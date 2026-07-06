Dàn WAGs xinh đẹp đội mưa "tiếp lửa" tuyển Anh, vợ Harry Kane mặc áo đặc biệt cổ vũ chồng

Bất chấp trận đấu bị gián đoạn hơn một giờ vì giông bão và mưa lớn, dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) tuyển Anh vẫn có mặt đầy đủ trên khán đài sân Estadio Azteca để cổ vũ "Tam sư" vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số nghẹt thở 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy.

🧥 🌧️ Đội mưa cổ vũ, ăn mừng cuồng nhiệt cùng tuyển Anh

Chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc. "Tam sư" vươn lên dẫn trước, sau đó phải thi đấu thiếu người vì một chiếc thẻ đỏ và chịu sức ép dữ dội từ đội chủ nhà trong những phút cuối để ghi tên mình vào tứ kết. Trước đó, trận đấu còn bị hoãn hơn một giờ do thời tiết xấu.

Megan Davison, bà xã của Jordan Pickford mặc áo mưa cổ vũ cho chồng và đồng đội

Trên khán đài, các nàng WAGs cũng trải qua một trận đấu đáng nhớ. Dù mưa lớn khiến nhiều người phải khoác áo mưa, họ vẫn liên tục hò hét, nhảy cẫng và ăn mừng mỗi khi tuyển Anh ghi bàn hay hóa giải thành công những tình huống nguy hiểm.

Nổi bật trong số đó là Kate Kane, vợ của Harry Kane. Cô diện chiếc áo ba lỗ màu trắng được thiết kế riêng với dòng chữ "Kane" ở hông áo để cổ vũ người chồng nổi tiếng. Tuy nhiên, do cơn mưa lớn tại Estadio Azteca, Kate cũng như nhiều WAGs khác phải mặc thêm áo mưa trong phần lớn thời gian theo dõi trận đấu.

Bên cạnh đó, Megan Davison – bà xã của Jordan Pickford – tiếp tục xuất hiện trên khán đài trong màu áo thủ môn mang tên chồng. Sau tiếng còi mãn cuộc, cô cùng người thân các cầu thủ xuống sân chia vui với đội bóng sau chiến thắng đầy cảm xúc.

👍 🏢 Dàn WAGs ở Miami thay vì bám sát đại bản doanh

Một trong những điểm khác biệt lớn của tuyển Anh tại World Cup 2026 là cách bố trí nơi lưu trú dành cho gia đình cầu thủ. Theo truyền thông Anh, thay vì ở gần đại bản doanh của đội tại Kansas City, phần lớn vợ và bạn gái các tuyển thủ lựa chọn nghỉ tại Miami cùng con cái.

Kate Kane, vợ của Harry Kane cùng các nàng WAGs chọn cách ở xa đại bản doanh của đội tuyển

Đến ngày thi đấu, họ chỉ bay đến sân để cổ vũ rồi nhanh chóng trở về nơi lưu trú ngay sau trận đấu. HLV Thomas Tuchel cùng ban huấn luyện cũng đặt ra “thiết quân luật”, chỉ cho phép các cầu thủ gặp gia đình trong khoảng thời gian ngắn sau mỗi trận trước khi toàn đội quay lại tập trung.

Cách sắp xếp này được đánh giá vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người thân các cầu thủ, vừa giúp các tuyển thủ có thể tập trung tối đa cho việc tập luyện, hồi phục và chuẩn bị chuyên môn trong suốt giải đấu.

Đây cũng được xem là bài học kinh nghiệm từ World Cup 2006, khi khu nghỉ dưỡng của tuyển Anh từng bị truyền thông gọi là "đại bản doanh của các nàng WAGs" vì gia đình cầu thủ ở quá gần đội tuyển, dẫn đến nhiều hoạt động giao lưu và sự chú ý ngoài chuyên môn.

Mô hình năm nay cũng trái ngược với cách bố trí từng được áp dụng ở tuyển Đức trong nhiều giải đấu trước, khi gia đình cầu thủ thường xuyên xuất hiện quanh nơi đóng quân của đội.

🌟 ❤️ Megan Davison: "Đầu tàu" của dàn WAGs tuyển Anh

Trong số các WAGs tuyển Anh, Megan Davison được truyền thông xứ sở sương mù xem là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Nhan sắc của nàng WAGs xinh đẹp Megan Davison

Megan và Jordan Pickford là cặp đôi thanh mai trúc mã. Hai người quen nhau từ thời trung học tại vùng Tyne and Wear khi Megan mới 14 tuổi còn Pickford 16 tuổi. Họ đăng ký kết hôn năm 2020 trước khi tổ chức lễ cưới tại Maldives vào năm 2022 và hiện có ba người con.

Tại World Cup 2026, Megan gần như không bỏ lỡ trận đấu nào của tuyển Anh. Sau mỗi chiến thắng, cô đều xuống sân chia vui cùng chồng và các tuyển thủ. Với việc nhiều WAG kỳ cựu không còn đồng hành do bạn đời không góp mặt ở đội tuyển lần này, Megan được xem là "đầu tàu" của nhóm, thậm chí được truyền thông Anh ví như một "Coleen Rooney mới".

Dù là một trong những WAG nổi tiếng nhất nước Anh, Megan vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trong hành trình World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, cô từng gặp sự cố thất lạc hành lý khi sang Mỹ nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hình ảnh Megan luôn có mặt trên khán đài để tiếp thêm động lực cho Pickford cũng được người hâm mộ đánh giá cao, đặc biệt sau màn trình diễn xuất sắc của thủ môn tuyển Anh trong chiến thắng nghẹt thở trước Mexico.