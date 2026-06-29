Barca “đi đêm” với đại diện Harry Kane, kích hoạt “bom tấn” giữa World Cup?

Barcelona mở đàm phán, chờ World Cup khép lại

Theo Daily Mail Sport, Barcelona đã chủ động liên hệ với phía đại diện của Harry Kane nhằm tìm hiểu khả năng đưa đội trưởng tuyển Anh về Camp Nou.

Barca muốn chiêu mộ Harry Kane

Sau những trao đổi ban đầu, hai bên thống nhất sẽ xem xét lại tình hình sau khi Kane kết thúc hành trình cùng tuyển Anh tại World Cup 2026.

Tiền đạo 32 tuổi hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Bayern Munich. Ban lãnh đạo Barcelona đang nghiên cứu các phương án tài chính để hiện thực hóa thương vụ được đánh giá là rất tham vọng này.

Kane ưu tiên gắn bó với Bayern Munich

Dù vậy, khả năng thương vụ thành công vẫn rất thấp ở thời điểm hiện tại. Kane đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Bayern Munich, trong khi nhà vô địch Bundesliga cũng không có ý định để chân sút số một của mình ra đi.

Nguồn tin cho biết, sau cuộc gọi từ Barcelona, đại diện của Kane đã khép lại cuộc trao đổi. Mục tiêu của tiền đạo người Anh sau World Cup là đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern.

Hiện Kane hoàn toàn tập trung cho chiến dịch World Cup cùng tuyển Anh. "Tam sư" sẽ chạm trán CHDC Congo ở vòng 1/16 trên sân Atlanta vào lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội).

Kane vẫn đang tỏa sáng ở World Cup

Barca quyết tìm người thay Lewandowski

Harry Kane đang có phong độ ấn tượng khi ghi 3 bàn ở vòng bảng World Cup, tiếp nối mùa giải bùng nổ với 61 bàn thắng sau 51 trận trong màu áo Bayern Munich.

Barcelona buộc phải tìm kiếm một trung phong đẳng cấp sau sự ra đi của Robert Lewandowski. Theo các nguồn tin, đội bóng xứ Catalunya sẵn sàng dốc toàn lực để chiêu mộ Kane nếu nhận được bất kỳ tín hiệu tích cực nào cho thấy thương vụ có thể trở thành hiện thực.