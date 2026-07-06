Video bóng đá Mexico - Anh: Rượt đuổi điên rồ, thẻ đỏ & 5 bàn thắng (World Cup)

Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Anh (nguồn VTV)

Quinones rút ngắn tỷ số 1-2 cho Mexico (nguồn VTV)

Raul Jimenez rút ngắn tỷ số 2-3 cho Mexico (nguồn VTV)

Tuyển Anh vượt qua CHDC Congo với tỷ số 2-1 bằng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục. Đó cũng là hình ảnh quen thuộc của "Tam sư" từ đầu giải: thi đấu chưa bùng nổ nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng.

ĐT Anh (áo trắng) và Mexico thi đấu quyết tâm

Đối đầu Mexico, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiếp tục duy trì lối chơi như đã thể hiện từ đầu giải. Sau hơn 30 phút bị đội chủ nhà lấn lướt, "Tam sư" bất ngờ bùng nổ với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút.

Phút 36, Bukayo Saka tung ra đường tạt bóng bằng lòng chân cực kỳ chuẩn xác vào vòng cấm. Jude Bellingham băng vào đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng đi sát cột dọc bên trái trước khi nằm gọn trong lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh.

Chỉ 2 phút sau, Harry Kane thể hiện nhãn quan sắc bén với đường kiến tạo thuận lợi để Jude Bellingham băng xuống. Tiền vệ của tuyển Anh xử lý đầy bình tĩnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm cận thành tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 cho "Tam sư".

Nhưng Mexico cũng cho thấy bản lĩnh đáng khen ngợi. Phút 42, Julian Quinones chớp thời cơ cực nhanh sau khi bóng bật ra trong vòng cấm, rồi tung cú sút bồi quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp hai, Anh suýt ghi bàn khi cú sút của Nico O'Reilly đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel nhanh chóng rơi vào thế khó khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 54, sau khi VAR can thiệp. Dù chỉ còn 10 người, "Tam sư" vẫn nới rộng cách biệt ở phút 60 nhờ quả phạt đền lạnh lùng của Kane sau tình huống Anthony Gordon bị thủ môn Raul Rangel phạm lỗi.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Mexico cũng được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Kane. Tương tự tiền đạo ĐT Anh, Raul Jimenez không mắc sai lầm trên chấm 11 m, rút ngắn tỷ số còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Những phút cuối chứng kiến Mexico dồn toàn lực tấn công, nhưng hàng thủ Anh vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng trong trận cầu được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất giải.

Đối thủ của "Tam sư" ở tứ kết sẽ là Na Uy, trong khi Mexico chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại và tiếp tục lỡ hẹn với lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ khi họ đồng đăng cai năm 1986.

Tỷ số chung cuộc: Mexico 2-3 Anh (hiệp 1: 1-2)

Ghi bàn

Mexico: Quinones 42', Raul Jimenez 69' (penalty)

Anh: Bellingham 36' (Saka) - 38' (Kane), Kane 60' (penalty)

Thẻ đỏ

Anh: Quansah 54'

Đội hình thi đấu

Mexico: Rangel, Gallardo, Vasquez, Montes, Sanchez, Romo, Lira, Mora, Quinones, Jimenez, Alvarado

Anh: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane