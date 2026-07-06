ĐT Anh ghi danh tứ kết World Cup: Báo chí nể phục “Tam sư”, khen Tuchel bản lĩnh

Anh hạ Mexico trong trận cầu kịch tính

Đội tuyển Anh vượt qua đồng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 trên sân Azteca để giành quyền vào tứ kết World Cup, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên bảy trận.

ĐT Anh xuất sắc đánh bại Mexico

Sau hơn một giờ bị hoãn, trận đấu diễn ra sôi động ngay từ đầu. Jordan Pickford liên tiếp cứu thua trước Raul Jiménez, trước khi Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp ở các phút 36 và 38 từ những pha kiến tạo của Bukayo Saka và Harry Kane, giúp "Tam sư" dẫn 2-0. Trước giờ nghỉ, Julián Quiñones rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Mexico.

Đầu hiệp hai, Anh gặp bất lợi khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR can thiệp. Dù chỉ còn 10 người, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn gia tăng cách biệt nhờ quả phạt đền thành công của Kane ở phút 60, sau tình huống Anthony Gordon bị phạm lỗi.

Mexico được hưởng phạt đền ở giữa hiệp hai và Jiménez ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3. Dù dồn ép mạnh mẽ trong những phút cuối, đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ. Anh bảo toàn chiến thắng để gặp Na Uy ở tứ kết, còn Mexico chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại.

Báo Anh khen ngợi tinh thần chiến binh của "Tam sư"

Chiến thắng quả cảm tại Azteca của ĐT Anh nhận được sự ngợi khen của báo chí. Tờ ESPN giật hàng tít lớn: “Tuyển Anh chấm dứt hành trình World Cup của Mexico bằng chiến thắng sân khách vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Tờ ESPN ca ngợi chiến công của ĐT Anh

Tờ báo này khẳng định: "Sức mạnh thực sự của Mexico có thể còn gây nhiều tranh luận, nhưng nếu đặt trong bối cảnh hàng loạt khó khăn trước giờ bóng lăn – từ độ cao của Mexico City, khung giờ thi đấu, điều kiện thời tiết cho đến bầu không khí căng thẳng bên ngoài khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân – thì chiến thắng 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 xứng đáng được xem là một trong những chiến công vĩ đại nhất của "Tam sư" trên sân khách.

Mexico chỉ mới nhận thất bại thứ ba trong 90 trận sân nhà, trong khi tuyển Anh còn phải chơi thiếu người suốt 36 phút cuối trận. Vượt qua mọi nghịch cảnh để giành vé vào tứ kết khiến chiến thắng này càng trở nên đặc biệt.

Tuyển Anh từng vô địch World Cup 1966 và vào chung kết EURO 2020, nhưng cả hai giải đấu đều diễn ra trên sân nhà. Trong số những chiến thắng đáng nhớ trên đất khách có màn đánh bại Argentina tại World Cup 2002 ở Nhật Bản, thắng Croatia 4-2 năm 2004 hay vượt qua Hà Lan 2-1 ở bán kết EURO 2024.

Tuy nhiên, chưa lần nào họ phải đối mặt với bầu không khí thù địch và sức ép khủng khiếp như tại Azteca, nơi chiến thắng trước Mexico đã trở thành một cột mốc lịch sử".

Trong khi đó, tờ Daily Mail giật hàng tít lớn: "Chiến thắng World Cup vĩ đại nhất của tuyển Anh kể từ năm 1966: 15 người hùng "Tam sư" hiên ngang chinh phục "chảo lửa" Azteca trong đêm của thẻ đỏ, hai quả phạt đền, cú đúp của Jude Bellingham và bàn quyết định của Harry Kane".

Tờ Daily Mail ngợi ca thầy trò HLV Tuchel

Tờ báo Anh này khẳng định: "Giữa chảo lửa Azteca, thầy trò Thomas Tuchel đã vượt qua mọi nghịch cảnh để tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử. Trong bầu không khí cuồng nhiệt, giữa những cơn giông, ở độ cao hơn 2.200 mét và phải chơi thiếu người gần 40 phút, "Tam sư" vẫn quật ngã Mexico 3-2.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không chỉ các cầu thủ trên sân mà hàng triệu CĐV Anh thức trắng đêm cũng vỡ òa trong cảm xúc. Đó không đơn thuần là một tấm vé vào tứ kết, mà là chiến công xứng đáng được ghi vào lịch sử.

Trận đấu tại Azteca sẽ còn được nhắc đến như một trận cầu kinh điển, còn chiến thắng này được xem là dấu mốc rực rỡ nhất của tuyển Anh tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966".