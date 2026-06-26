Trực tiếp bóng đá Paraguay - Australia: Vé đi tiếp trong tầm tay (World Cup)

World Cup | 9h, 26/6 | Levi's Paraguay 0 - 0 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Paraguay vs Australia Australia Điểm Gill Caceres G.Gomez Alderete Alonso Romero Cubas Ojeda Galarza Enciso Pitta Điểm Beach Bos Burgess Souttar Circati Italiano Leckie O'Neill Okon-Engstler Velupillay Toure Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Paraguay Paraguay Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gill, Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso, Romero, Cubas, Ojeda, Galarza, Enciso, Pitta Beach, Bos, Burgess, Souttar, Circati, Italiano, Leckie, O'Neill, Okon-Engstler, Velupillay, Toure

Australia nắm lợi thế

Australia bước vào trận đấu với lợi thế lớn khi đang đứng trên Paraguay trên BXH. Dù vừa thua Mỹ 0-2, đoàn quân của HLV Tony Popovic vẫn cho thấy sự chắc chắn quen thuộc nhờ lối chơi giàu thể lực và tổ chức tốt. Chỉ cần không thua, Socceroos gần như sẽ hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/16.

Điểm hạn chế của đại diện châu Đại Dương nằm ở hàng công khi khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, sự ổn định trong hệ thống chiến thuật vẫn là cơ sở để Australia tự tin hướng đến kết quả thuận lợi.

Paraguay quyết tạo bất ngờ

Paraguay vừa hồi sinh mạnh mẽ bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian. Tinh thần chiến đấu kiên cường tiếp tục là vũ khí lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ trong trận đấu mang tính quyết định này.

Dẫu vậy, việc Miguel Almiron bị treo giò là tổn thất không nhỏ. Trọng trách sáng tạo sẽ được đặt lên vai Julio Enciso và Matias Galarza. Nếu giành chiến thắng, Paraguay sẽ đoạt vé trực tiếp vào vòng knock-out, còn một kết quả hòa chỉ giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.