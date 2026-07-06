Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối, móc mỉa nhà báo trước ngày đấu Tây Ban Nha

Ronaldo móc mỉa nhà báo

Ronaldo những chia sẻ những điều vô cùng thoải mái ở buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha. Anh thậm chí còn mong muốn được nhà báo không ưa mình đặt câu hỏi.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ: "Đưa micro cho anh chàng trẻ tuổi kia đi, người không thích tôi. Tôi muốn xem liệu anh ta có hỏi tôi câu hỏi hay ho không. Tôi biết anh ta không thích tôi".

Ronaldo muốn được trò chuyện với nhà báo không ưa mình

Nhà báo này đặt câu hỏi: "Ronaldo, anh khỏe không? Thật tuyệt khi được nói chuyện với anh. Tôi muốn hỏi: điều khó khăn nhất khi thi đấu ở World Cup ở tuổi 41 là gì?"

Ronaldo đáp lại đầy sâu cay: "Điều khó khăn nhất là nói chuyện với một số người trong các bạn, đặc biệt là những người không thích tôi. Anh là một trong số họ. Tôi biết điều đó.

Tôi không bao giờ quên khuôn mặt ai đó. Tôi chỉ cần nhìn ai đó một lần, và khuôn mặt họ sẽ in sâu trong trí nhớ tôi.

Về việc thi đấu ở tuổi 41, tôi nghĩ đó là trải nghiệm tuyệt vời vì để đạt được mức độ này đòi hỏi phải hy sinh nhiều thứ. Những gì tôi đã làm suốt sự nghiệp là thích nghi với những thay đổi theo tuổi tác, trong khi tôi không còn là cầu thủ như trước đây.

Nhưng có một điều không thay đổi: tôi vẫn ghi bàn. Vậy nên tôi hy vọng mình sẽ ghi bàn vào ngày mai. Và nếu tôi không làm được, thì tôi hy vọng một đồng đội sẽ làm.

Điều đọng lại trong ký ức là việc vượt qua vòng loại, thi đấu với đối thủ tuyệt vời, và sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể đánh bại Tây Ban Nha vào ngày mai".

CR7 xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng

Siêu sao sinh năm 1985 xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. CR7 cho hay: "Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn kỳ World Cup cuối cùng của mình. Hy vọng ngày mai sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của tôi. Như vậy, các bạn có thể tiếp tục chỉ trích tôi thêm nữa".

Ronaldo không thể so sánh với Haaland, Mbappe hay Messi ở khâu ghi bàn tại World Cup 2026. Nhưng việc ấy không làm tiền đạo này buồn bã:

"Tôi đang chơi không tệ chút nào, phải không? Các bạn biết đấy, tôi đã ghi 3 bàn thắng ở World Cup 2026. Tất nhiên, có những người khác ghi nhiều hơn, bởi vì họ đang chơi cực kỳ tốt, nhưng tôi cũng không tệ. Tôi cần tiếp tục tiến lên".