Nhật Bản đấu Thụy Điển nghẹt thở, có gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup không?

Nhật Bản đang là đội châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2026. Với 4 điểm và hiệu số +4, gần như chắc chắn họ đã vượt qua bảng F. Vấn đề chỉ là thứ hạng bởi Ritsu Doan cùng đồng đội có thể đứng nhất, nhì hoặc thứ 3 tùy vào kết quả trước Thụy Điển ở lượt hạ màn.

Nhật Bản sẽ đối đầu Brazil ở vòng 1/16 World Cup

Dù Daizen Maeda mở tỷ số ở phút 56, Nhật Bản không thể duy trì lợi thế khi Elanga bên phía Thụy Điển lập công sau đó 6 phút để ấn định kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Lan đánh bại Tunisia 3-1 và chính thức khép lại hành trình bảng F với ngôi đầu (7 điểm/3 trận). Vì vậy, Nhật Bản (5 điểm) xếp nhì bảng, còn Thụy Điển đứng thứ 3 (4 điểm).

Theo kết quả phân nhánh, Hà Lan sẽ gặp đội nhì bảng C Morocco ở vòng 1/16 World Cup (8h, 30/6), trong khi Nhật Bản đối đầu thử thách lớn mang tên Brazil - đội nhất bảng C và 5 lần vô địch World Cup. Trận đại chiến đáng chờ đợi này diễn ra vào 0h ngày 30/6 trên sân vận động Houston (Mỹ).

Đến thời điểm hiện tại, 2 đội gặp nhau 14 lần, Brazil thắng 11 trận, còn Nhật Bản chỉ thắng 1 trận. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của họ đến vào lần chạm trán gần nhất ở trận giao hữu hồi tháng 10/2025. Thời điểm đó, "Samurai xanh" đánh bại Brazil 3-2 dù bị dẫn 0-2 sau hiệp 1.

Tính riêng khuôn khổ World Cup, trận đấu sắp tới là cuộc chạm trán thứ 2 giữa Nhật Bản và Brazil, bên cạnh trận đấu tại vòng bảng năm 2006 (Brazil thắng 4-1).

Trong khi đó, với 4 điểm, ĐT Thụy Điển (4 điểm, hiệu số bàn thắng bàn bại: 0) đang xếp trên 4 đội đã thi đấu hết vòng bảng gồm Ecuador (bảng E, bằng điểm và hiệu số, hơn về số bàn thắng ghi được), Bosnia (bảng B, bằng điểm, hơn hiệu số), Hàn Quốc (bảng A, hơn 1 điểm), và Scotland (bảng C, hơn 1 điểm). Vì vậy, đại diện Bắc Âu cũng chính thức ghi danh vào vòng 1/16. Đối thủ của họ chỉ lộ diện khi loạt trận cuối ở các bảng đấu khác khép lại.

Xếp hạng bảng F chung cuộc