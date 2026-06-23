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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026

(0h, 24/6) Liệu HLV Martinez có đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong trận đấu này?

   

World Cup | 0h, 24/6 | Houston

Bồ Đào Nha
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup) - 1
Uzbekistan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup) - 1
Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup) - 1
Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo

Sau màn ra quân không ấn tượng của ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang trở thành dấu hỏi lớn nhất. Tiền đạo sinh năm 1985 cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác và hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, các vệ tinh xung quanh cũng không tìm được cách kết nối với CR7. Thế nhưng HLV Martinez vẫn kiên quyết sử dụng Ronaldo từ đầu đến cuối.

Trước khi trận đấu này diễn ra, báo chí yêu cầu ông thầy người Tây Ban Nha phải đẩy siêu sao 41 tuổi lên ghế dự bị. Bởi vậy, HLV Martinez có sử dụng Ronaldo ngay từ đầu hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. 

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/06/2026 16:59 PM (GMT+7)
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