PSG vô địch Champions League: Không còn ai nhớ Mbappe

Tất cả vì tập thể

Tấm tifo khổng lồ được giương lên trên khán đài dành cho CĐV PSG ở Puskas Arena mô tả chiếc cúp Champions League khổng lồ đang được ôm chặt bởi một người đàn ông cơ bắp.

Thoạt nhìn, khi tấm bạt được kéo ra, người ta tưởng nó bị mắc kẹt ở đâu đó. Nhưng không, hình ảnh ấy được thiết kế như vậy: cái ôm dành cho Champions League không hề có khuôn mặt.

Paris chào đón những người hùng. Ảnh: PSG Inside

Đó là những cánh tay của cả một thành phố, một tập thể người hâm mộ, một đội bóng. Những cánh tay của tất cả mọi người.

Đó là một ý tưởng rất giống tinh thần của những chàng lính ngự lâm: “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”. Đó cũng là triết lý được Luis Enrique đẩy mạnh.

Ousmane Dembele vừa ăn mừng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của mình. Anh vừa ghi bàn trong trận chung kết. Còn Kylian Mbappe thì đang nghỉ hè.

Kể từ ngày Real Madrid chiêu mộ Mbappe, Luis Enrique như được giải thoát. Bởi ông cần một phòng thay đồ không có cái tôi quá lớn, không có những câu hỏi chất vấn, không có những lời phàn nàn, không có các màn trình diễn trước truyền thông.

Luis không muốn có thủ lĩnh nào khác ngoài Marquinhos – một người lính trung thành tuyệt đối.

Luis Enrique cần một tập thể những người đàn ông tin vào ông đến tận cùng. Những người không nghi ngờ chiến thuật, không chất vấn lựa chọn của HLV, sẵn sàng chạy đến kiệt sức vì đội bóng. Những người cùng bước đi trên một con đường và luôn tin tưởng. Luôn luôn.

Ở PSG lúc này, không ai bỏ cuộc. Bởi nếu Vitinha – một nghệ sĩ thực thụ với trái bóng – còn sẵn sàng hy sinh tất cả cho khâu phòng ngự, thì Dembele còn có thể làm được nhiều đến mức nào?

Ngay trước khi Luis Enrique đặt chân tới Paris, Dembele vẫn là một cầu thủ thất thường. Anh chán nản vì không thể trở thành trung tâm của cuộc chơi bằng chính tài năng của mình. Một cầu thủ đẳng cấp nhưng luôn hoài nghi chính bản thân.

Marquinhos và các đồng đội mừng chiến thắng ở Công viên các Hoàng tử. Ảnh: Ligue 1

Rồi Luis Enrique xuất hiện. Ngay khi thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mbappe, ông đã trả lại cho Dembele nụ cười mà giờ đây cả thế giới đang thấy trên sân cỏ.

Không ai quan tâm Mbappe

Không ai ở PSG dám khẳng định giới hạn cuối cùng của hệ thống tấn công mà Luis Enrique đang xây dựng. Ông khiến các cầu thủ di chuyển như những vũ công ballet. Đôi khi cảm giác như đang xem “Hồ Thiên Nga” hơn là một trận bóng đá.

Đúng là sẽ có lúc một đối thủ như Arsenal – lì lợm, quyết liệt – xuất hiện để phá hỏng bản giao hưởng ấy. Nhưng ý tưởng thì vẫn còn đó. Nó vẫn tồn tại.

Luis Enrique đã khiến Kinh đô Ánh sáng phải lòng mình. Paris không quen với kiểu đam mê mãnh liệt đi cùng sự khắc khổ như thế.

Sự xa hoa không thuộc về Luis Enrique. Điều ông muốn chỉ là được yên ổn với cách nhìn nhận của mình về bóng đá và cuộc sống.

Mạo hiểm. Sống trọn từng khoảnh khắc. Đừng lãng phí thời gian. Hãy sống.

Ông đã truyền quan niệm đó vào mọi ngóc ngách của PSG, từ phòng thay đồ, ban lãnh đạo, các ông chủ cho tới chính thành phố.

Nhưng Luis Enrique muốn nhiều hơn thế. Ông muốn chức vô địch Champions League thứ 3, thứ 4. Rồi thứ 5. Muốn tiếp tục tiến hóa. Muốn tiếp tục sống trên lằn ranh mong manh giữa thành công và thất bại.

Giờ đây sẽ không còn ai có thể thay đổi ông nữa. Trong khi Mbappe đang tận hưởng kỳ nghỉ, PSG lại nâng cúp ở Budapest và tự hào là đội bóng mạnh nhất thế giới.

Dembele phản ánh rõ nét giá trị PSG mà Luis Enrique xây dựng. Ảnh: Ligue 1

Ở thủ đô Hungary, ứng viên Enrique Riquelme còn cho chạy một chiếc xe buýt mang thông điệp tranh cử chủ tịch Real Madrid.

Nhưng sự thật là chiếc xe ấy gần như không thu hút được sự chú ý nào ngoài một vài phóng viên có mặt tại hiện trường. Các CĐV PSG không hề bận tâm đến một chiếc xe mang huy hiệu Real Madrid trong ngày hội của họ.

Có lẽ đâu đó sẽ có người nghĩ rằng Real Madrid đã vô tình làm cho PSG một ân huệ lớn nhất lịch sử khi mang Mbappe đi.

Bởi vì, chỉ khi không còn siêu sao người Pháp, Luis Enrique mới có thể phát triển triệt để ý tưởng bóng đá của mình mà không phải chịu thêm áp lực hay những căng thẳng không cần thiết.

Nếu ai đó vẫn chưa nhận ra điều này: Hai năm không có Mbappe, PSG giành 2 chức vô địch Ligue 1 và 2 Champions League.

Còn Mbappe? Không danh hiệu. Chỉ còn lại rất nhiều triệu euro trong tài khoản.