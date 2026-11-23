Sự thật cay đắng sau trận thua Liverpool ê chề

Thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield đêm 22/11 đẩy Manchester United lún sâu vào cuộc khủng hoảng khó tin. Đội bóng từng thống trị Ngoại hạng Anh dưới thời Sir Alex Ferguson giờ đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, chỉ giành 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Ngày trước, các HLV MU chịu áp lực phải cạnh tranh chức vô địch. Còn lúc này, nhiệm vụ cấp bách của tân HLV Mauricio Pochettino lại là đưa đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng. Một thực tế khó chấp nhận với CLB từng là niềm tự hào của bóng đá Anh.

MU đang không tìm thấy lối thoát

40 năm và sự trùng hợp cay đắng

Tháng 11/1986, Ferguson tiếp quản MU khi đội bóng đứng thứ 21 trong giải vô địch Anh gồm 22 đội. Ông mất nhiều năm xây dựng lực lượng trước khi giành FA Cup năm 1990, rồi mở ra thời kỳ thống trị với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Gần 40 năm sau, Pochettino cũng nhận một MU đang đứng gần đáy bảng. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ ông phải vực dậy chính đế chế mà Ferguson từng xây dựng.

Khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU vừa giành chức vô địch quốc gia thứ 20, đăng quang sớm 4 vòng đấu. Đó cũng là lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford đứng trên đỉnh bóng đá Anh.

Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag đến Michael Carrick, MU liên tục thay đổi người cầm quân nhưng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định. Pochettino trở thành HLV trưởng thứ 8 của đội bóng kể từ khi Ferguson nghỉ hưu.

Những con số báo động tại Old Trafford

Theo thống kê của Opta, MU mới thắng 1 trong 11 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh 2026/27, hòa 5 và thua 5. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng kể từ mùa 1972/73 nếu quy đổi thành tích theo hệ thống 3 điểm cho mỗi chiến thắng.

Đáng lo hơn, hàng thủ MU đã nhận 34 bàn thua trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong số các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ở thời điểm này.

Những điểm yếu ấy bị Liverpool khai thác triệt để. Ngay phút thứ 8, Matthijs de Ligt phán đoán sai đường bóng dài, khiến Leny Yoro phải phạm lỗi với Alexander Isak và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ 5 phút sau, MU đã bị dẫn 2 bàn.

Liverpool kiểm soát 63% thời lượng bóng, tung ra 28 cú sút, trong đó có 11 lần trúng đích. Đội chủ nhà tạo ra 9 cơ hội rõ rệt, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 4,38, trong khi MU chỉ có 0,63.

Florian Wirtz còn tạo ra 10 cơ hội cho đồng đội, nhiều hơn số lần dứt điểm của cả đội khách theo dữ liệu Opta. Khoảng cách chuyên môn giữa 2 đội được thể hiện qua từng đợt tấn công.

Thất bại này cũng khiến Pochettino có màn ra mắt tệ nhất của một HLV MU trong 100 năm, ngang với trận thua Bolton 0-4 của Lal Hilditch vào tháng 10/1926.

Từ tham vọng vô địch đến nỗi lo trụ hạng

Điều đáng buồn với người hâm mộ MU là cuộc khủng hoảng hiện tại không xuất hiện trong một sớm một chiều.

Mùa 2024/25, đội bóng kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15, nhận 18 thất bại, nhiều nhất trong một mùa giải kể từ mùa 1973/74, thời điểm họ phải xuống hạng.

MU từng có dấu hiệu hồi sinh khi Carrick giúp đội bóng cán đích thứ 3 mùa 2025/26. Tuy nhiên, thành tích sa sút ở mùa giải tiếp theo khiến ông mất việc, mở đường cho Pochettino tiếp quản ghế nóng.

Nghịch lý nằm ở chỗ MU vẫn là một thương hiệu bóng đá có tiềm lực tài chính rất lớn. Báo cáo công bố ngày 19/11 dự kiến doanh thu của CLB trong năm tài chính 2027 đạt 740–760 triệu bảng. Thế nhưng, nguồn lực khổng lồ ấy chưa được chuyển hóa thành một đội hình đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu.

Sự sa sút còn thể hiện qua các cuộc đối đầu với Liverpool. Tính từ mùa 2021/22, đội bóng vùng Merseyside đã có 4 lần đánh bại MU với cách biệt ít nhất 4 bàn trên mọi đấu trường. Đây là số chiến thắng cách biệt tương tự nhiều nhất của một đội Ngoại hạng Anh trước cùng một đối thủ trong giai đoạn này.

Pochettino phải bắt đầu từ những điều cơ bản

Sau trận thua tại Anfield, Pochettino bác bỏ nhận định MU đang phải chiến đấu để trụ hạng. Ông vẫn muốn các học trò duy trì tinh thần cạnh tranh và không chấp nhận tâm lý của một đội bóng yếu.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng đang đặt ra yêu cầu rất cụ thể. MU cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế sai lầm cá nhân và giành điểm đều đặn trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn.

Một đội bóng từng xem vị trí thứ 2 là thất bại, giờ phải tìm cách thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng. Đó mới là nghịch lý đau đớn nhất của Manchester United sau hơn một thập kỷ kể từ ngày Ferguson rời Old Trafford.

Pochettino chưa cần được kỳ vọng mang chức vô địch trở lại ngay lập tức. Trước mắt, ông phải giúp MU giành chiến thắng, lấy lại sự tự tin và tránh để mùa giải biến thành cuộc chiến trụ hạng thực sự.