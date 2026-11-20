Trong giới chơi xe máy cổ tại Việt Nam, Honda Cub C100 là cái tên quen thuộc, gắn liền với lịch sử phát triển của dòng xe máy phổ thông Nhật Bản. Tuy nhiên, những chiếc thuộc thế hệ đầu tiên, đặc biệt là các xe còn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản sau hơn 6 thập kỷ, không có nhiều.

Một trong số đó là chiếc Honda Super Cub C100 đời 1960 của anh Nguyên Trung Hiếu, hiện được lưu giữ tại An Tịnh, Tây Ninh. Chiếc xe mang phối màu xanh dương kết hợp yên đỏ, thuộc thế hệ C100-A đầu tiên của dòng Super Cub.

Theo chia sẻ của chủ nhân, anh mua lại chiếc xe từ một nhà sưu tầm khác cách đây nhiều năm. Đây vốn là mẫu xe được lưu giữ, trưng bày trong giới sưu tầm, có giá trị đáng chú ý nhờ tuổi đời và tình trạng nguyên bản.

Do quý trọng giá trị lịch sử của chiếc xe, anh Hiếu gần như không sử dụng để di chuyển hằng ngày mà chủ yếu cất giữ trong không gian riêng. Anh xem đây như một món đồ sưu tầm đặc biệt và không có ý định chuyển nhượng.

Chiếc Honda Super Cub C100 đời 1960 của anh Nguyên Trung Hiếu, hiện được lưu giữ tại An Tịnh, Tây Ninh.

Honda Cub C100 với nhiều chi tiết còn nguyên bản sau 66 năm

Điểm dễ nhận ra trên chiếc Honda Cub C100 đời 1960 là màu sơn xanh dương trầm kết hợp với phần yếm và ốp hông màu trắng xanh. Đây là phối màu mang dấu ấn của những chiếc Super Cub thế hệ đầu, khác với các biến thể màu sắc xuất hiện ở những đời xe về sau.

Nổi bật trên nền sơn xanh là chiếc yên đơn bọc da màu đỏ gạch. Phía sau yên vẫn còn dòng chữ HONDA in rõ nét. Sau hơn 6 thập kỷ, chiếc yên vẫn giữ được nước da còn mới, không xuất hiện tình trạng rách hay mục nát. Đây là một trong những chi tiết có giá trị đối với người chơi xe cổ, bởi những bộ yên nguyên bản thường khó tìm khi xe đã trải qua nhiều năm sử dụng hoặc phục chế.

Chiếc Honda Cub C100 sản xuất năm 1960, thuộc thế hệ đầu tiên, gây chú ý với phối màu xanh - yên đỏ đặc trưng và tình trạng nguyên bản gần như tuyệt đối.

Trên phần khung phía dưới yên, tem nhôm có ký tự tiếng Nhật vẫn được giữ lại. Cùng với đó là số khung dập chìm bắt đầu bằng dãy ký tự C100-A090367. Đây là một trong những dấu hiệu nhận diện chiếc xe thuộc thế hệ C100-A đời đầu. Bên cạnh tem nhôm là logo nổi Super Cub nền đỏ, viền mạ crôm.

Quan sát từ phía sau, chiếc xe sở hữu cụm đèn hậu nhỏ có hình dáng giọt nước, đặt gọn trên dè sau. Hai bên là cặp xi-nhan màu vàng cam hình thoi nhô ra ngoài. Kiểu bố trí này tạo nên diện mạo khác biệt so với những thế hệ Super Cub xuất hiện sau đó.

Việc kiếm được linh kiện Honda Cub C100 đúng đời, đúng kiểu dáng và màu sắc là điều không dễ dàng.

Theo anh Hiếu, các chi tiết như dàn nhựa màu, cụm đèn phía sau hay chìa khóa nguyên bản đều là những món phụ tùng rất khó tìm trên thị trường hiện nay. Nếu phải thay thế, việc kiếm được linh kiện đúng đời, đúng kiểu dáng và màu sắc là điều không dễ dàng.

Không chỉ phần thân vỏ, nhiều chi tiết nhỏ trên xe cũng được bảo tồn. Những dấu vết hao mòn, đổi màu do thời gian vẫn hiện diện, nhưng chủ nhân không tìm cách làm mới toàn bộ chiếc xe. Thay vào đó, anh lựa chọn giữ lại trạng thái cũ để bảo toàn diện mạo của một mẫu xe đã trải qua hơn nửa thế kỷ.

Động cơ OHV 49cc và những khác biệt hiếm có của thế hệ đầu

Giá trị đáng chú ý của chiếc Honda Super Cub C100 không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những chi tiết cơ khí đặc trưng của thế hệ đầu tiên.

Xe sử dụng động cơ 4 thì, dung tích 49cc, làm mát bằng không khí, với kết cấu trục cam đũa OHV. Đây là kiểu động cơ phổ biến trên những mẫu xe máy Honda thời kỳ đầu, trước khi hãng chuyển dần sang các kết cấu động cơ cải tiến ở những thế hệ sau.

"Dù không được sử dụng hàng ngày, nhưng chiếc Cub C100 này vẫn hoạt động bình thường, máy nổ rất nhạy", anh Hiếu chia sẻ.

Phần đầu quy-lát bằng gang sơn đen, trong khi lốc máy sử dụng hợp kim nhôm. Các dòng thông số liên quan đến dầu bôi trơn như OIL above 15°C SAE-30 vẫn còn được đúc nổi trên thân máy. Đáng chú ý, những chi tiết nhỏ như gioăng cao su làm kín hay dây điện có vỏ bọc mang thương hiệu SUMITOMO cũng được chủ xe giữ lại.

Giá trị đáng chú ý của chiếc Honda Super Cub C100 không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những chi tiết cơ khí đặc trưng của thế hệ đầu tiên.

Một điểm khác biệt về kết cấu nằm ở cụm bánh trước. Chiếc C100 đời đầu này sử dụng cơ cấu nhông đo tốc độ đặt rời bên ngoài trục bánh xe, kết nối với đồng hồ thông qua dây cáp. Cách bố trí này khác với một số phiên bản C100 về sau.

Các chi tiết kim loại tại khu vực trục bánh và ốc tán vẫn còn lớp mạ ánh kim. Dù đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa theo thời gian, chúng không bị thay thế bằng những phụ tùng mới không đúng đời xe.

Hệ thống ống xả cũng là một chi tiết đáng chú ý. Cây pô được bố trí vắt ngang thân xe, phần thân có thiết kế trơn và không có pát bắt ốc cố định vào gắp sau như trên một số thế hệ Cub cải tiến về sau. Bề mặt ống xả hiện đã ngả màu vàng nhẹ do tác động của nhiệt độ và quá trình sử dụng, nhưng vẫn được giữ nguyên.

Theo chủ nhân, trong số các bộ phận trên chiếc xe, chỉ có cặp lốp cao su được thay mới nhằm bảo đảm khả năng nâng đỡ và bảo quản xe. Những bộ phận còn lại, từ động cơ, hệ thống điện đến dàn áo và các chi tiết kim loại, đều được giữ lại.

Đáng chú ý, bộ vành thép vẫn xuất hiện những vết oxy hóa nhỏ. Thay vì đánh bóng hoặc mạ lại để chiếc xe trông mới hơn, anh Hiếu quyết định giữ nguyên hiện trạng. Với những người sưu tầm xe cổ, các dấu vết tự nhiên sau nhiều năm đôi khi cũng là một phần giá trị của món đồ, phản ánh quá trình tồn tại và lưu giữ của chiếc xe.