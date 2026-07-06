Brazil thua cay đắng Na Uy: Ancelotti chê học trò phung phí, Haaland muốn đối thủ khiêm tốn

Ancelotti chê học trò phung phí cơ hội

Tuyển Brazil được kỳ vọng rất nhiều khi đối đầu Na Uy. Nhưng "Selecao" lại phải trải qua 90 phút đáng quên trên sân MetLife. Bruno Guimaraes bỏ lỡ phạt đền ở đầu trận, sau đó Brazil phải chịu đòn "hồi mã thương" đau đớn.

Haaland ghi cú đúp bàn thắng vào các phút 79 và 90. Trong khi đấy, Brazil chỉ kịp để lại 1 bàn vào phút 90+10, qua đó thua 1-2 trước Na Uy.

Sau trận, HLV Ancelotti đã không ngần ngại chê các học trò: "Mọi người nói HLV là vấn đề của thất bại. Nhưng không phải vậy. Họ không nhìn thấy những gì chúng tôi thấy từ đường biên. Huấn luyện viên làm phần việc của mình, sau đó cầu thủ phải thực hiện lời hứa của họ trên sân".

Nỗi buồn của HLV Ancelotti

HLV Ancelotti tin rằng đội bóng của ông không xứng đáng thua Na Uy: "Đó là trận đấu hay ở hiệp một, khi tỷ số vẫn là 0-0. Chúng tôi đã có cơ hội, tôi có những sự thay đổi với mong muốn mang lại chiều sâu hơn cho đội hình.

Chúng tôi rất buồn vì đội bóng đã có một kỳ World Cup tốt và hôm nay cũng xứng đáng chiến thắng. Nhưng khi thất bại xảy ra, cần nghĩ rằng thất bại là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới. Hãy để người dân tin tưởng vào chúng tôi, cả đội cần tiếp tục tiến lên".

Haaland muốn đối thủ khiêm tốn

Haaland ở trận này đã chiến thắng Gabriel ở pha không chiến để ghi bàn mở điểm. Đáng chú ý, đây là người mà anh từng đấu khẩu trước đây trong màu áo CLB.

Sau trận, Haaland có chia sẻ đầy ngạo nghễ: "Gabriel là hậu vệ giỏi, nhưng anh ta đã làm phiền tôi. Mọi người thích tạo ra những câu chuyện khi nói về tôi và Gabriel. Nhưng khi tôi bước ra sân, tôi tập trung vào việc chiến thắng. Tôi không mất một sợi tóc nào để nghĩ về Gabriel.

Niềm vui lớn của Haaland và các đồng đội

Gabriel làm công việc của anh ấy, tôi làm việc của tôi. Đó là bóng đá. Sau hôm nay, không có gì thay đổi. Hãy khiêm tốn đi".