổ gà, gờ giảm tốc cao, đường đất hoặc các vị trí thường xuyên bị đọng nước sau mưa.

Theo thông tin công bố từ hãng, Xpander có khả năng lội nước lên tới 400 mm. Thông số này cho thấy xe có thể thích nghi với một số tình huống ngập nước nhất định, đặc biệt là những đoạn đường ngập nông, mặt đường tương đối bằng phẳng và dòng nước không chảy xiết.

Tuy nhiên, chủ xe cần phân biệt giữa khoảng sáng gầm và khả năng lội nước. Khoảng sáng gầm 225 mm là khoảng cách từ mặt đường đến vị trí thấp nhất của gầm xe trong điều kiện đo tiêu chuẩn. Trong khi đó, khả năng lội nước 400mm là thông số do nhà sản xuất công bố, không đồng nghĩa xe có thể an toàn đi qua mọi đoạn đường ngập sâu tương ứng.

Mitsubishi Xpander là khoảng sáng gầm xe 225 mm.

Trên thực tế, mức độ an toàn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng chảy, độ nghiêng của mặt đường, tình trạng ổ gà bên dưới lớp nước và thời gian xe tiếp xúc với nước. Một đoạn đường ngập 20-30 cm nhưng có dòng chảy mạnh hoặc hố sâu bất ngờ đôi khi nguy hiểm hơn đoạn đường ngập sâu hơn nhưng nước đứng yên và có thể quan sát rõ.

Đặc biệt, khi xe chở đủ 7 người cùng hành lý, tải trọng tăng lên cũng khiến khoảng cách thực tế giữa gầm xe và mặt đường thay đổi. Vì vậy, không nên lấy con số 400 mm làm ngưỡng vận hành mặc định trong mọi điều kiện.

Đi đường ngập nhẹ: Không nên chủ quan chỉ vì gầm xe cao

Với điều kiện đường đô thị thường gặp tại Việt Nam, Xpander có thể xử lý tương đối thuận lợi những đoạn đường đọng nước nông. Dù vậy, người lái vẫn cần quan sát kỹ trước khi quyết định đi qua. Trước hết, cần đánh giá độ sâu của nước thông qua vỉa hè, bánh xe của phương tiện phía trước hoặc các vật thể cố định bên đường. Nếu không xác định được độ sâu, không nên đánh cược khả năng vận hành của xe.

Khi buộc phải đi qua đoạn ngập nhẹ và đã xác định có thể di chuyển an toàn, người lái nên duy trì tốc độ chậm, đều, tránh tăng ga đột ngột hoặc phanh gấp. Việc giữ tốc độ ổn định giúp hạn chế tạo sóng nước lớn, đồng thời giảm nguy cơ nước tràn vào khoang động cơ thông qua đường hút gió.Một sai lầm thường gặp là cố gắng vượt nhanh qua vùng ngập với suy nghĩ xe sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Trên thực tế, tốc độ cao có thể tạo sóng nước dâng lên phía trước đầu xe, làm tăng nguy cơ nước xâm nhập vào các vị trí nhạy cảm.

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ không gian rộng rãi.

Người lái cũng không nên dừng xe giữa vùng ngập nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp động cơ bất ngờ tắt khi đang đi qua nước, tuyệt đối không cố khởi động lại bởi nước có thể đã lọt vào buồng đốt, gây hiện tượng thủy kích và làm hư hỏng động cơ nghiêm trọng.

Sau khi qua đoạn ngập, nên rà phanh nhẹ ở nơi an toàn để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống phanh. Nếu xe có biểu hiện bất thường, cần đưa phương tiện đến cơ sở dịch vụ để kiểm tra, đặc biệt là hệ thống điện, động cơ, hộp số và các chi tiết gầm xe.

Đường xấu, ổ gà: Khoảng sáng gầm cao không đồng nghĩa xe địa hình

Bên cạnh khả năng di chuyển qua đường ngập nhẹ, khoảng sáng gầm 225 mm cũng giúp Xpander có lợi thế khi đi qua những tuyến đường xuống cấp. Xe ít có nguy cơ cạ gầm hơn so với một số mẫu sedan hoặc MPV có khoảng sáng gầm thấp.

Hệ thống treo của Xpander sử dụng kết cấu MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau. Đây là cấu hình phổ biến trên các mẫu xe gia đình, hướng đến sự cân bằng giữa chi phí, độ bền và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mitsubishi cũng cho biết hệ thống treo đã được nâng cấp nhằm cải thiện độ ổn định và sự êm ái khi vận hành.

Dù vậy, khi đi qua đường nhiều ổ gà, đá dăm hoặc mặt đường lồi lõm, người lái không nên tận dụng khoảng sáng gầm để duy trì tốc độ cao. Những cú va đập mạnh có thể ảnh hưởng đến lốp, mâm xe, giảm xóc, rô-tuyn, cao su càng A và các chi tiết liên kết hệ thống treo.

Đặc biệt, khi gặp ổ gà sâu hoặc đoạn đường có rãnh lớn, nên giảm tốc độ từ trước, quan sát hướng bánh xe và tránh đánh lái đột ngột. Nếu không thể tránh được chướng ngại vật, việc đi qua ở tốc độ thấp sẽ giúp hạn chế lực tác động lên hệ thống treo và khung gầm.

Một lưu ý khác là chiều dài cơ sở 2.775 mm của Xpander. Dù khoảng sáng gầm khá tốt, chiều dài cơ sở tương đối lớn vẫn khiến người lái cần chú ý khi đi qua các đỉnh dốc gắt, rãnh thoát nước hoặc đoạn đường có sự thay đổi độ cao đột ngột. Trong những tình huống này, phần giữa gầm xe vẫn có thể tiếp xúc với mặt đường nếu góc chuyển tiếp quá lớn.

Động cơ và hệ dẫn động cũng quyết định giới hạn vận hành

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L MIVEC, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp tùy phiên bản.

Cấu hình này phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, chở gia đình và đi đường trường. Tuy nhiên, Xpander không được thiết kế để thường xuyên vượt địa hình bùn lầy, đường đá lớn hoặc những đoạn dốc trơn trượt phức tạp.

Do sử dụng hệ dẫn động cầu trước, lực kéo chủ yếu được truyền đến hai bánh phía trước. Khi đi vào đoạn đường bùn lầy hoặc nền đất quá trơn, bánh xe có thể mất độ bám và quay trơn, đặc biệt khi xe chở đủ tải.

Hệ thống cân bằng điện tử ASC trên các phiên bản được trang bị có thể hỗ trợ kiểm soát độ ổn định khi xe trượt hoặc mất độ bám. Tuy nhiên, công nghệ này không thể thay thế hệ dẫn động bốn bánh hay các hệ thống hỗ trợ vượt địa hình chuyên dụng.

Vì vậy, nếu thường xuyên phải đi qua đường đất lầy, đường đồi núi hoặc những tuyến đường có độ dốc lớn, chủ xe cần cân nhắc kỹ điều kiện sử dụng trước khi lựa chọn Xpander. Tuy nhiên, xe vẫn có những giới hạn nhất định về hệ dẫn động, khoảng sáng gầm thực tế khi chở đủ tải và khả năng vượt địa hình phức tạp.

Đối với người sử dụng gia đình, điều quan trọng không phải là cố gắng kiểm chứng khả năng lội nước hay vượt ổ gà của chiếc xe, mà là chủ động lựa chọn cung đường, điều chỉnh tốc độ và tránh những tình huống có nguy cơ gây hư hỏng.

Một chiếc Xpander được sử dụng đúng điều kiện, bảo dưỡng đầy đủ và không thường xuyên bị ép vận hành quá giới hạn sẽ có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, đi tỉnh và những chuyến du lịch cùng gia đình.