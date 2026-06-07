Tranh cãi Ronaldo hay Messi giỏi hơn trước thềm World Cup: Mbappe nói lời công tâm

Mbappe chọn Ronaldo hay Messi?

Một trong những cuộc tranh luận lớn nhất trong lịch sử bóng đá mà cho tới giờ vẫn chưa có lời giải, đó là “Ronaldo và Messi, ai giỏi hơn”. Ngay cả khi hai siêu sao đương đại của bóng đá thế giới đang tiến đến những ngày cuối cùng của sự nghiệp, tranh cãi vẫn luôn nổ ra.

Mbappe nói lời công tâm về Ronaldo và Messi

Một bên được coi là hình mẫu cho mọi tài năng nhí với sự cần mẫn, siêng năng ngay cả khi đã bước qua tuổi 41. Còn một bên được cho rằng là thiên tài “100 năm có một” của giới bóng đá.

World Cup 2026 có lẽ là lần cuối cùng hai siêu sao này có cơ hội đối mặt với nhau trên sân khấu lớn và tranh luận ấy tiếp tục nổ ra. Mới nhất, Kylian Mbappe, ngôi sao hàng đầu của ĐT Pháp và là “fan cứng” của Cristiano Ronaldo cũng tham gia vào cuộc tranh luận này.

Tuy nhiên, tất cả đều phải gật gù với câu trả lời của tiền đạo đang chơi cho Real Madrid. “Tôi không muốn ra vẻ gì hết nhưng ai nói Ronaldo chỉ thành công bởi tập luyện chăm chỉ, còn Messi là tài năng thiên bẩm, đều là mấy kẻ chẳng biết gì về bóng đá.

Tôi nói thật, đó không phải là câu mà một cầu thủ bóng đá có thể nói ra. Bởi vì nếu bạn nói với tôi rằng Ronaldo thiếu tài năng hoặc Messi chưa nỗ lực, điều đó có nghĩa là bạn chưa bao giờ xỏ giày ra sân tập luyện mỗi ngày. Đây là tôi nói từ tận đáy lòng mình đấy.

Còn để nói về họ, cả hai đều tài năng và cực kỳ chăm chỉ. Điểm khác biệt giữa họ là một người thuận chân trái, một người thuận chân phải. Một người cao, một người thấp. Một người mạnh mẽ hơn, một người khéo léo hơn. Một người dứt điểm tốt hơn, còn một người có tầm nhìn tốt hơn”.

Mbappe thẳng thừng chê CĐV của Real Madrid

Ngoài ra, ngôi sao người Pháp còn tiết lộ thêm về câu chuyện tại Real Madrid. Kylian Mbappe cho rằng “Kền kền trắng” là đội bóng vĩ đại nhất thế giới nhưng không ngần ngại công kích người hâm mộ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

“Ngoại trừ CĐV của Barcelona, tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Ai cũng rõ điều đó. Chỉ có điều người hâm mộ của đội bóng đôi khi mất trí nhớ. Ngày hôm trước, bạn có thể là người chiến thắng và có tất cả. Nhưng chỉ ngày hôm sau, họ quên sạch mọi thứ.”