VinFast công bố bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm hai mẫu xe máy điện cao cấp Sadie và Rasad, với giá niêm yết lần lượt là 59,9 và 78,9 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Là hai mẫu xe hướng đến thời trang và công nghệ tại Việt Nam, Sadie và Rasad góp phần định vị xe máy điện ở những phân khúc cao cấp nhất của thị trường xe hai bánh trong nước.

Mẫu xe máy điện cao cấp Rasad

Sadie và Rasad là hai mẫu xe mở đầu cho phân khúc xe máy điện cao cấp được VinFast quy hoạch từ đầu năm. Mỗi mẫu xe được thiết kế theo một phong cách riêng như một tuyên ngôn nghệ thuật của chủ sở hữu, đồng thời được trang bị những công nghệ tối tân giúp định hình chủ xe như những người tiên phong, dẫn đầu xu hướng.

Trong đó, Sadie sở hữu nét đẹp tân cổ điển với nhiều đường cong mềm mại, liền mạch từ phần mặt nạ trước kéo dài tới đuôi xe, phù hợp với nhóm người dùng đề cao phong cách sống thanh lịch và sành điệu. Điểm nhấn mang tính nhận diện trong thiết kế của Sadie là cụm đèn pha LED Projector hình kim cương, ôm trọn trong viền mạ chrome sáng bóng ở phía trước, bên dưới là dải ốp chạy dọc mặt nạ làm nổi bật logo hình chữ V đặc trưng của VinFast. Ở phía sau, dải đèn hậu LED vắt ngang tạo dấu ấn cho phần đuôi xe.

Mẫu xe tay ga VinFast Rasad có mức giá bán 78,9 triệu đồng.

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.030 x 729 x 1.152 mm và trọng lượng 140 kg, Sadie có dáng vẻ thanh thoát, gọn gàng, dễ dàng xoay trở trên phố. Thiết kế của Sadie được chăm chút các chi tiết thể hiện sự tinh tế với các đường nẹp chrome mảnh chạy dọc yếm và sàn xe, tay dắt sau được mạ sơn sáng.

Xe được trang bị bộ vành đúc đa chấu màu bạc, màn hình TFT 5 inch và cốp dung tích 30 lít, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm, túi xách, ba lô cùng các vật dụng cá nhân thiết yếu. Sadie có 6 lựa chọn màu sắc là Đen bóng, Xám xi măng, Xanh cẩm thạch, Trắng sữa, Đỏ tươi và Nâu titanium.

Trong khi đó, Rasad là mẫu maxi-scooter chạy điện được thiết kế theo một phong cách hoàn toàn khác. Thân xe vạm vỡ với các khối cơ bắp và các mảng cắt xẻ dứt khoát. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED đôi sắc sảo, hai dải LED định vị ôm logo chữ V. Phần đuôi xe được thiết kế vuốt cao, kết thúc bằng cụm đèn hậu LED góc cạnh giúp tạo nên tổng thể cân đối, hài hòa và khỏe khoắn.

Sadie sở hữu thiết kế mềm mại

Với kích thước 2.036 x 750 x 1.220 mm, trọng lượng 155 kg và chiều cao yên 765 mm, Rasad vừa sở hữu dáng vẻ bề thế, vừa có không gian ngồi thoải mái, chống chân dễ dàng khi vận hành. Bộ lốp bản rộng 110/80-14 phía trước và 130/70-13 phía sau giúp tăng độ đầm chắc, trong khi cặp phuộc sau được trang bị bình dầu phụ giúp duy trì hiệu suất giảm chấn ổn định cho xe.

Rasad được trang bị tay lái trần thể thao, yên xe hai tầng phối hai tông màu và tay dắt sau kim loại nhôm giúp hoàn thiện diện mạo thể thao và đẳng cấp. Xe sở hữu màn hình TFT cỡ lớn 7 inch, cốp rộng tới 45 lít và 4 lựa chọn màu sắc là Đen bóng, Xanh cẩm thạch, Trắng sữa và Nâu titanium.

Về tính năng vận hành, cả hai mẫu xe cao cấp mới của VinFast đều được trang bị động cơ đặt giữa (center motor) có công suất danh định 3.500W, công suất tối đa 7.500W, cho tốc độ tối đa 100 km/h, đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài.

Mẫu xe tay ga VinFast Sadie có mức giá bán 59,9 triệu đồng.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây, 3 chế độ lái Eco - Normal - Sport, kết hợp phanh tái sinh 4 mức giúp thu hồi năng lượng, nạp lại điện cho pin mỗi khi nhả ga hoặc phanh giảm tốc, qua đó giúp kéo dài quãng đường di chuyển. Xe còn có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hạn chế trôi ngược khi bắt đầu di chuyển trên dốc, cùng số lùi kèm đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) để đảm bảo an toàn.

VinFast Sadie và Rasad sử dụng 2 pin LFP dung lượng 2,3 kWh hoạt động song song, cho quãng đường di chuyển lên tới 160 km sau mỗi lần sạc đầy (theo điều kiện kiểm thử của VinFast). Cổng sạc được bố trí ngoài thân xe, có nắp đậy kín, cho phép cắm sạc trực tiếp mà không cần mở cốp.

Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67, pin đạt chuẩn IP68, đảm bảo cho xe vận hành bền bỉ trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, giúp giữ ổn định khi phanh gấp hoặc phanh trên đường trơn.

Nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, Sadie và Rasad được trang bị nhiều tính năng thông minh và tiện nghi vượt trội như: hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường Google Maps, báo cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ ngay trên màn hình TFT của xe; chìa khóa thông minh; cổng sạc USB Type-C và USB Type-A tích hợp trên yếm trước…

Người dùng cũng có thể quản lý xe toàn diện từ xa thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter trên điện thoại, với các chức năng như: định vị và tìm xe từ xa; theo dõi tình trạng pin; xem lịch sử hành trình; thống kê quãng đường đã đi; thiết lập vùng an toàn để nhận cảnh báo khi xe di chuyển ra ngoài khu vực đã cài đặt; chẩn đoán lỗi…

VinFast Sadie có mức giá niêm yết 59,9 triệu đồng, trong khi VinFast Rasad có giá niêm yết 78,9 triệu đồng (đã bao gồm VAT), được ưu đãi 8 triệu đồng riêng đến hết ngày 19/12/2026. Cả hai đều được bảo hành 6 năm cho xe, 8 năm cho pin không giới hạn số km, dự kiến sẽ có mặt tại hệ thống đại lý phân phối VinFast trên toàn quốc ngay trong tháng 11/2026.

Với việc bổ sung thêm hai mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp, VinFast đang cung cấp dải sản phẩm xe máy điện phong phú bậc nhất thị trường, trải rộng ở tất cả phân khúc giá từ 12 đến 78,9 triệu đồng, khẳng định vị thế thương hiệu xe máy điện số một Việt Nam về doanh số và thị phần.