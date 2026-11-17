Project Ventura được phát triển với định hướng trở thành một mẫu mô tô điện đường phố dễ điều khiển nhưng không thiếu sự phấn khích. Xe sở hữu kiểu dáng lấy cảm hứng từ dòng Supermotard, với thân xe gọn gàng, đường nét tối giản và tư thế lái thẳng đứng, tạo cảm giác thoải mái cũng như giúp người điều khiển dễ dàng kiểm soát xe trong nhiều điều kiện giao thông.

Xe sử dụng bộ vành đúc 17 inch kết hợp lốp chuyên dụng cho đường nhựa, hướng đến khả năng xử lý chính xác và ổn định khi di chuyển. Tư thế ngồi lái thẳng đứng mang đặc trưng của dòng Supermotard cũng góp phần tăng khả năng quan sát và sự tự tin cho người lái, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Project Ventura được trang bị cụm động cơ điện thế hệ mới với công suất dự kiến trên 20 kW. Tốc độ tối đa duy trì liên tục của xe được công bố ở mức 105 km/h, trong khi tốc độ tối đa tức thời có thể đạt 130 km/h. Phạm vi hoạt động thực tế ước tính khoảng 120 km cho mỗi lần sạc.

Project Ventura được tích hợp bộ sạc trên xe, giúp người dùng thuận tiện hơn khi nạp năng lượng tại nhà hoặc tại các trạm sạc tương thích. Xe đồng thời được thiết kế để có thể chở hai người, mở rộng khả năng sử dụng trong cuộc sống hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm lái xe cá nhân.

Hiện tại, Project Ventura vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa phải phiên bản sản xuất thương mại cuối cùng. Theo kế hoạch, xe dự kiến sẽ có mặt vào mùa hè năm 2027.