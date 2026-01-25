BMW Motorrad đạt doanh số 202.563 xe mô-tô toàn cầu trong năm 2025

Bức tranh doanh số và thị trường nổi bật 2025

Bất chấp sự sụt giảm doanh số chung trong phân khúc mô tô cao cấp trên 500 cc, bao gồm điều kiện thương mại không ổn định, cạnh tranh giá cả gay gắt, các hạn chế về quy định và các quy tắc hải quan mới, BMW Motorrad vẫn kết thúc năm 2025 với 15.109 xe bán ra trong tháng 12/2026, thể hiện đà tăng trưởng đáng kể vào cuối năm.

Nhiều thị trường đạt doanh số cao nhất mọi thời đại, bao gồm Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Australia, Canada, Hà Lan, và đặc biệt là Malaysia - nơi ghi nhận mức doanh số kỷ lục dù con số chính xác không được tiết lộ. Trung Quốc cũng đóng góp đáng kể với 10.555 chiếc bán ra, đã đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng quốc tế của BMW Motorrad.

Ở khu vực châu Mỹ, tổng doanh thu của BMW Motorrad đạt 14.869 xe tại Mỹ và 14.488 xe ở Brazil, cho thấy thị trường Mỹ vẫn là một điểm nhấn quan trọng dù có bất ổn chính trị.

Hiệu suất của BMW Motorrad tại EU vẫn mạnh mẽ, với thị trường nội địa Đức đạt doanh số cao nhất toàn cầu, với 25.516 xe máy được bán ra. Tại Pháp, 19.019 xe BMW Motorrad đã được bán, tiếp theo là Ý với 16.692 chiếc và Tây Ban Nha với 14.005 chiếc.

Xu hướng sản phẩm dẫn đầu doanh số

Các dòng xe BMW ‘R’ thế hệ mới, như R 1300 RT, R 1300 R và R 1300 RS tiếp tục là những mẫu bán chạy, trong khi dòng ‘GS’ huyền thoại là tâm điểm của doanh số. Mẫu R 1300 GS Adventure dẫn đầu với 33.570 xe giao tới khách hàng, kế đến là R 1300 GS với 32.555 chiếc, và S 1000 RR với 11.643 xe.

Các mẫu mô-tô bốn xi-lanh khác ghi nhận 20.859 chiếc bán ra, trong khi dòng hiệu năng cao ‘M’ gồm M 1000 R, M 1000 RR và M 1000 XR đóng góp tổng 28.408 xe. Các dòng xe phân khối trung bình và xe ga cũng ghi nhận kết quả mạnh mẽ, với 18,400 xe tay ga và scooter bán ra trong năm 2025.

Năm 2025 chứng kiến BMW Motorrad duy trì vị thế mạnh mẽ trong phân khúc mô-tô cao cấp toàn cầu, bất chấp môi trường cạnh tranh và điều kiện kinh tế biến động. Các thị trường mới và truyền thống đều ghi nhận những bước tiến đáng kể, trong khi các dòng sản phẩm chủ lực tiếp tục thu hút khách hàng toàn cầu.