Ngôi sao Ito của ĐT Nhật Bản bán gà rán, làm việc ở cửa hàng tiện lợi "gây bão"

Sao Nhật Bản bất ngờ "gây bão" vì rán gà, làm việc ở cửa hàng tiện lợi

Nhật Bản là một trong những đội tuyển gây ấn tượng nhất World Cup 2026 với thành tích bất bại sau 2 lượt trận vòng bảng. Những kết quả ấn tượng trước Hà Lan (2-2) và Tunisia (4-0) giúp đại diện châu Á trở thành ứng viên nặng kí cho ngôi đầu bảng.

Đáng chú ý, trận thắng Tunisia đánh dấu trận đấu thứ 1000 trong lịch sử World Cup, đồng thời là trận thắng đậm nhất của bóng đá Nhật Bản tại đấu trường này.

Khoảnh khắc Ito rán gà, làm việc ở cửa hàng tiện lợi cách đây 11 năm "gây bão" trở lại

Một trong những cái tên tỏa sáng ở trận đấu đó phải kể đến Junya Ito - tác giả pha lập công đẹp mắt ở phút 69 nâng tỷ số lên 3-0. Trùng thời điểm, ngôi sao khoác áo CLB Genk (Bỉ) bất ngờ "gây bão" vì một bức ảnh trong quá khứ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Ito làm việc tại cửa hàng tiện lợi, thực hiện nhiều công việc như bán gà rán xiên que, phụ trách quầy thu ngân.

Thực hư về bức ảnh "gây bão"

Được biết, bài đăng này xuất hiện trên trang Twitter câu lạc bộ Ventforet Kofu - đội bóng cũ của Ito - cách đây 11 năm, cụ thể là vào ngày 30/11/2015 (giờ Nhật Bản).

Thời điểm đó, Ito mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và làm việc tạo cửa hàng tiện lợi là một phần trong hoạt động đào tạo tân binh ở Ventforet Kofu.

"Đào tạo tân binh: Năm nay, với sự hợp tác của chuỗi của hàng tiện lợi, chúng tôi một lần nữa tổ chức đào tạo tân binh tại đây. Ito và Shun Kumagai đang làm việc rất năng nổ! Cảm ơn tất cả mọi người tại cửa hàng đã hợp tác!", trích thông báo từ Ventforet Kofu.

"Anh chàng từng bán gà rán giờ đang làm mưa làm gió ở World Cup"

Ito là ngôi sao chạy cánh hàng đầu bóng đá Nhật Bản hiện tại. Cũng như nhiều cầu thủ đồng hương, anh trưởng thành từ bóng đá học trường và chỉ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 22 - sau 4 năm theo học đại học Kanagawa (2011 - 2014).

Ito cùng ĐT Nhật Bản gây ấn tượng ở World Cup 2026

Kể từ đó, sự nghiệp của Ito lên "như diều gặp gió". Anh đã chinh phục bóng đá châu Âu trong màu áo Genk (2020-2022), Reims (2022-2025), trước khi trở lại Genk vào năm 2025. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cầu thủ 33 tuổi đá 71 trận, ghi 16 bàn cho Nhật Bản.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ tỏ ra thích thú vì bức ảnh quý giá về Ito, đồng thời bàn tán sôi nổi về quá khứ của anh:

"Anh ấy từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp".

"Giờ Junya Ito là cầu thủ đẳng cấp thế giới rồi".

"Ai ngờ 11 năm sau anh ấy lại ghi bàn ở World Cup".

"Ai ngờ anh chàng từng bán gà rán giờ lại đang làm mưa làm gió khắp thế giới".

"Ai ngờ bài đăng hơn 10 năm trước lại gây bão một lần nữa".