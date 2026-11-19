Honda CBR150R – sportbike dễ tiếp cận

CBR150R có giá bán lẻ đề xuất 73,79 triệu đồng. Xe dùng động cơ 149,2cc, xy-lanh đơn, DOHC, làm mát bằng dung dịch, hộp số 6 cấp, công suất tối đa 12,6 kW tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Điểm cộng lớn với người mới là bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, giúp chuyển số nhẹ nhàng và hạn chế tình trạng khóa bánh sau khi về số gấp. Xe có ABS hai kênh và đèn báo phanh khẩn cấp ESS.

Yên cao 788 mm, thấp nhất trong năm mẫu, thuận lợi cho người có chiều cao khiêm tốn. Trọng lượng 139 kg, bình xăng 12 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,91 lít/100 km. Phuộc trước hành trình ngược, hệ thống đèn LED hai tầng và đồng hồ LCD mang lại diện mạo cao cấp hơn so với tầm giá.

Yamaha WR155R – dual-sport cho phố và đường offroad

WR155R có giá đề xuất 79 triệu đồng. Đây là mẫu dual-sport dáng enduro, bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch, khoảng sáng gầm 245 mm. Động cơ 155,1cc SOHC 4 van tích hợp van biến thiên VVA, công suất 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp và ly hợp A&S (trợ lực và chống trượt).

Điểm cần lưu ý là yên cao 880 mm, cao nhất nhóm các mẫu xe trong bài viết này. Xe khá nhẹ (134 kg ướt) nên việc dắt xe không quá nặng nề, nhưng người có chiều cao thấp cần thử xe kỹ trước khi quyết định. Đổi lại, hệ thống treo hành trình dài và tư thế lái cao ráo mang lại tầm nhìn thoáng, phù hợp với mặt đường nhiều ổ gà, gờ giảm tốc hoặc những chuyến đi ngoại thành. Xe có bình xăng 8,1 lít và phanh đĩa trước, sau.

Yamaha MT-15 – naked bike nhẹ, linh hoạt trong đô thị

MT-15 có giá đề xuất từ 69 triệu đồng, thấp nhất trong năm mẫu. Là naked bike không có dàn áo bao kín, xe mang lại tư thế ngồi thẳng lưng, tay lái rộng, tầm quan sát tốt và khả năng quay đầu linh hoạt. Động cơ 155cc VVA công suất 14,2 kW, mô-men xoắn 14,7 Nm tại 8.500 vòng/phút, hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt.

Các thông số thực tế khá thân thiện với khách hàng Việt khi yên 810 mm, trọng lượng ướt 133 kg (nhẹ nhất nhóm), bình xăng 10 lít, mức tiêu thụ công bố 1,936 lít/100 km. Xe trang bị phuộc trước hành trình ngược, đèn LED, lốp 110/70 và 140/70 trên vành 17 inch, cho cảm giác ổn định khi vào cua. Với người di chuyển hằng ngày trong phố, đây là lựa chọn cân bằng giữa chi phí, sự linh hoạt và vẻ ngoài mạnh mẽ.

Yamaha YZF-R15 – sportbike giàu công nghệ nhất nhóm

Đây là mẫu xe nhiều công nghệ nhất trong danh sách, đặc biệt là R15M: ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, hai chế độ Track và Street chuyển bằng nút gần tay ga, hệ thống sang số nhanh Quick Shifter và kết nối điện thoại Y-Connect. Xe còn có đèn pha bi-LED projector, khung Delta-box, phuộc trước upside down và phuộc sau monoshock.

Động cơ vẫn là khối 155,1cc, 14,2 kW và 14,7 Nm quen thuộc, nên khác biệt về tốc độ so với MT-15 không lớn. Sự khác biệt nằm ở trang bị và tư thế lái thể thao hơn. Yên cao 815 mm, trọng lượng 137 kg, bình xăng 11 lít, mức tiêu thụ công bố 2,30 lít/100 km.

Với người mới, TCS và ABS là những trang bị đáng giá. Quick Shifter thì không nên trở thành chỗ dựa quá sớm, bởi kỹ năng sang số bằng côn mới là nền tảng lâu dài.

Yamaha XS155R – neo-retro dành cho người yêu phong cách

XS155R có giá đề xuất 78 triệu đồng. Xe theo phong cách neo-retro, kế thừa tinh thần dòng XSR với đèn pha tròn LED và thân xe gọn gàng, không hầm hố. Đồng hồ bo tròn kiểu cổ điển nhưng hiển thị bằng LCD. Khung Deltabox cho khả năng cân bằng tốt.

Động cơ 155cc VVA dùng chung nền tảng với MT-15 và R15 (14,2 kW, 14,7 Nm), kèm ly hợp A&S giúp lực kéo côn nhẹ và sang số mượt. Yên 810 mm, trọng lượng 134 kg, bình xăng 10 lít, mức tiêu thụ công bố 2,00 lít/100 km. Tư thế ngồi thẳng, thoải mái, hợp với cả nhu cầu đi làm lẫn dạo phố cuối tuần.