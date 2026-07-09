World Cup nóng cuộc chiến nhan sắc: Mỹ nữ Colombia so kè vẻ đẹp với 2 nàng thơ của Pháp

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở những pha tranh chấp nghẹt thở dưới sân cỏ, mà đang bùng nổ dữ dội trên khắp các khán đài nhờ cuộc chiến nhan sắc "vô tiền khoáng hậu" của các bóng hồng.

Ngay sau khi hai "nàng thơ" đội tuyển Pháp làm chao đảo truyền thông thế giới với vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết", một cơn địa chấn nhan sắc khác lại vừa xuất hiện mang tên Colombia. Sự xuất hiện của những mỹ nhân này đã tạo nên một màn so kè vô cùng thú vị giữa hai trường phái sắc đẹp đối lập, khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá quốc tế phải "đau đầu" lựa chọn xem ai mới là nữ hoàng khán đài năm nay.

2 nữ fan người Pháp gây sốt World Cup 2026

Làn gió mát lành từ những "tiên giáng trần" nước Pháp

Mở màn cho bữa tiệc nhan sắc tại World Cup năm nay là hai cô gái trẻ trên khán đài vận động trường MetLife (New York).

Không cần đến những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo hay cố tình tạo chiêu trò, bộ đôi này vẫn chiếm trọn vầng hào quang nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và thần thái trong trẻo như "tiên giáng trần". Chỉ trong vài phút ngắn ngủi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của họ đã phủ kín các nền tảng X (Twitter), TikTok và Instagram. Cộng đồng mạng thế giới lập tức phong tặng cho họ danh xưng "những cổ động viên đẹp nhất World Cup" nhờ sự ngọt ngào, tinh tế và tình yêu bóng đá thuần khiết.

Fan Colombia trong đó có Jeni Vega (ngoài cùng bên phải) cũng tạo hiệu ứng đặc biệt tại World Cup

Vẻ đẹp Latinh mang tên Jeni Vega

Ống kính truyền hình một lần nữa lại lập công khi bắt trọn khoảnh khắc một nhóm nữ cổ động viên Colombia đang cổ vũ cuồng nhiệt trong sắc áo vàng rực rỡ. Trong số đó, một mỹ nhân với thân hình đồng hồ cát quyến rũ, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng những vũ điệu ăn mừng hoang dại đã ngay lập tức khiến cõi mạng "dậy sóng".

Sức mạnh của cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của cô nàng là Jeni Vega. Khác với hai fan Pháp vẫn đang ẩn danh, Jeni Vega vốn là một ca sĩ, người mẫu kiêm influencer sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ tại quê nhà.

Nguồn năng lượng tự tin, phóng khoáng cùng những biểu cảm đầy sức sống của cô trước ống kính đã tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại, biến cô thành tâm điểm săn đón của truyền thông quốc tế suốt những ngày qua.

Jeni xuất hiện, cô lập tức được ngợi khen là fan xinh đẹp bậc nhất trên khán đài World Cup năm nay

Cuộc đối đầu thú vị giữa hai thái cực nhan sắc

Sự xuất hiện của Jeni đã chính thức châm ngòi cho cuộc đối đầu nhan sắc đầy thú vị giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược tại kỳ World Cup lần này. Một bên là hai bóng hồng nước Pháp mang nét đẹp tinh khôi, trong trẻo và thanh lịch của những nàng thơ phương Tây, chinh phục lòng người bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế. Một bên là Jeni Vega của Colombia, đại diện cho vẻ đẹp Latinh bốc lửa, sắc sảo và tràn đầy nguồn năng lượng hoang dã, sẵn sàng thiêu đốt mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Hiện tại, trên khắp các diễn đàn và hội nhóm yêu bóng đá, người hâm mộ vẫn đang tranh cãi nảy lửa và bất phân thắng bại xem trường phái sắc đẹp nào sẽ lên ngôi vương. Dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn này, không thể phủ nhận rằng chính sự cuồng nhiệt và nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân đã biến các khán đài World Cup 2026 trở thành một sàn diễn thời trang đẳng cấp, mang lại những gia vị tuyệt vời cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.