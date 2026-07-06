Fan tuyển Anh thức trắng đêm, "quẩy" tưng bừng khắp nước sau chiến thắng trước Mexico

🎪 Hàng triệu CĐV Anh có một đêm không ngủ

Cuộc đối đầu với Mexico diễn ra lúc 1h sáng theo giờ Anh – khung giờ không hề thuận lợi. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được người hâm mộ đổ đến các quảng trường, quán bar, khu vực fan zone và nhiều địa điểm công cộng tại London, Manchester, Birmingham, Liverpool hay Leeds để cùng theo dõi đội tuyển.

Đông đảo người dân khắp nước Anh trắng đêm cổ vũ, mở hội sau chiến thắng nghẹt thở của đội nhà

Nhằm phục vụ “cơn sốt” World Cup, Chính phủ Anh đã cho phép các cửa hàng, quán bar và địa điểm kinh doanh tại Anh và xứ Wales kéo dài thời gian hoạt động đến 5 giờ sáng. Nhiều địa điểm lắp đặt màn hình LED cỡ lớn - vốn nổi tiếng với các buổi xem bóng đá tập thể – đều kín chỗ từ rất sớm khi người hâm mộ háo hức chờ đợi màn so tài với Mexico.

🥳 Dàn WAGs mặc áo mưa cổ vũ, tuyển Anh thắng giàu cảm xúc

Do thời tiết mưa lớn, nhiều nàng WAGs của đội tuyển Anh, điển hình như bạn gái của Jude Bellingham hay vợ của Harry Kane phải khoác áo mưa để tiếp tục cổ vũ trên khán đài. Dưới sân, tuyển Anh mang đến một trận đấu đầy cảm xúc.

Harry Kane cùng đồng đội thi đấu kiên cường, dàn WAGs mặc áo mưa ăn mừng

Dù có lợi thế dẫn trước 2-1 sau hiệp đầu, "Tam Sư" phải trải qua thử thách cực đại khi trung vệ Quansah nhận thẻ đỏ ngay ở đầu hiệp 2. Đội chủ nhà Mexico dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối, liên tục gây sức ép khiến người hâm mộ Anh nhiều phen thót tim. Tuy nhiên, các học trò của HLV Thomas Tuchel vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-2 quý giá.

Trên khán đài, dàn WAGs tuyển Anh hò hét, nhảy nhót ăn mừng tưng bừng. Được biết, phần lớn gia đình các cầu thủ lựa chọn lưu trú tại Miami thay vì ở gần đại bản doanh tại Kansas City. Đến ngày thi đấu, họ sẽ bay tới sân để cổ vũ rồi nhanh chóng trở lại nơi lưu trú. Cách sắp xếp này giúp hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển, đồng thời mang lại điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn cho người thân các cầu thủ.

🎊 Người hâm mộ tại nước Anh mở hội

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng lập tức bùng nổ trên khắp nước Anh. Từ các quảng trường, quán bar cho tới những con phố đông người, người hâm mộ cùng hát vang các bài ca truyền thống, phất cao cờ và hô vang khẩu hiệu cổ vũ "Tam sư".

Người dân nước Anh bắt đầu nghĩ về chiếc cúp vàng World Cup

Vượt qua thử thách cực đại trước chủ nhà Mexico bằng bản lĩnh và ý chí, tuyển Anh khiến cả đất nước sống trong bầu không khí lễ hội. Sau một đêm gần như không ngủ, niềm tin về lần đầu tiên nâng cao cúp vàng World Cup kể từ năm 1966 đang được người hâm mộ "Tam sư" thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.