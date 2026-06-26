Trực tiếp bóng đá Paraguay - Australia: Vé đi tiếp trong tầm tay (World Cup)
(9h, 26/6, bảng D) Australia và Paraguay bước vào trận đấu cuối bảng D với mục tiêu giành tấm vé còn lại vào vòng knock-out. Cuộc đối đầu tại Levi's hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.
World Cup | 9h, 26/6 | Levi's
Điểm
Gill
Caceres
G.Gomez
Alderete
Alonso
Romero
Cubas
Ojeda
Galarza
Enciso
Pitta
Điểm
Beach
Bos
Burgess
Souttar
Circati
Italiano
Leckie
O'Neill
Okon-Engstler
Velupillay
Toure
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Australia nắm lợi thế
Australia bước vào trận đấu với lợi thế lớn khi đang đứng trên Paraguay trên BXH. Dù vừa thua Mỹ 0-2, đoàn quân của HLV Tony Popovic vẫn cho thấy sự chắc chắn quen thuộc nhờ lối chơi giàu thể lực và tổ chức tốt. Chỉ cần không thua, Socceroos gần như sẽ hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/16.
Điểm hạn chế của đại diện châu Đại Dương nằm ở hàng công khi khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, sự ổn định trong hệ thống chiến thuật vẫn là cơ sở để Australia tự tin hướng đến kết quả thuận lợi.
Paraguay quyết tạo bất ngờ
Paraguay vừa hồi sinh mạnh mẽ bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian. Tinh thần chiến đấu kiên cường tiếp tục là vũ khí lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ trong trận đấu mang tính quyết định này.
Dẫu vậy, việc Miguel Almiron bị treo giò là tổn thất không nhỏ. Trọng trách sáng tạo sẽ được đặt lên vai Julio Enciso và Matias Galarza. Nếu giành chiến thắng, Paraguay sẽ đoạt vé trực tiếp vào vòng knock-out, còn một kết quả hòa chỉ giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Sau khi khẳng định đã yểm bùa để chặn đứng Harry Kane trong trận đấu vừa qua, thầy cúng người Ghana bất ngờ lên tiếng cho biết đã hóa giải lời nguyền...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 23:20 PM (GMT+7)