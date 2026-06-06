Yamal vượt Mbappe thành cầu thủ hay nhất La Liga, bất chấp thống kê kém đối thủ

Yamal được vinh danh

Yamal đóng vai trò then chốt trong chức vô địch La Liga 2025/26 của Barcelona. Tài năng 18 tuổi khép lại mùa giải vừa qua với tổng cộng 27 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (16 bàn thắng và 11 pha kiến tạo) sau 28 lần ra sân tại La Liga.

Thành tích này của Yamal kém Kylian Mbappe, người có 30 lần góp dấu giày vào các bàn thắng (25 bàn và 5 kiến tạo). Dẫu vậy, do có những đóng góp tích cực hơn trong lối chơi, Yamal vẫn có thể vượt mặt Mbappe ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga.

Yamal tuổi trẻ nhưng tài cao

Nhân ngày Yamal nhận vinh dự, Barcelona đã có bình luận về ngôi sao sinh năm 2007: "Yamal là cơn đau đầu thực sự đối với mọi hàng phòng ngự đối phương. Không chỉ tạo ra tầm ảnh hưởng vượt ngoài những con số thống kê, tài năng trẻ người Tây Ban Nha còn ghi 16 bàn thắng và thực hiện 11 pha kiến tạo. Không có cầu thủ nào khác tại La Liga sở hữu nhiều đường chuyền dẫn tới bàn thắng như Yamal.

Yamal trở thành cầu thủ thứ 4 của Barcelona giành danh hiệu này kể từ khi giải thưởng được ra mắt ở mùa giải 2008/09, gia nhập danh sách gồm Lionel Messi (9 lần), Marc-Andre ter Stegen và Raphinha.

Ở mùa giải đã qua, anh đã bỏ lỡ 6 trận đấu cuối cùng của Barcelona trong mùa giải do chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng sẽ kịp bình phục chấn thương để kịp thời tham dự World Cup 2026.

HLV Flick cũng được tôn vinh

Yamal không phải là thành viên duy nhất của Barcelona được vinh danh bởi ban tổ chức La Liga. HLV Hansi Flick cũng được trao giải HLV xuất sắc nhất mùa giải năm thứ 2 liên tiếp sau khi tiếp tục giúp đội bóng giành chức vô địch La Liga.

Chiến lược gia 61 tuổi đã ký hợp đồng mới với Barcelona, qua đó gắn bó với đội chủ sân Camp Nou đến tháng 6/2028. Ông quyết tâm chinh phục thêm nhiều danh hiệu với Barcelona.

Trong số các HLV của Barcelona từng dẫn dắt ít nhất 5 trận tại LaLiga, chỉ có Tito Vilanova (2,84 điểm/trận) và Pep Guardiola (2,45 điểm/trận) sở hữu điểm số trung bình đạt được cao hơn Flick (2,43 điểm/trận).

Trong lịch sử Barcelona, chỉ có 2 nhà cầm quân từng giành 3 chức vô địch La Liga liên tiếp trở lên. Johan Cruyff đã làm được điều đó với 4 danh hiệu liên tiếp từ mùa 1990/91 đến 1993/94, trong khi Guardiola giúp đội bóng đăng quang 3 mùa liên tiếp từ mùa 2008/09 đến 2010/11.