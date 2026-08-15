So sánh hàng công "Big 7" Ngoại hạng Anh: Arsenal hay Man City số 1, MU xếp thứ mấy?

Premier League 2026/27 sắp khởi tranh và trong mùa hè này các đội bóng đã có một số vụ đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng, nhưng riêng ở mặt trận tấn công lại tỏ ra khá èo uột. Morgan Rogers về Chelsea là vụ lớn nhất cho một cầu thủ tấn công, nhưng ngoài vụ đó ra các ông lớn chủ yếu tập trung vào tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Vậy sức mạnh tấn công của các CLB Premier League đang trông như thế nào trước thềm mùa bóng? Chúng ta hãy cùng điểm qua chiều sâu và điểm mạnh/yếu của hàng công các đội "Big 7" bao gồm Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool, Chelsea và Tottenham.

Arsenal: Hàng công đa dạng mọi vị trí

- Trung phong: Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus. - Tiền đạo trái: Christoz Tzolis, Gabriel Martinelli, Reiss Nelson. - Tiền đạo phải: Bukayo Saka, Noni Madueke, Max Dowman. - Tiền vệ công: Martin Odegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze, Ethan Nwaneri, Fabio Vieira. Trong các cầu thủ trên, Jesus, Nelson, Vieira và Nwaneri nhiều khả năng sẽ ra đi trước khi thị trường đóng cửa.

Dấu ấn của hàng công Arsenal là họ thực sự rất đa dạng về mặt vị trí, các cầu thủ của họ có thể đá ít nhất 2 vị trí khác nhau. Gyokeres đá trung phong nhưng có thể dạt trái, Havertz chơi được hộ công, Madueke đá cả 2 cánh, Dowman có lúc dạt vào đá như “số 10”, Merino có thể dâng lên đá cắm, và Eze cũng có thể đá cánh trái.

Sự đa dạng về vị trí được kết hợp với đa dạng về lối đá của từng cá nhân, Gyokeres chơi thiên về tì đè và tranh chấp ở giữa còn Havertz hoạt động ở 2 nách trung lộ. Merino có sở trường tấn công tuyến hai trong khi Eze giỏi sút xa, v.v…

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Khả năng không chiến của hàng công Arsenal sẽ là yếu tố góp phần vào khả năng ghi bàn ở các quả đá phạt của họ, với Gyokeres, Havertz, Martinelli và Merino đều khá nguy hiểm trên không, còn Saka và Odegaard đảm nhiệm khâu đá phạt.

Điểm yếu của hàng công Arsenal là họ không có một nhân tốt thực sự bén trong dứt điểm để có thể ghi từ 20 bàn trở lên. Bàn thắng ở Arsenal được phân bổ thay vì dồn vào một nhóm cá nhân.

Man City: Liệu có phụ thuộc Haaland?

- Trung phong: Erling Haaland, Omar Marmoush. - Tiền đạo trái: Jeremy Doku, Jeremy Monga, Claudio Echeverri. - Tiền đạo phải: Antoine Semenyo, Savinho. - Tiền vệ công: Rayan Cherki, Phil Foden. Marmoush và Savinho có thể quyết định rời CLB trong tuần này. Echeverri cũng có thể bị đem cho mượn, trong khi Monga có thể được xếp ở đội trẻ.

Man City hiện tại đang có ít nhất 2 cầu thủ cho mỗi vị trí và những cầu thủ đá chính của họ đều thuộc hàng top ở Premier League: Haaland là chân sút số 1, Doku là cầu thủ rê dắt tốt nhất giải, Semenyo là tiền đạo phải ghi nhiều bàn nhất, và Cherki thuộc top 3 về kiến tạo.

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Bên cạnh đó, những Doku, Semenyo có thể đá vị trí khác, trong đó Doku có thể chơi cả 2 cánh và Semenyo có thể dạt vào đá giữa, trong khi Phil Foden có khả năng hoạt động tự do. Chưa kể Nico O’Reilly ở vị trí hậu vệ trái cũng có thể tham gia tấn công.

Vấn đề của hàng công Man City là họ tương đối mỏng, và độ mỏng sẽ càng lớn hơn nữa nếu các dự bị rời CLB. “The Citizens” chỉ có 1 trung phong thực thụ là Haaland nên nếu anh vắng mặt dài hạn sẽ gây phiền phức cho đội.

MU: Nghèo nàn về chiều sâu đội hình

- Trung phong: Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee. - Tiền đạo trái: Matheus Cunha, Marcus Rashford. - Tiền đạo phải: Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey - Tiền vệ công: Bruno Fernandes, Mason Mount. Zirkzee có thể rời CLB nếu có đội hỏi mua, trong khi Lacey nhiều khả năng được đi mượn hoặc trả lại đội trẻ.

Khả năng sáng tạo của Fernandes là “vô đối” ở Premier League và bên cạnh anh là các đồng đội chơi rất cơ động, trong đó Sesko đã có 1 mùa làm quen với bóng đá Anh. Rashford trở lại và có vẻ sẽ tái hòa nhập đội hình MU để HLV Michael Carrick có thêm 1 lựa chọn bên cánh trái.

Hàng công MU

Tính cơ động của hàng công MU là đáng kể, khi ngoài Sesko chỉ đá cắm, Cunha và Mbeumo cũng có thể đá cao nhất trong khi Rashford dạt phải được và Fernandes đôi lúc dâng lên đá như một tiền đạo lùi. Patrick Dorgu thậm chí gần đây đã được cho thử sức ở vị trí tiền đạo trái.

Điểm yếu của hàng công MU là họ tương đối nghèo nàn về chiều sâu cho vị trí hộ công do Mason Mount chấn thương quá nhiều, nên sự thành bại dồn hết lên vai Bruno Fernandes. Bên cạnh đó, Amad Diallo không tỏ ra thoải mái khi đá dạt phải trong sơ đồ 4-2-3-1.

Aston Villa: Trông đợi Lukaku đệ nhị?

- Trung phong: Brian Madjo, Ollie Watkins, Tammy Abraham. - Tiền đạo trái: Emiliano Buendia, Alejandro Garnacho. - Tiền đạo phải: Leon Bailey, Alysson. - Tiền vệ công: Johan Manzambi, Ross Barkley.

Brian Madjo mới 17 tuổi nhưng to hộ pháp như Romelu Lukaku và được đồn sẽ nắm ngay suất đá chính khi mùa giải bắt đầu. Yếu tố kinh nghiệm tất nhiên Madjo chưa bằng Watkins, thế nên phải chờ xem chân sút người Anh này sẽ chơi tốt tới đâu.

Không chỉ Madjo, Aston Villa có một tân binh khác ở vị trí tiền vệ công nhưng sáng sủa hơn nhiều. Manzambi vừa đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất Europa League 2025/26 và ghi 3 bàn – 2 kiến tạo cho Thụy Sĩ tại World Cup. Manzambi đá hộ công nhưng kỹ năng ghi bàn không kém gì một tiền đạo cắm nên trung lộ của Villa sẽ rất đáng sợ.

Madjo ở tuổi 17 có thể sẽ đá chính cho Aston Villa

Vấn đề của Villa lại nằm ở 2 cánh. Bailey đã sa sút nhiều ở cánh phải còn Alysson là một ẩn số, trong khi cánh trái Garnacho không đáng trông cậy còn Samuel Iling-Junior đã được cho Bolton mượn. Việc Manzambi gia nhập có thể sẽ khiến HLV Emery đẩy Emiliano Buendia từ giữa dạt sang trái để thay vào vị trí Morgan Rogers bỏ lại.

Liverpool: Gánh nặng đè lên vai Isak và Wirtz

- Trung phong: Alexander Isak, Hugo Ekitike. - Tiền đạo trái: Cody Gakpo, Victor Munoz, Rio Ngumoha. - Tiền đạo phải: Harvey Elliott, Federico Chiesa. - Tiền vệ công: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai. Gakpo có thể gia nhập Tottenham trước khi hết kỳ chuyển nhượng.

Ekitike sẽ phải ngoài ngoài tới năm 2027 khiến vị trí đá cắm phải trông cậy hết vào Isak, người có vẻ đang hồi phục phong độ. Liverpool quyết định không mua thêm tiền đạo cắm hay thậm chí mượn, nên gánh nặng sẽ dồn hết lên Isak và khả năng phối hợp của anh với Florian Wirtz.

Mohamed Salah đã ra đi khiến cánh phải của Liverpool thực sự thiếu một cầu thủ đá chính tầm cỡ. Harvey Elliott vừa có mùa giải vứt đi tại Aston Villa và vốn không được xem như một tiền đạo, trong khi Chiesa chỉ đủ sức đá các trận đấu cúp trước các đối thủ yếu.

Rất nhiều gánh nặng cho Isak và Wirtz, khi Salah đã không còn ở Liverpool trong khi Ekitike chấn thương nặng

Cánh trái thì lại đang thừa, với Gakpo và Ngumoha đã có mặt ở đội 1 mùa trước trong khi Victor Munoz là lính mới. Gakpo mùa qua xuống phong độ rõ rệt trong khi Ngumoha còn trẻ, và Munoz nhiều khả năng sẽ được đẩy sang cánh phải để bù đắp cho Salah.

Chelsea: Số lượng có bù được chất lượng?

- Trung phong: Joao Pedro, Danny Welbeck, Liam Delap, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Dastan Satpaev. - Tiền đạo trái: Morgan Rogers, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk. - Tiền đạo phải: Cole Palmer, Estevao, Pedro Neto. - Tiền vệ công: Enzo Fernandez. Satpaev có thể sẽ gia nhập Burnley dưới dạng cho mượn.

Lực lượng của Chelsea đông đến mức họ đang bán bớt cầu thủ thừa lẫn cho mượn những ai có tiềm năng. Jackson, Guiu, Delap và Satpaev đều có thể rời CLB trong tháng này, Mudryk vẫn chưa rõ có được giữ lại hay không, trong khi Neto được đồn là mục tiêu của Man City.

Không chỉ dày quân, hàng công Chelsea có một số cầu thủ đa năng: Rogers và Palmer đều đá được hộ công, trong khi Joao Pedo có thể dạt trái và Gittens đá cả 2 cánh. Với việc HLV Xabi Alonso lên dẫn dắt, Chelsea có vẻ sẽ chuyển sang một sơ đồ mà đằng sau trung phong là 2 tiền vệ công chơi lệch 2 nách, thay vì dùng những cầu thủ đá cánh đơn thuần.

Cặp bạn thân Rogers - Palmer sẽ biến hình cho hàng công Chelsea?

Do đông người nên Chelsea có nhiều kiểu tấn công với các nhân sự hàng công họ có. Nhưng ngoài Delap, không ai khác của Chelsea là trung phong thực thụ, và Delap thì chơi khá tệ từ khi gia nhập. Chelsea sẽ rất khó khăn khi gặp những đối thủ chơi với hàng thủ lùi rất sâu và thách Chelsea tạt bổng vào.

Tottenham: Điểm yếu 2 bên cánh

- Trung phong: Dominic Solanke, Richarlison, Mathys Tel, Dane Scarlett. - Tiền đạo trái: Wilson Odobert, Mikey Moore. - Tiền đạo phải: Mohammed Kudus. - Tiền vệ công: Xavi Simons, James Maddison, Dejan Kulusevki, Lucas Bergvall. Scarlett & Bergvall có thể bị bán trước khi hết kỳ chuyển nhượng.

Tottenham đang cùng lúc có nhiều trung phong và trong số này chỉ có Tel có khả năng chơi dạt cánh. Chất lượng của hai cánh Tottenham là vấn đề khi Odobert, Moore đều chưa thể hiện được gì ấn tượng, Kudus thì chấn thương. Điều này khiến HLV Roberto De Zerbi có thể sẽ điều cầu thủ từ vị trí khác tạm ra đá cánh.

Vấn đề là không chỉ Kudus, Spurs còn đang mất Xavi Simons (nghỉ tới cuối tháng 2/2027) và Kulusevski, trong khi Maddison mới chỉ đá trở lại sau thời gian dài bị đau. Thế nên không chỉ chất lượng đá cánh bị ảnh hưởng, cả chất lượng khu vực trung lộ cũng là dấu hỏi do tổn thất nhân sự.

Trong các đội, hàng công Tottenham dễ có thêm biến động nhất ở những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng. Họ đang nhắm đến Folarin Balogun và có thể bổ sung thêm 1 cầu thủ đá cánh phải nữa.