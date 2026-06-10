World Cup là liều thuốc chữa lành cho Mbappe, cứu rỗi mùa giải đáng quên

Mbappe thoát khỏi sự soi mói

Thật kỳ lạ khi sức nóng xung quanh Kylian Mbappe không quá lớn trong những ngày đếm ngược tới World Cup 2026. Điều đó có lẽ xuất phát từ mùa giải 2025/26 đáng quên cùng Real Madrid. Tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi tạm rời xa “chảo lửa” Santiago Bernabeu, nơi anh từng trở thành tâm điểm chỉ trích trong giai đoạn cuối mùa, để tập trung vào mục tiêu làm nên lịch sử cùng đội tuyển Pháp tại Bắc Mỹ.

Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Mbappe thêm một lần nữa không thể chạm tay vào danh hiệu lớn nào. Anh đã vượt cột mốc 40 bàn thắng ở mùa 2025/26 khi ghi 25 bàn tại La Liga, đồng thời có thêm 17 pha lập công ở Champions League và Cúp nhà Vua.

Mbappe đến World Cup 2026 với tình trạng trắng tay ở CLB

Anh đồng thời trở thành nhân vật gây tranh cãi trong mắt người hâm mộ và cả giới lãnh đạo Real Madrid. Anh bị đồn bỏ tập, bỏ thi đấu và bị không ít cổ động viên quay lưng.

Sau tất cả, Mbappe không được nhắc đến nhiều khi tập trung ở tuyển Pháp. Mọi người nói nhiều về những ngôi sao để lại dấu ấn ở chung kết Cúp C1 như Dembele, Saliba hay Gabriel, nên Mbappe không còn bị soi mói quá nhiều như ở các kỳ World Cup trước đây.

Tạm tránh khỏi áp lực khổng lồ luôn bao quanh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Mbappe giờ đây có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển Pháp và hành trình giành lại chức vô địch World Cup sau thất bại ở trận chung kết năm 2022. Đây cũng là cơ hội để anh một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình trên sân khấu lớn nhất thế giới. Sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp khả năng của chân sút sinh năm 1998 vào lúc này.

World Cup luôn là sân chơi ưa thích nhất của Mbappe. Năm 2018 và 2022 chứng kiến ngôi sao này thi đấu chói sáng. Nhưng việc anh có lúc thi đấu bất ổn trong màu áo CLB có thể ảnh hưởng đến phong độ của tiền đạo người Pháp tại World Cup 2026.

Chính Mbappe từng thừa nhận việc chuẩn bị tốt ở cấp CLB là yếu tố quan trọng để thành công tại các giải đấu lớn trong màu áo ĐTQG: "Điều đó không cần phải tranh luận. Tôi đã dự 2 kỳ World Cup, vô địch một lần và vào chung kết một lần. Tôi chuẩn bị như thế nào ư? Bằng cách thi đấu mọi trận đấu cho CLB của mình".

Viết tiếp giấc mơ World Cup

Mbappe chắc chắn rất háo hức với World Cup 2026, không chỉ bởi Pháp là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Về mặt cá nhân, anh cũng đang đứng trước cơ hội phá hàng loạt kỷ lục để khẳng định vị thế trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi tái hiện kỳ tích của Pele bằng việc giúp "Les Bleus" vô địch World Cup 2018 khi mới 19 tuổi với 4 bàn thắng, Mbappe tiếp tục chơi bùng nổ tại Qatar 2022. Anh ghi tới 8 bàn thắng, bao gồm cú hat-trick lịch sử trong trận chung kết với Argentina, dù Pháp cuối cùng thất bại.

Mbappe hiện chỉ kém Olivier Giroud đúng 1 bàn trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Pháp (56 bàn). Nhiều khả năng anh sẽ vượt qua người đàn anh ngay tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Mbappe sẵn sàng hướng đến World Cup 2026

Nếu tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2026, anh cũng sẽ vượt qua huyền thoại Just Fontaine (13 bàn) để trở thành chân sút xuất sắc nhất của Pháp trong lịch sử World Cup.

Ngoài ra, Mbappe còn có một mục tiêu lớn hơn: trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup. Hiện Mbappe có 12 bàn, Lionel Messi có 13 bàn, trong khi kỷ lục thuộc về Miroslav Klose với 16 bàn cho đội tuyển Đức. Với việc nhiều khả năng còn tham dự ít nhất 1 kỳ World Cup nữa, Mbappe hoàn toàn có cơ hội tạo ra khoảng cách rất lớn ở vị trí dẫn đầu.

Bất chấp những ồn ào và sự tiêu cực trong mùa giải vừa qua, Mbappe hiểu rất rõ tầm quan trọng của cơ hội đang chờ đợi anh cùng đội tuyển Pháp trong mùa hè này. Chia sẻ với Vanity Fair, đội trưởng tuyển Pháp cho biết:

“Không có gì tuyệt vời hơn việc đại diện cho đất nước mình tại World Cup. Thật khó khi mọi người luôn kỳ vọng chúng tôi tạo ra phép màu. Nhưng phép màu chỉ xuất hiện trên sân cỏ.

Tôi là đội trưởng tuyển Pháp. Mọi thứ giờ đã khác. Đó là trách nhiệm khác. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho điều đó, sẵn sàng dẫn dắt đội bóng tới sân khấu lớn nhất và hy vọng chúng tôi sẽ mang chiếc cúp trở lại Paris, trở lại đại lộ Champs-Elysees.

Khi thi đấu, bạn không nghĩ nhiều đến di sản của mình. Bạn nghĩ về việc thể hiện tốt nhất khả năng của mình và mang chiếc cúp về nhà. Nhưng nếu chúng tôi vô địch và nếu tôi chiến thắng, điều đó chắc chắn sẽ vô cùng phi thường đối với đất nước và cá nhân tôi".