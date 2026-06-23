World Cup "nóng" trên khán đài: Mỹ nhân mặc đồ phản cảm, Shakira vỡ òa vì Messi

FIFA World Cup 2026 nóng bỏng bởi những cuộc thư hùng đỉnh cao trên sân cỏ, và liên tục tạo ra những câu chuyện bên lề đầy màu sắc khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ. Từ những màn xuất hiện gây tranh cãi của các người đẹp, chuyện tình lãng mạn của dàn sao bóng đá cho đến khoảnh khắc cầu hôn “dở khóc dở cười”, tất cả đang góp phần biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một lễ hội giải trí thực thụ.

Raissa Bellini, người mẫu nổi tiếng đến từ Ý gây sốt khán đài World Cup

Mỹ nhân gây tranh cãi vì trang phục “khó tin” trên khán đài World Cup

Một trong những câu chuyện gây bão nhất những ngày qua thuộc về Raissa Bellini, người mẫu nổi tiếng đến từ Ý. Cô xuất hiện tại sân Hard Rock (Miami, Mỹ) để theo dõi trận hòa 2-2 giữa Uruguay và Cape Verde ở bảng H.

Ngay từ lúc xuất hiện bên ngoài sân vận động, Raissa đã khiến đám đông choáng váng khi diện trang phục cực kỳ táo bạo. Người đẹp chỉ dùng khăn cổ động World Cup quấn phần trên cơ thể, kết hợp quần jeans bó sát, trước khi thay sang áo khoét sâu khi vào sân.

Hàng loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội lập tức tạo nên cuộc tranh luận dữ dội. Nhiều cổ động viên cho rằng trang phục của cô vượt quá giới hạn cho phép ở một sự kiện thể thao có đông trẻ em theo dõi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự tự do cá nhân và World Cup vốn luôn là nơi hội tụ những phong cách cổ động độc đáo nhất hành tinh.

Raissa Bellini từng có 5 năm làm tiếp viên trên các du thuyền xa xỉ trước khi chuyển hướng sang ngành công nghiệp người lớn. Sau khi đổi nghề, lượng người theo dõi cô trên mạng xã hội tăng vọt.

HLV trẻ nhất Ngoại hạng Anh công khai tình mới cực nóng bỏng

Trong khi đó, một câu chuyện ngọt ngào khác lại khiến người hâm mộ phát sốt theo cách hoàn toàn khác. HLV Fabian Hurzeler của Brighton lần đầu công khai bạn gái nổi tiếng tại World Cup 2026.

HLV trẻ nhất Ngoại hạng Anh hạnh phúc bên bạn gái ở World Cup

Chiến lược gia người Đức xuất hiện đầy tình tứ bên nữ diễn viên Anna Karolin Berger trong trận Đức thắng Bờ Biển Ngà 2-1 tại Canada. Cả hai liên tục khoác vai, cười đùa và chụp ảnh cùng nhau trên khán đài.

Fabian Hurzeler vốn nổi tiếng kín tiếng đời tư kể từ khi trở thành HLV trưởng Brighton năm 2024. Vì vậy, việc ông chủ động đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn cùng bạn gái lên mạng xã hội khiến người hâm mộ cực kỳ bất ngờ.

Dòng trạng thái “Không khí tuyệt vời khi cổ vũ tuyển Đức tại World Cup” nhanh chóng nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Anna Karolin Berger là diễn viên truyền hình nổi tiếng tại Đức, hiện tham gia series đình đám “Sturm der Liebe”. Truyền thông Đức cho biết cặp đôi duy trì mối quan hệ yêu xa do Hurzeler làm việc tại Anh còn Anna sinh sống và quay phim ở Munich.

Ở tuổi 33, Hurzeler hiện là HLV trẻ nhất lịch sử Premier League. Sau mùa giải thành công cùng Brighton với tấm vé dự Conference League, nhà cầm quân này tiếp tục khiến fan nữ “đổ gục” bởi chuyện tình đẹp như phim điện ảnh.

Màn cầu hôn giữa trận đấu và cái kết “khó đỡ”

World Cup 2026 cũng vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc viral nhất giải đấu khi một cặp đôi Uruguay quyết định đính hôn ngay trên khán đài sân Hard Rock.

Màn cầu hôn không trọn vẹn của cặp đôi trên khán đài

Một cổ động viên mặc áo Uruguay, tay bế em bé, đã bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái giữa lúc trận đấu với Cape Verde đang diễn ra. Các fan xung quanh lập tức reo hò cổ vũ khi cô gái đồng ý và đeo nhẫn.

Nhưng chỉ vài giây sau khoảnh khắc lãng mạn ấy, “bi kịch” xảy ra.

Trong lúc cặp đôi còn đang ôm nhau hạnh phúc, Cape Verde bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 2-2 khiến toàn bộ cổ động viên Uruguay chết lặng. Những tiếng ăn mừng vang dội của fan Cape Verde phía trước lập tức “nuốt chửng” màn cầu hôn.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội với hàng triệu lượt xem vì sự trùng hợp quá hài hước.

Kết quả hòa khiến Uruguay đứng trước nguy cơ bị loại sớm, trong khi Cape Verde tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị nhất World Cup năm nay.

Shakira khiến cả sân vận động bùng nổ

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất tại World Cup 2026 chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Shakira trên màn hình lớn trong trận Argentina gặp Áo tại Arlington, Texas.

Shakira có mặt trên khán đài, cô cũng vỡ òa trước kỷ lục mà Messi thiết lập

Khi camera hướng về khu VIP, Shakira lập tức đứng dậy vẫy tay và gửi nụ hôn gió về phía khán giả. Cả sân vận động đồng loạt reo hò cuồng nhiệt.

Ngôi sao người Colombia vốn được xem là “biểu tượng âm nhạc World Cup” suốt gần hai thập kỷ qua. Từ Hips Don’t Lie năm 2006, Waka Waka tại World Cup 2010 cho tới ca khúc Dai Dai ở kỳ World Cup năm nay, Shakira luôn gắn liền với những khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá thế giới.

Đặc biệt hơn, cô còn trực tiếp chứng kiến Lionel Messi ghi bàn thắng World Cup thứ 17 và 18 trong sự nghiệp để lập kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở giải đấu danh giá nhất hành tinh.