Say rượu lái mô tô trốn CSGT, nam thanh niên bị phạt gần 30 triệu đồng

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa phát hiện và xử phạt một nam thanh niên lái mô tô phân khối lớn vi phạm cùng lúc 7 lỗi, bị xác định có nồng độ cồn kịch khung và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, khoảng 21h43 ngày 14/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Điện Biên, phường Yên Bái, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên lái mô tô phân khối lớn có dấu hiệu vi phạm.

Khi được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà tăng ga vượt qua chốt kiểm soát. Sau đó, nam thanh niên còn nhiều lần quay trở lại khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

N.N.T. thời điểm bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. (Ảnh: H.H.)

Trước diễn biến trên, lực lượng chức năng tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra. Người lái xe mô tô phân khối lớn được xác định là N.N.T. (SN 2005, trú tại tổ 8, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người này mắc tổng cộng 7 lỗi vi phạm. Trong đó, đáng chú ý là hành vi điều khiển phương tiện khi nồng độ cồn ở mức cao nhất và không có giấy phép lái xe.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung, riêng hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có mức phạt tiền trung bình 9 triệu đồng.

Hành vi điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11kW khi không có giấy phép lái xe có mức phạt trung bình 7 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền trung bình đối với cả 7 hành vi vi phạm của nam thanh niên là 29,5 triệu đồng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc sử dụng rượu, bia rồi lái mô tô phân khối lớn, không có giấy phép lái xe và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng là những hành vi nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 3 khuyến cáo người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng chức năng và chỉ tham gia giao thông khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.