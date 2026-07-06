Haaland không thể bị ngăn cản: Cú ngã của Gabriel và nỗi đau của Brazil

Không có đối thủ

Đã có rất nhiều sự chờ đợi rằng trận Brazil - Na Uy sẽ lại chứng kiến một cuộc đọ sức nảy lửa giữa Gabriel và Erling Haaland. Trung vệ của Arsenal đã gặp tiền đạo của Man City rất nhiều lần trong 4 năm qua và đây là lần đầu tiên họ đụng độ nhau trong một trận knock-out World Cup.

Gabriel bất lực trước Haaland, người thắng mọi pha không chiến trước Brazil, bao gồm bàn mở tỷ số này

Nhưng khi trận đấu kết thúc, đã không có cuộc đối đầu nào cả, Haaland ghi cú đúp và Na Uy thắng 2-1. Bàn đầu tiên thậm chí chứng kiến Haaland cho Gabriel đo ván trong pha nhảy lên đánh đầu, cú ngã của Gabriel là hình ảnh tiêu biểu cho sức mạnh của Haaland: Anh không thể bị ngăn cản, kể cả bởi một trong những trung vệ hay nhất thế giới.

Thực tế đã 5 trận liên tiếp Haaland đối đầu Gabriel đều chứng kiến Haaland ghi bàn, nên không rõ Gabriel có thể làm gì với tiền đạo đến từ Bắc Âu này. Haaland thắng hoàn toàn tất cả các pha không chiến trước hàng thủ Brazil, và hãng thống kê OPTA đã xác nhận rằng Haaland có tỷ lệ thắng không chiến cao nhất trong lịch sử World Cup tính từ năm 1966 đến nay, 78%.

Không ai có thể ngăn cản Haaland được mãi trong 90 phút, kể cả Gabriel. Vấn đề của Na Uy (và cả Man City) vẫn chỉ là làm thế nào để bóng tới được ngôi sao sinh ra ở Leeds, và không may cho Brazil lẫn HLV Carlo Ancelotti, đã có người tìm ra được cách.

Bước ngoặt thay người

Trong hiệp 1 trận Brazil - Na Uy, Haaland đã bị đói bóng và các vị trí phòng ngự của Brazil đã phong tỏa khá tốt các vệ tinh xung quanh anh như Sorloth, Nusa và Odegaard. Nhưng Haaland đói bóng là chuyện đã quá quen thuộc, anh không cần nhiều cơ hội để làm Brazil thủng lưới.

Haaland & Schjelderup, 2 mũi nhọn nhấn chìm Brazil

HLV Solbakken tung đội hình Na Uy xuất phát với Nusa và Sorloth ở 2 cánh bên cạnh Haaland, đội hình quen thuộc đã dùng ở vòng loại. Nhưng sau hiệp 1 ông quyết định thay đổi: Oscar Bobb và Schjelderup vào sân để thay 2 cầu thủ đó, nhưng không thay đổi về mặt vị trí. Quyết định này đã làm thay đổi cả trận đấu.

Trong khi Bobb nhanh nhẹn, kéo được bóng và chịu khó kéo về phòng thủ để ngăn chặn Vinicius, Schjelderup đóng vai trò then chốt trong gần như mọi cơ hội của Na Uy ở hiệp 2. Nhờ anh mà Ajer thoát xuống chuyền trivela cho Haaland đệm hụt, sau đó Haaland làm tường cho Schjelderup sút nhưng bị Alisson cản phá. Alisson rốt cuộc đã bị Haaland đánh bại 2 lần, cả 2 bàn đều do Schjelderup kiến tạo.

Schjelderup có thể không lắt léo và nhanh nhẹn như Nusa, nhưng bù lại anh chuyền vào rất chính xác và Haaland chỉ cần có thế. Đây là một tình huống giống như trận Bỉ thắng Senegal: Jeremy Doku dù rê dắt tốt nhưng HLV Rudi Garcia cần một cầu thủ biết chuyền thẳng về phía Romelu Lukaku, chứ không cần những pha đi bóng vẽ vời.

Tư cách siêu sao

Solbakken đã dẫn dắt Haaland 6 năm nay và ông hiểu quá rõ trung phong của mình. Solbakken năm xưa dự World Cup 1998, giải đấu mà Na Uy thắng Brazil ở vòng bảng, và hiểu được cách người thầy huyền thoại Egil Olsen đã xếp đặt lối chơi cho những Tore Andre Flo, Jostein Flo và Ole Gunnar Solskjaer như thế nào.

HLV Solbakken và Haaland ôm nhau sau trận thắng Brazil

Nhưng công việc của Solbakken dễ hơn nhiều: Haaland đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp cho ĐT Na Uy, tổng cộng 27 bàn, và anh đã ở một đẳng cấp vượt xa các bậc cha chú đi trước. Anh không chỉ to cao hơn cặp tiền đạo "Flo" năm xưa mà còn nhanh nhẹn hơn và cũng biết lùi xuống làm bóng khi cần.

Và trước Brazil anh còn sút xa, một cú đá xuyên khe chân Danilo khiến thủ môn Alisson không cản được. Alisson đã bị Haaland chọc thủng lưới vài lần ở Premier League nhưng chưa từng bởi một cú sút xa hiểm hóc như vậy. Số của ĐT Brazil đơn giản là quá xui khi họ gặp phải Haaland trong một ngày anh "lên đồng" cả về sức mạnh lẫn kỹ thuật.

HLV Solbakken dẫn dắt Haaland cũng đơn giản như cách HLV Scaloni làm việc với Messi hay Deschamps với Mbappe. Họ có tư cách siêu sao để các HLV phải thiết kế lối chơi quanh họ, bởi đẳng cấp của 3 người vượt xa các cầu thủ có cùng vị trí hay lối chơi. Không ngạc nhiên khi lúc này họ cùng có 7 bàn, trong cuộc đua Vua phă lưới World Cup thực sự ngang ngửa.