Thêm 1 trận quá đáng quên của thầy trò Maresca

Man City tiếp tục gây thất vọng khi bị Fulham cầm hòa 1-1 ngay tại Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 21/11. Từ vị thế ứng viên vô địch với 7 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, đội bóng của Enzo Maresca bất ngờ sa sút, chỉ giành 1 điểm trong 4 vòng gần nhất.

Những tiếng la ó trên khán đài sau trận đấu là lời cảnh báo dành cho chiến lược gia người Italy, người đang đứng trước áp lực lớn nhất kể từ khi tiếp quản Man City.

Man City sa sút đến mức khó tin

Trước Fulham, Man City lần lượt thất bại 1-2 trước Aston Villa, 0-1 trước Brighton và 2-3 trước Nottingham Forest. Chuỗi kết quả này khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng và tụt xuống vị trí thứ 3.

Đáng lo hơn, Man City liên tục để đối thủ vượt lên dẫn trước. Theo Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2012, đội bóng thành Manchester thủng lưới trước trong 4 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp. Họ cũng trải qua 9 trận trên mọi đấu trường không giữ sạch lưới, thành tích phòng ngự tệ nhất kể từ tháng 12/2019.

Trận hòa Fulham càng phơi bày sự sa sút ấy. Đối thủ từng thua Man City 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng lần này lại ghi bàn mở tỷ số nhờ Rodrigo Muniz ở phút 16. Phải đến phút 57, Elliot Anderson mới cứu đội chủ nhà bằng cú vô-lê từ ngoài vòng cấm.

Man City tung ra 15 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,88, nhưng chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Fulham sút 5 lần, đạt xG 0,72 nhưng có tới 4 pha dứt điểm trúng khung thành. Đội khách thậm chí còn tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm ở cuối trận, buộc Gianluigi Donnarumma phải cứu thua.

Cầm bóng nhiều nhưng Man City không làm chủ được trận đấu

Vấn đề lớn nhất của Man City nằm ở sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Trong 3 thất bại trước đó, đội bóng của Maresca lần lượt kiểm soát bóng 63%, 62% và 79%. Họ cũng dứt điểm nhiều hơn đối thủ trong cả 3 trận, nhưng vẫn trắng tay. Man City giữ bóng nhiều mà không tạo được sức ép đủ lớn, trong khi hàng thủ liên tục gặp nguy hiểm mỗi khi đối phương phản công.

Theo Sky Sports tính đến trước vòng đấu này, Man City đã phải đối mặt với 17 cú sút từ những pha phản công nhanh tại Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn Newcastle với 20 lần. Riêng trận gặp Nottingham Forest, họ để đối thủ tổ chức 8 pha phản công nhanh, nhiều nhất trong một trận đấu ở giải tính đến thời điểm đó.

Nguyên nhân nằm ở khoảng cách giữa các tuyến. Khi hậu vệ dâng cao hỗ trợ tấn công, các tiền vệ không kịp lùi về che chắn. Chỉ cần mất bóng ở giữa sân, Man City lập tức để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Tuyến giữa đắt giá nhưng thiếu cân bằng

Man City đã chi hơn 320 triệu bảng để xây dựng lại tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tuy nhiên, những bản hợp đồng đắt giá chưa mang lại sự chắc chắn như kỳ vọng.

Enzo Fernandez có khả năng chuyền bóng và hỗ trợ tấn công tốt, nhưng không thực sự mạnh trong tranh chấp. Rayan Cherki giàu kỹ thuật, sáng tạo nhưng đóng góp phòng ngự hạn chế. Khi cả hai cùng xuất hiện, Elliot Anderson thường phải đảm nhận quá nhiều công việc thu hồi bóng.

Đây là vấn đề thuộc về cách sử dụng nhân sự của Maresca. Ông muốn đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi xử lý bóng, nhưng lại thiếu người bảo vệ khu vực trước hàng phòng ngự.

Trước Fulham, Maresca đã điều chỉnh bằng cách để Ayyoub Bouaddi đá chính bên cạnh Anderson, đẩy Enzo Fernandez và Cherki lên ghế dự bị. Dù vậy, Man City vẫn thiếu sự gắn kết. Những đường chuyền ở khu vực cuối sân thường thiếu tốc độ, trong khi các pha phối hợp giữa Phil Foden, Jeremy Doku và Erling Haaland chưa đủ sắc bén.

Haaland cũng phải chịu trách nhiệm khi bỏ lỡ 2 cơ hội thuận lợi trong hiệp 1. Tiền đạo người Na Uy còn bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi vì trọng tài xác định anh phạm lỗi với thủ môn Bernd Leno.

Maresca không thể mãi đổ lỗi cho cầu thủ

Những sai sót cá nhân là một phần nguyên nhân, nhưng vấn đề của Man City đã vượt xa vài tình huống xử lý thiếu chính xác.

Maresca là người quyết định lựa chọn đội hình, bố trí tuyến giữa và cách tổ chức phòng ngự. Ông cũng chịu trách nhiệm điều chỉnh chiến thuật khi đối thủ khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ.

Việc hàng phòng ngự liên tục bị xuyên thủng cho thấy những thay đổi của HLV người Italy chưa phát huy hiệu quả. Man City có nhiều cầu thủ chất lượng, sở hữu một trong những đội hình đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, nhưng lại thi đấu thiếu chắc chắn và dễ bị tổn thương trước các đối thủ có tốc độ.

Sau trận Fulham, Maresca thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn và cần tìm cách giữ sạch lưới. Tuy nhiên, những lời giải thích sẽ không còn nhiều giá trị nếu các sai lầm tiếp tục lặp lại.

Càng đáng lo hơn khi Man City từng trải qua khởi đầu hoàn hảo, trước khi đánh mất sự ổn định chỉ trong vài tuần. Điều đó đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ và ứng phó của Maresca khi đối thủ dần tìm ra điểm yếu trong lối chơi của ông.

Man City vẫn còn thời gian để trở lại cuộc đua vô địch, nhưng áp lực dành cho Maresca đang tăng lên từng ngày. Sau hàng trăm triệu bảng đầu tư, người hâm mộ có quyền đòi hỏi một đội bóng chơi thuyết phục hơn. Nếu tình hình không sớm cải thiện, tương lai của chiến lược gia người Italy tại Etihad chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được đưa ra bàn luận một cách rộng rãi hơn.