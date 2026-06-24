Vỡ òa Ronaldo "mở tài khoản" ở World Cup 2026, xác lập 2 kỷ lục lịch sử

Ronaldo đang trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông sau màn trình diễn kém thuyết phục trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt mở màn. Chính vì vậy, siêu sao 41 tuổi bước vào cuộc chạm trán Uzbekistan - đội bóng đánh giá thấp nhất bảng K - với sức ép nặng nề.

Ronaldo có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026

Trên thực tế, việc HLV Roberto Martinez thực hiện một vài sự điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, bao gồm sử dụng Joao Felix - đối tác ăn ý với Ronaldo ở CLB Al Nassr - được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho lối chơi tấn công của Bồ Đào Nha. Mặt khác, sự cơ động của Felix cũng giúp Ronaldo có nhiều cơ hội khai thác khoảng trống nơi hàng thủ Uzbekistan.

Để rồi, khoảnh khắc được người hâm mộ chờ đợi cũng đến. Phút thứ 6, Ronaldo di chuyển thông minh trong vòng cấm địa, đón đường căng ngang từ Cancelo bên cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Uzbekistan, giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, đây chưa phải điểm dừng của Ronaldo. Phút 39, CR7 khép lại pha phản công hoàn hảo bằng cú dứt điểm tinh tế, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Bồ Đào Nha (Fernandes kiến tạo).

Không chỉ "mở tài khoản" tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Ronaldo chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 6 kỳ World Cup. Ngoài ra, cú đúp cũng giúp siêu sao 41 tuổi trở thành cầu thủ Bồ Đào ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (10 bàn), vượt kỷ lục cũ do huyền thoại Eusebio nắm giữ (9 bàn).

Bên cạnh đó, anh đang nắm giữ vị trí cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn tại World Cup khi 41 tuổi 138 ngày, chỉ kém huyền thoại Roger Milla (Cameroon, 42 tuổi 39 ngày), thiết lập tại World Cup 1994.