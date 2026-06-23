Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo (World Cup)

World Cup | 0h, 24/6 | Houston Bồ Đào Nha 0 - 0 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Uzbekistan Điểm Costa Cancelo Araujo Veiga Mendes Neves Vitinha Silva Fernandes Neto Ronaldo Điểm Yusupov Khusanov Abdullaev Urozov Karimov Mozgovoy Shukurov Nasrulloev Fayzullayev Urunov Shomurodov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Dấu hỏi lớn mang tên Ronaldo

Sau màn ra quân không ấn tượng của ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang trở thành dấu hỏi lớn nhất. Tiền đạo sinh năm 1985 cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác và hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, các vệ tinh xung quanh cũng không tìm được cách kết nối với CR7. Thế nhưng HLV Martinez vẫn kiên quyết sử dụng Ronaldo từ đầu đến cuối.

Trước khi trận đấu này diễn ra, báo chí yêu cầu ông thầy người Tây Ban Nha phải đẩy siêu sao 41 tuổi lên ghế dự bị. Bởi vậy, HLV Martinez có sử dụng Ronaldo ngay từ đầu hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.