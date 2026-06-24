Ronaldo nhường đá phạt khiến triệu fan ngỡ ngàng, sao PSG ghi siêu phẩm

Ronaldo đã có một trong những trận đấu hay nhất ở World Cup khi cùng Bồ Đào Nha chạm trán Uzbekistan. Bên cạnh cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên, siêu sao 41 tuổi còn nhiều lần "làm khổ" hàng thủ đối phương.

Ronaldo bước lên chấm đá phạt quen thuộc nhưng cả 2 lần, anh đều không phải là người trực tiếp thực hiện

Tuy nhiên, bàn thắng chưa phải dấu ấn duy nhất của Ronaldo ở trận này. Phút 17, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa và như thường lệ, Ronaldo bước lên với tư thế quen thuộc.

Dù vậy khi mọi sự chú ý đổ dồn về CR7, Nuno Mendes mới là người thực hiện quả đá phạt, đưa bóng "găm" thẳng vào khung thành Uzbekistan, nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng không chỉ khiến các cầu thủ Uzbekistan ngỡ ngàng, mà cả dư luận thế giới bởi Ronaldo luôn được mặc định là cái tên ưu tiên cho mọi tình huống đá phạt trực tiếp ở các đội bóng mà anh khoác áo. Ngay cả khi CR7 không thực hiện, Bồ Đào Nha vẫn còn đó chân đá phạt đẳng cấp là Bruno Fernandes.

Nuno Mendes lập siêu phẩm đá phạt

Đến phút 58, Ronaldo một lần nữa "nhường" quyền đá phạt cho Fernandes ở cự li tương đối thuận lợi. Lần này, anh lẳng lặng di chuyển vào vòng cấm, đón đường chuyền thông minh từ Fernandes và đối mặt với thủ môn Uzbekistan. Chỉ tiếc rằng, CR7 không thể ghi bàn để hoàn tất hat-trick ở trận này.