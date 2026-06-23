Trời sinh Ronaldo, sao còn sinh Messi!

Vẫn là câu hỏi Messi và Ronaldo, ai xuất sắc hơn?

Tại bảng J, World Cup 2026, ĐT Argentina gặp ĐT Áo ở lượt trận thứ 2 và có chiến thắng 2 – 0, có 6 điểm sau 2 vòng đấu, chắc chắn ngôi đầu bảng. Trong 2 trận chiến thắng này, Argentina có được 5 bàn thắng, thì toàn của Messi cả.

Trở lại câu cảm thán mượn từ câu "Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng" trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa ở tiêu đề, chúng ta sẽ không so sánh 2 ngôi sao này ai giỏi hơn ai, điều đó thế giới làm nhiều rồi, mà chúng ta sẽ đi sâu vào khía cạnh cá tính, tâm lý của mỗi cầu thủ, điều tưởng như không tác động nhiều tới các thành công trong sự nghiệp của họ. Nhưng không chỉ ở World Cup lần này, nếu để ý, nó cho chúng ta thấy điều ngược lại.

Messi đang toả sáng rực rỡ tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Đầu tiên, cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều là những cầu thủ kiệt xuất. Những cầu thủ xuất sắc dạng Neymar, Mbappe… thì thế giới có nhiều, nhưng như Ronaldo và Messi thì là dạng cầu thủ mà phải mất vài chục năm, mới xuất hiện trên thế giới.

Cristiano Ronaldo là hình mẫu cho sự luyện tập chuyên cần, kỷ luật tới khắc nghiệt. Truyền thông thế giới đã nhiều lần đưa những hình ảnh, câu chuyện về sự luyện tập của cầu thủ này, nhất là những bài tập thể lực, bổ trợ, những hình ảnh cơ bắp toàn thân của anh làm ngạc nhiên cả những chuyên gia thể hình thế giới. Chính nhờ chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ và tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt giúp anh có sức bền, khả năng phục hồi và chống lão hóa thể thao, duy trì phong độ đỉnh cao đến sau tuổi 35 và vẫn thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi ngoài 40, kéo dài sự nghiệp hơn hầu hết các cầu thủ cùng thế hệ. Có thể nói, Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ toàn diện nhất về mặt thể chất mà bóng đá thế giới từng sản sinh. Tất nhiên ở phương diện này, Liones Messi hoàn toàn lép vế.

Nhưng nếu cùng xem 2 cầu thủ này thi đấu ở ĐTQG, chúng ta sẽ nhận thấy, Messi được các đồng đội hỗ trợ nhiều hơn Ronaldo. Ronaldo thi đấu không hề cá nhân, nhưng anh khá đơn độc ở ĐT Bồ Đào Nha, anh vẫn là đích đến của các đường chuyền nếu anh có vị trí thuận lợi, nhưng sự liên kết của cầu thủ này với các đồng đội là khá lỏng lẻo. Anh chạy chỗ, tìm vị trí thuận lợi để đợi nhận bóng. Khi anh có bóng, anh vận động và cố gắng chuyền bóng một cách tốt nhất cho đồng đội. Nhưng chúng ta không thấy có sự phối hợp ăn ý, kiểu như là kết quả của một miếng đánh cụ thể được chuẩn bị, luyện tập trước giữa cầu thủ này và các đồng đội.

Trong khi điều này lại có ở Messi và các đồng đội ở ĐT Argentina. Có khá nhiều những pha phối hợp, đường chuyền trong cả 2 trận đấu của ĐT Argentina ở World Cup lần này cho thấy sự liên kết của Messi và các cầu thủ còn lại trong đội bóng. Điển hình là pha bóng phối hợp để Messi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới ĐT Áo. Bắt đầu từ đường chuyền của Facundo Medina từ cánh trái vào vòng cấm, Thiago Almada sau một nhịp lắc đầu quan sát phía sau, đã dang chân bỏ bóng, tạo khoảng trống phía sau để Messi băng vào và tung cú sút chân trái ghi bàn ở phút 38.

Áp lực đề nặng lên vai Ronaldo. Ảnh: AP.

Với những gì diễn ra trên truyền thông về 2 cầu thủ này, chúng ta có cảm giác rằng cùng là những ngôi sao, nhưng Messi ít bị đánh giá là có thái độ “ngôi sao” hơn Ronaldo. Người ta có cảm giác cầu thủ này hòa đồng hơn với môi trường, bao gồm cả trong cuộc sống và lẫn trong luyện tập, thi đấu với đồng đội.

Trong 2 kỳ World Cup liên tiếp gần đây, trong khi việc Ronaldo có tên trong danh sách ĐTQG trở thành đề tài gây tranh cãi của truyền thông, người hâm mộ không chỉ ở Bồ Đào Nha, thì với Messi, có vẻ việc gọi anh vào ĐTQG có sự thống nhất cao hơn. Người ta thỉnh thoảng lại nói đến vấn đề mâu thuẫn nội bộ của ĐT Bồ Đào Nha, bất đồng của một số cầu thủ trong đội tuyển với Ronaldo, hoặc nói đến một số quyết định, đặc biệt về chiến thuật hay vị trí thi đấu trên sân của HLV Roberto Martínez bị tác động bởi ý kiến của Ronaldo... thì những điều này không diễn ra với Messi.

Ở một khía cạnh khác, cũng trên truyền thông, trong khi có vẻ Messi né tránh việc phải so sánh mình với Ronaldo, thì Ronaldo lại có một số phát biểu, khẳng định anh mới là người giỏi nhất. Chúng ta thấy được gì diễn ra trong tâm lý Ronaldo nếu những gì truyền thông nói là đúng?

Câu chuyện không chỉ là quan niệm khiêm tốn hay không, mà khi một người xuất hiện ý nghĩ so sánh mình với người khác, thì lúc đó, sâu thẳm trong tâm trí, nơi mà có lẽ chính anh ta cũng không nhìn thấy, không nhận ra, anh ta bắt đầu tự cảm thấy mình không còn thực sự tự tin nữa.

Nếu theo quy luật này, có lẽ đến giờ, chính Ronaldo cũng đã nhận ra, ai mới thực sự là người giỏi nhất thế giới.