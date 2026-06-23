Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup)
(0h, 24/6) Liệu HLV Martinez có đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong trận đấu này?
World Cup | 0h, 24/6 | Houston
Điểm
Costa
Cancelo
Araujo
Veiga
Mendes
Neves
Vitinha
Silva
Fernandes
Neto
Ronaldo
Điểm
Yusupov
Khusanov
Abdullaev
Urozov
Karimov
Mozgovoy
Shukurov
Nasrulloev
Fayzullayev
Urunov
Shomurodov
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Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo
Sau màn ra quân không ấn tượng của ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang trở thành dấu hỏi lớn nhất. Tiền đạo sinh năm 1985 cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác và hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, các vệ tinh xung quanh cũng không tìm được cách kết nối với CR7. Thế nhưng HLV Martinez vẫn kiên quyết sử dụng Ronaldo từ đầu đến cuối.
Trước khi trận đấu này diễn ra, báo chí yêu cầu ông thầy người Tây Ban Nha phải đẩy siêu sao 41 tuổi lên ghế dự bị. Bởi vậy, HLV Martinez có sử dụng Ronaldo ngay từ đầu hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.
Bồ Đào Nha vs Uzbekistan là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 và đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo đủ sức giành chiến...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/06/2026 16:59 PM (GMT+7)