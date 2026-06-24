World Cup rực lửa khán đài: Mỹ nhân mặc bikini đẹp như AI, hot girl vượt rào ôm Messi

Bên cạnh những trận cầu kịch tính, vòng chung kết World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết nhờ những câu chuyện hậu trường. Sự xuất hiện của các mỹ nhân nóng bỏng, những đoạn clip gây bão mạng xã hội và những màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cổ động viên đang chiếm trọn tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu.

Mỹ nhân Hà Lan gây bão mạng với bikini màu cam rực rỡ

Vivian Duval là người thật nhưng cô đã sử dụng công nghệ AI để chỉnh sửa ảnh

Cổ động viên bóng đá Hà Lan vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt, và mới đây, một cô gái tên Vivian Duval đã chính thức "chiếm sóng" Internet. Sau chiến thắng hủy diệt 5-1 của tuyển Hà Lan trước Thụy Điển, Vivian đã đăng tải bức ảnh mặc áo bra màu cam rực rỡ lên mạng xã hội X để cổ vũ đội nhà.

Cô nàng còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi đặt câu hỏi: "Tôi nên mặc gì cho trận tới đây... bikini hay áo đấu?". Bức ảnh quyến rũ của cô thu hút lượng tương tác khổng lồ, thậm chí hot đến mức kích hoạt liên tục các hệ thống quét kiểm duyệt AI trên các nền tảng mạng xã hội vì nghi ngờ hình ảnh kỹ thuật số. Và tất nhiên Vivian Duval là người thật, nhưng cô đã sử dụng công nghệ AI cho bức ảnh tuyệt đẹp kể trên.

Thực hư clip hot girl vượt hàng rào an ninh vào sân ôm Lionel Messi

Một đoạn video dài 13 giây do một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội X đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với gần 1 triệu lượt xem. Clip ghi lại cảnh một nữ cổ động viên xinh đẹp nhảy qua rào chắn, chạy thẳng vào sân vận động Dallas để tiếp cận Lionel Messi. Trong clip, siêu sao người Argentina mỉm cười và tương tác ngắn trước khi cô gái cười lớn rồi chạy đi.

Clip hot girl chạy vào sân ôm Messi cũng là sản phẩm công nghệ

Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng bóc trần sự thật: Đoạn video này hoàn toàn là sản phẩm của công nghệ AI. Trên thực tế, hệ thống an ninh nghiêm ngặt xung quanh Messi sẽ quật ngã bất kỳ ai trước khi họ kịp chạm vào anh. Dù clip là giả, nhưng kỷ lục của Messi là thật, cú đúp vào lưới tuyển Áo (Argentina thắng 2-0) đã chính thức đưa anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup nam với 18 bàn, và giúp nhà đương kim vô địch tiến vào vòng 32 đội.

Cổ động viên Scotland biến buổi phỏng vấn trực tiếp thành "biển hỗn loạn"

Tại Miami, nữ phóng viên thể thao Kacy Hintz của đài WPLG Local 10 đã có một trải nghiệm nhớ đời khi đang dẫn trực tiếp ngoài sân LoanDepot Park. Một cổ động viên Scotland quá khích đã lao vào giật micro và hét lớn những lời chửi thề tục tĩu ngay trên sóng truyền hình trước khi kịp xin lỗi và rút đi.

Phóng viên nữ khổ sở vì fan Scotland

Ngay sau đó, đám đông người hâm mộ phía sau tiếp tục vây quanh cô, liên tục nhảy múa và hát vang khẩu hiệu "No Scotland, no party!" (Không Scotland, không lễ hội!).

Khoảng 25.000 người hâm mộ Scotland (được biết đến với tên gọi Tartan Army) đã đổ bộ làm náo loạn Miami trước trận gặp Brazil. Nhiều người thậm chí còn chưa mua vé máy bay về nước vì muốn ở lại Mỹ tận hưởng bầu không khí cho đến khi đội nhà kết thúc hành trình. Sự cuồng nhiệt này tiếp nối chuỗi hình ảnh gây bão trước đó tại Boston, nơi người hâm mộ Scotland đã uống cạn lượng bia gấp 4 lần ngày lễ thông thường, buộc các quán bar phải nhập hàng khẩn cấp.

Gia đình HLV Na Uy "chiếm sóng" vì nụ hôn lãng mạn và cô con gái quyến rũ

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal để giúp Na Uy lần đầu lọt vào vòng knock-out sau gần 3 thập kỷ, HLV trưởng Stale Solbakken đã lao thẳng lên khán đài sân MetLife để ôm hôn vợ mình, bà Anniken. Khoảng khắc lãng mạn vô cùng chân thực này lập tức lan truyền mạnh mẽ.

Nó càng xúc động hơn khi người hâm mộ biết về quá khứ của chiến lược gia này, ông từng bị ngừng tim và "chết lâm sàng" trong 7 phút trên sân tập vào năm 2001 trước khi được cứu sống thần kỳ để đứng trên đỉnh cao thế giới ngày hôm nay.

Cô con gái Ida Solbakken cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng

Ngay sau nụ hôn lịch sử của bố mẹ, cô con gái Ida Solbakken cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Những bức ảnh đời thường xinh đẹp của cô nàng chia sẻ trên Instagram đang nhận được sự quan tâm và lượt theo dõi cực khủng. Bên cạnh gia đình HLV, các cổ động viên Na Uy cũng đang làm mưa làm gió trên Internet với điệu nhảy ăn mừng "Viking Row" (ngồi xếp hàng chèo thuyền đồng diễn) xuất hiện khắp nơi từ tàu điện cho đến Quảng trường Thời đại ở New York.