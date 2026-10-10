BMW F 450 R 2027 chào sân, thách thức mọi đối thủ

BMW F 450 R mang thiết kế naked bike thể thao

BMW F 450 R được phát triển chuyên biệt cho đường phố, là thành viên thứ hai trong dòng F 450 bên cạnh F 450 GS. Trong khi F 450 GS mang phong cách adventure, F 450 R sở hữu thiết kế naked bike với nhiều đường nét lấy cảm hứng từ mẫu S 1000 R cỡ lớn.

BMW F 450 R được phát triển chuyên biệt cho đường phố

Xe sử dụng khung thép, trong đó động cơ đóng vai trò là một thành phần chịu lực của kết cấu. BMW Motorrad đã điều chỉnh riêng hệ thống khung gầm cho F 450 R nhằm mang lại khả năng chuyển hướng linh hoạt và phản hồi trực tiếp hơn khi vận hành trên đường phố.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược KYB đường kính 43 mm. Phía sau là gắp đôi bằng nhôm dạng đúc rỗng kết hợp giảm xóc đơn KYB. Phiên bản Sport Suspension được bổ sung khả năng điều chỉnh lực nén và lực hồi cho phuộc trước.

BMW F 450 R sử dụng bộ mâm đúc bằng nhôm với kích thước 17 inch, đi cùng lốp không săm 110/70-17 phía trước và 150/60-17 phía sau. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 310 mm kết hợp cùm phanh Brembo 4 piston dạng monobloc. Phía sau sử dụng đĩa 240 mm cùng cùm phanh ByBre một piston.

Động cơ 420 cc cho công suất 48 mã lực

BMW F 450 R được trang bị động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 420 cc, phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 48 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.750 vòng/phút.

Động cơ sử dụng thiết kế trục khuỷu với góc lệch chốt 135 độ, tạo đặc tính vận hành và âm thanh riêng. BMW cho biết khoảng 80% mô-men xoắn cực đại có thể đạt được từ vòng tua 3.000 vòng/phút, giúp xe phản hồi tốt trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ và có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 3,8 lít/100 km. Bình nhiên liệu dung tích 14 lít, cho phạm vi di chuyển trên 350 km theo thông tin từ BMW.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và xích X-ring. Hệ thống Shift Assistant Pro, hay còn gọi là quickshifter, được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản cao hơn, trong khi bản Base có thể bổ sung dưới dạng tùy chọn.

Đáng chú ý, phiên bản M Sport cao cấp nhất được trang bị hệ thống Easy Ride Clutch (ERC). Công nghệ này có khả năng tự động điều khiển ly hợp dựa trên vòng tua động cơ, cho phép người lái khởi hành và sang số mà không cần sử dụng tay côn khi kết hợp với Shift Assistant Pro.

Trang bị điện tử phong phú, nhiều phiên bản lựa chọn

BMW F 450 R được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ người lái gồm ABS Pro, Dynamic Brake Control (DBC), Dynamic Traction Control (DTC) và Engine Drag Torque Control (MSR). Xe có 3 chế độ lái Rain, Road và Dynamic. Phía trước người lái là màn hình TFT 6,5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại, nghe nhạc và dẫn đường. Xe cũng được trang bị cổng sạc USB-C và hệ thống đèn LED.

Chiều cao yên tiêu chuẩn của F 450 R là 790 mm, phù hợp với định hướng hướng tới khả năng tiếp cận dễ dàng hơn của mẫu naked bike mới.

BMW cung cấp F 450 R với ba cấu hình chính. Bản Base có màu Cosmic Black, sử dụng hệ thống treo tiêu chuẩn và có thể bổ sung Shift Assistant Pro. Bản Exclusive cũng mang màu Cosmic Black nhưng được trang bị sẵn Shift Assistant Pro cùng hệ thống treo Sport.

Cao cấp nhất là F 450 R M Sport với màu Snaefell White/M Motorsport, khung màu trắng và tem màu M trên vành. Phiên bản này được bổ sung Riding Modes Pro, màn hình Sport và bộ đếm thời gian vòng chạy. Gói Innovation Package dành cho M Sport tiếp tục bổ sung hệ thống Easy Ride Clutch.

Hiện BMW Motorrad chưa công bố giá bán cũng như thời điểm phân phối F 450 R tại từng thị trường. Tại Malaysia, mẫu F 450 GS hiện có giá từ 40.000 RM (khoảng 255 triệu đồng), trong khi F 450 R được định vị là mẫu naked bike đường phố mới trong cùng gia đình F 450