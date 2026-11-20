Mitsubishi Xforce 2026 là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) tại Việt Nam. Mẫu xe này hiện có giá bán dao động từ 605 – 720 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Trong thực tế, Xforce là một trong những đối thủ mạnh của các dòng xe Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos...Khi chọn mua Xforce cũng cần chú ý tới những ưu điểm và cả những hạn chế nhất định.

Mitsubishi Xforce 2026 sở hữu nhiều ưu điểm đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng B, nổi bật với thiết kế Dynamic Shield khỏe khoắn, hiện đại và khoảng sáng gầm 222 mm, giúp xe dễ dàng di chuyển trên đường xấu, leo vỉa hè hoặc qua những đoạn ngập nước nhẹ. Khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế sau thoải mái, phù hợp với gia đình từ 4–5 thành viên.

Bên cạnh đó, hệ thống treo được tinh chỉnh tùy theo điều kiện đường đi, mang lại cảm giác êm ái khi đi qua ổ gà và gờ giảm tốc. Xe còn có nhiều trang bị tiện nghi như màn hình giải trí lớn, Apple CarPlay không dây, Android Auto, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và phanh tay điện tử.

Đặc biệt, phiên bản Ultimate được trang bị camera 360 độ cùng gói công nghệ an toàn ADAS gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh khẩn cấp tự động. Động cơ MIVEC 1.5L kết hợp hộp số CVT cũng là lợi thế nhờ khả năng vận hành ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý và chi phí bảo dưỡng không quá cao.

Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce vẫn tồn tại một số hạn chế cần cân nhắc trước khi mua. Khả năng tăng tốc của động cơ 1.5L hút khí tự nhiên chưa thực sự mạnh mẽ, nhất là khi xe chở đủ người và hành lý hoặc cần vượt xe trên quốc lộ. Cảm giác lái thiên về sự êm ái, chưa đáp ứng tốt những người yêu thích phong cách vận hành thể thao.

Khoang hành lý đủ dùng cho nhu cầu gia đình nhưng không phải rộng nhất phân khúc, trong khi xe chưa có tùy chọn động cơ Hybrid. Ngoài ra, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn đáng chú ý chỉ được trang bị trên phiên bản Ultimate, khiến người mua phải cân nhắc thêm về ngân sách nếu muốn sở hữu đầy đủ tiện ích.

Về tổng thể, Mitsubishi Xforce 2026 là mẫu xe đáng mua đối với gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu hoặc khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị, ưu tiên thiết kế đẹp, gầm cao, không gian rộng, vận hành êm ái và chi phí sử dụng hợp lý.

Ngược lại, nếu thường xuyên chạy đường dài với tải trọng lớn, cần khả năng tăng tốc mạnh, khoang hành lý rộng hoặc mong muốn sử dụng công nghệ Hybrid, bạn nên tham khảo thêm Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Honda HR-V. Trước khi quyết định, người mua nên lái thử và so sánh trang bị giữa các phiên bản để lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.