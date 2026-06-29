Nhận định bóng đá Brazil - Nhật Bản: So tài đỉnh cao, “Selecao” cảnh giác

Brazil tìm lại hình ảnh của nhà vô địch

Sau màn ra quân thiếu thuyết phục, Brazil đã nhanh chóng lấy lại sức mạnh vốn có khi liên tiếp đánh bại Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0 để đứng đầu bảng C, xếp trên Morocco.

Brazil và Nhật Bản sắp so tài

Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã ghi bảy bàn liên tiếp mà không để thủng lưới kể từ khi bị dẫn trước ở lượt trận đầu tiên. Đây là chuỗi ghi bàn tốt nhất của họ tại World Cup kể từ năm 2002 – giải đấu gần nhất Brazil đăng quang.

Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Carlo Ancelotti, Brazil kỳ vọng sẽ chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn hai thập kỷ. Đội bóng Nam Mỹ này chưa từng bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên kể từ World Cup 1990, nhưng cũng đã dừng bước ở bốn trong sáu trận knock-out gần nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhật Bản quyết viết lại lịch sử

Nhật Bản bước vào vòng 32 đội với thành tích bất bại ở bảng F (thắng 1, hòa 2). Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Thụy Điển ở lượt cuối khiến thầy trò HLV Hajime Moriyasu mất ngôi đầu bảng.

Dù nhà cầm quân người Nhật khẳng định đội bóng của ông "không phải đối thủ dễ bị bắt nạt", lịch sử lại không đứng về phía “Samurai xanh”. Theo đó, Nhật Bản chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup, toàn thua cả bốn lần góp mặt ở vòng knock-out.

Thành tích đối đầu với các đại diện Nam Mỹ cũng không mấy khả quan khi Nhật Bản chỉ thắng một trong năm trận gặp các đội thuộc CONMEBOL (hòa 1, thua 3). Điều đó khiến đội bóng châu Á bị đánh giá thấp hơn trước màn so tài với ứng viên vô địch Brazil.

Vinicius hướng tới cột mốc đặc biệt

Brazil áp đảo về mặt lịch sử đối đầu khi thắng 11, hòa 2 và chỉ thua một trong 14 lần gặp Nhật Bản. Đáng chú ý, thất bại duy nhất của “Selecao” lại đến ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 10 năm ngoái với tỷ số 2-3. Tại World Cup, Brazil từng đánh bại Nhật Bản 4-1 ở vòng bảng năm 2006.

Vinicius đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao

Một số thống kê đáng chú ý trước trận:

- Brazil toàn thắng cả bốn lần gặp các đại diện châu Á tại World Cup.

- Bảy trong tám chiến thắng gần nhất của “Selecao” đều có cách biệt từ hai bàn trở lên.

- Nhật Bản giữ sạch lưới sáu trong tám trận gần đây.

- Ba trận của Nhật Bản tại World Cup 2026 có trung bình chín quả phạt góc mỗi trận.

Trên hàng công, Vinicius Junior đã có bốn bàn thắng và sẽ trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ Rivaldo và Ronaldo (năm 2002) ghi bàn ở bốn trận đầu tiên của một kỳ World Cup nếu tiếp tục lập công vào lưới Nhật Bản.

Bên phía Nhật Bản, Ayase Ueda và Daichi Kamada đều đã có hai pha lập công. Cả hai đang hướng tới cột mốc trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ghi ba bàn tại một kỳ World Cup.

Về lực lượng, Brazil sẽ không có sự phục vụ của Raphinha vì chấn thương, trong khi Takefusa Kubo nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt sau khi bỏ lỡ hai trận cuối vòng bảng của Nhật Bản.

Dự đoán: Brazil 2-1 Nhật Bản Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius. Nhật Bản: Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; J.Ito, Maeda; Ueda. Thông tin lực lượng Brazil: Neymar đã thi đấu trở lại nhưng nhiều khả năng không đá chính. Raphinha, Wesley Franca vắng mặt vì chấn thương. Nhật Bản: Takefusa Kubo nhiều khả năng vắng mặt. Khả năng ra sân của Ritsu Doan bỏ ngỏ.