Truyền thông ca ngợi Nhật Bản khiến thế giới thán phục, đủ lực gây sốc Brazil

"Thế giới thán phục tuyển Nhật Bản"

Trong bài viết "Bất bại vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai! Thế giới thán phục tuyển Nhật Bản", trang Yahoo! phiên bản Nhật Bản không giấu được sự phấn khích khi đội nhà vượt qua vòng bảng World Cup. Ở lượt trận cuối bảng F, Nhật Bản cầm hòa Thụy Điển 1-1, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với vị trí thứ 2.

Bài báo bình luận: "Một lần nữa, đội tuyển Nhật Bản đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong lối chơi tập thể. Trong bối cảnh một kết quả hòa là đủ để cả hai đội cùng giành quyền đi tiếp, sau khi tỷ số được san bằng, cả Nhật Bản lẫn Thụy Điển đều thi đấu thận trọng, hướng đến mục tiêu bảo toàn kết quả.

Nhật Bản được truyền thông quê nhà và quốc tế ca ngợi

Với Nhật Bản, chỉ cần giữ nguyên tỷ số là sẽ chắc chắn đứng thứ hai và giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. HLV Hajime Moriyasu liên tục điều chỉnh nhân sự bằng các quyền thay người, trong khi toàn đội kiên nhẫn phòng ngự và phát huy sự ăn ý đã được xây dựng trong suốt tám năm dưới thời ông. Kết quả là họ không để đối phương ghi thêm bàn thắng".

Trang báo này cũng nhấn mạnh vào thành tích bất bại của thầy trò HLV Hajime Moriyasu: "Nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Zion Suzuki, Nhật Bản đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ quan trọng nhất: không để thua.

Trước khi giải đấu khởi tranh, bảng F từng được đánh giá là một trong những "bảng tử thần". Tuy nhiên, Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào".

Chuyên gia quốc tế: "Brazil không vui khi phải đối đầu Nhật Bản"

Tại vòng 1/16, Nhật Bản sẽ chạm trán ứng viên vô địch Brazil (0h, 30/6). Yahoo! trích dẫn phát ngôn từ nhiều chuyên gia quốc tế để cho thấy, "Samurai xanh" được đánh giá rất cao về khả năng gây bất ngờ:

"Lối chơi đầy tính toán của đội bóng xứ sở mặt trời mọc cũng nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế. Phóng viên Sam Blitz của kênh truyền hình Anh Sky Sports nhận định: 'Để giành ngôi nhất bảng, Nhật Bản cần ghi thêm ba bàn thắng. Điều đó gần như là bất khả thi. Vì vậy, họ đã tính toán rất kỹ rủi ro và hoàn thành chính xác nhiệm vụ của mình'.

Trong khi đó, trên kênh truyền hình BBC, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Chris Sutton khẳng định ông không nghĩ Brazil cảm thấy vui khi phải đối đầu với Nhật Bản. Ông nói thêm rằng, nếu nhìn vào phong độ hiện tại của hai đội, cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 32 đội hoàn toàn có thể được xem là một phần thưởng dành cho Nhật Bản".