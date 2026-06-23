Joao Felix sẽ "cứu" đàn anh Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha?

Kỷ lục buồn của CR7

Trận ra quân hòa 1-1 trước CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 là một trải nghiệm đáng quên với Ronaldo. Ra sân tại NRG với kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử đá chính tại một kỳ World Cup, ngôi sao thuộc biên chế Al Nassr được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn sau khi kỳ phùng địch thủ Lionel Messi lập cú hat-trick trước đó 12 tiếng. Thế nhưng, thực tế trên sân chỉ càng chứng minh gánh nặng tuổi tác đã khiến anh trở nên tầm thường trước hệ thống phòng ngự 5 người đại diện châu Phi.

Ronaldo có trận ra quân World Cup 2026 không như ý

Trong suốt 90 phút thi đấu, CR7 chạm bóng vỏn vẹn 25 lần, không có nổi một cú sút trúng đích hay một pha qua người thành công, dứt điểm ba lần đều chệch mục tiêu và mất bóng ba lần. Chuyên trang thống kê Sofascore chấm anh 6,1 điểm, con số thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha.

Không bất ngờ, báo chí thế giới đã biến các ấn phẩm xuất bản ngày hôm đó thành tâm điểm chỉ trích trung phong 41 tuổi. Dư luận bắt đầu cảm thấy không hài lòng khi một cầu thủ không còn đảm bảo về thể trạng và thể lực lại liên tục chiếm suất đá chính ở một sân chơi khốc liệt.

Martinez bảo vệ huyền thoại của ĐT Bồ Đào Nha

Giữa tâm bão dư luận, Martinez là người hiếm hoi đứng ra bảo vệ học trò. Chiến lược gia 52 tuổi khẳng định lỗi không hoàn toàn thuộc về người từng giành 5 Quả bóng vàng, mà các vệ tinh xung quanh cũng phải chịu trách nhiệm.

"Trong hệ thống của chúng tôi, tiền đạo cắm phải duy trì kỷ luật chiến thuật rất cao, di chuyển phía sau các trung vệ để mở ra khoảng trống. Sau khi dẫn 1-0, chúng tôi không đưa được bóng tới khu vực tấn công cuối sân ở mức độ cần thiết để tận dụng những pha di chuyển đó", Martinez nói.

Martinez khẳng định đội bóng thiếu những tình huống đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho tiền đạo, đồng thời cho rằng đây là vấn đề về tâm lý và cảm xúc thi đấu nhiều hơn là kỹ thuật.

Bên cạnh Ronaldo, còn có Bernardo Silva chơi kém cỏi

Phía sau những nhận định của Martinez, người ta quan tâm đến đội hình của Bồ Đào Nha. Liệu các cầu thủ đã chơi với phong độ tốt nhất trong trận khởi động cho cuộc đua World Cup 2026?

Dù không chỉ đích danh cái tên nào thi đấu kém cỏi ở trận hòa tại Houston, nhưng các số liệu thống kê từ Sofascore đã phơi bày sự thấy vọng với một số ngôi sao, trong đó có Bernardo Silva. Xuất phát với vai trò tiền đạo phải trong sơ đồ hàng công 3 người, lão tướng 31 tuổi hoàn toàn vô hại và mất kết nối với các đồng đội xung quanh.

Ronaldo vẫn là cầu thủ đẳng cấp nếu được hỗ trợ tối đa

Silva chỉ được Sofascore chấm 6,2 điểm, tệ thứ 2 trong đội hình xuất phát, chỉ cao hơn Ronaldo. Trong hiệp một, anh có thống kê thảm họa khi chỉ chạm bóng 2 lần nhưng để mất bóng tới 8 lần. Được giao nhiệm vụ khuấy đảo ở biên và tạo đột biến, cựu sao AS Monaco không thực hiện thành công một pha rê bóng nào và thất bại trong 4/5 pha tranh chấp tay đôi.

Quan trọng hơn, Silva và Ronaldo giống như ở hai thế giới khác biệt khi không tạo ra được bất kỳ pha phối hợp đáng chú ý nào. Chứng kiến sự bế tắc, Martinez phải rút Silva ra ngay sau 45 phút đầu tiên để nhường chỗ cho Francisco Conceicao.

Đến nước Mỹ ở "độ tuổi băm", Silva cho thấy anh không thể chống lại quy luật thời gian. Trước Congo, anh thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và thiếu cả tiếng nói chung với tập thể. Thực tế, phong độ của tiền vệ này đã có dấu hiệu kết tủa ở hai mùa giải gần nhất tại Manchester City, vốn là nguyên nhân lớn khiến anh không còn được ưu tiên gia hạn hợp đồng.

Nhìn rộng ra suốt gần một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, Silva chưa bao giờ thể hiện được phẩm chất của một ngôi sao lớn ở các giải đấu tầm cỡ, từ World Cup 2018, EURO 2020, World Cup 2022 cho đến EURO 2024. Hẳn đã đến lúc Martinez cần “tàn nhẫn” với Silva trước khi con tàu Bồ Đào Nha đi lệch quỹ đạo không thể cứu vãn.

Giải mã bằng "vũ khí" Joao Felix?

Bồ Đào Nha được nhận định là đội bóng có chiều sâu đội hình đáng mơ ước tại kỳ World Cup hè này, đặc biệt là trên mặt trận tấn công. Vì vậy, việc tìm người thay thế Silva không phải là bài toán quá nan giải đối với Martinez. Conceicao là một lựa chọn tốt, nhưng nếu muốn tìm một nhân tố có thể giúp Ronaldo bay cao, Felix mới là cái tên xứng đáng được trao cơ hội, nhờ sự ăn ý sẵn có giữa hai người tại Al Nassr.

Quyết định “giam” Felix trên băng ghế dự bị suốt 90 phút trước Congo của Martinez đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận và truyền thông Bồ Đào Nha. Người hâm mộ không hiểu nổi vì sao cầu thủ 26 tuổi, cái tên có phong độ cao bậc nhất hàng công của “tuyển Brazil châu Âu”, lại không được sử dụng một phút nào khi đội nhà bế tắc.

Ronaldo và Felix chơi khá ăn ý từ ĐTQG tới CLB Al Nassr

Ở mùa giải qua, Felix hồi sinh mạnh mẽ tại Al Nassr. Anh bùng nổ với 26 bàn thắng và 19 pha kiến tạo trên mọi đấu trường (trong đó có 22 bàn và 16 kiến tạo sau 40 trận tại Saudi Pro League). Đây là những thống kê tốt nhất sự nghiệp của tiền đạo này kể từ mùa giải 2018/19 trong màu áo Benfica.

Phong độ ấn tượng đó không chỉ giúp Al Nassr giành danh hiệu mà còn giúp Felix vượt qua chính Ronaldo để đoạt giải thưởng cá nhân danh giá: Cầu thủ xuất sắc nhất Saudi Pro League.

Tại CLB, Felix và Ronaldo là “song sát” cực kỳ ăn ý ở thánh địa Al Awwal. Là một cầu thủ đa năng, Felix hoàn toàn có thể đá trám vào vị trí tiền đạo phải của Silva trên lý thuyết. Ngoài ra, Martinez có thể chọn giải pháp cho phép Felix chơi rộng, thường xuyên bó vào trung lộ và len lỏi trong vòng cấm đối phương.

Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan nhạy bén và khả năng di chuyển thông minh của Felix có thể làm xao nhãng các hậu vệ đối thủ, từ đó mở ra nhiều khoảng trống cho Ronaldo khai thác. Đồng thời, sự di chuyển vào trong của Felix cũng giúp hậu vệ biên Joao Cancelo thoải mái dâng cao dọc hành lang cánh mà không sợ dẫm chân đồng đội, tối ưu hóa khả năng tạt bóng, rê dắt và tạo đột biến của cầu thủ 32 tuổi này.

Trận hòa CHDC Congo đôi khi lại là một điềm may để Martinez sớm nhìn ra những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật trước khi mọi chuyện vượt quá tầm tay. Nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn kiên định với lựa chọn mang tên Ronaldo ở vị trí trung phong, thì việc thay đổi các vệ tinh xung quanh là điều cần thiết.

Felix, sau chiến dịch thăng hoa tại Saudi Arabia mùa giải vừa qua, xứng đáng được trao cơ hội để tìm kiếm chiến thắng cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan vào rạng sáng 24/6.