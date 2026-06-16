Trực tiếp bóng đá Pháp - Senegal: Barcola nhân đôi cách biệt, Rabiot chọc khe (World Cup)

World Cup | 2h, 17/6 | MetLife Stadium Pháp 2 - 0 Senegal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Pháp vs Senegal Senegal Điểm Maignan Kounde Saliba Upamecano Theo Hernandez Tchouameni Rabiot Olise Doue Dembele Mbappe Điểm Edouard Mendy Diatta Koulibaly Niakharte Diouf Camara 6.1 Pape Gueye Ismaila Sarr 6.2 Idrissa Gueye Mané Nicolas Jackson Thay người Barcola Thay người Mbaye Diarra Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Pháp Pháp Senegal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Mbappe 66' Barcola 82' Tình huống nổi bật 85’ MBAPPE DỨT ĐIỂM Barcola thoát xuống cánh trái trước khi trả bóng ra, Olise nhả cho Mbappe sút nhưng cú đá không có đà và lực đi quá nhẹ. 82’ VÀO!!! PHÁP 2-0 SENEGAL!!! BARCOLA!! Dự bị của Pháp vào sân chỉ 2 phút và đã mở tốc ở trung lộ, chạy chéo để tách khỏi Koulibaly và đón cú chọc khe của Rabiot trước khi bấm bóng hạ Mendy ở pha đối mặt!! 79’ JACKSON ĐỆM VỌT XÀ!! Diouf từ cánh trái tạt vào, Jackson đã xông vào giữa 2 trung vệ Pháp, nhưng cú đệm của anh đi vọt cầu môn! 74’ MENDY CẢN PHÁ DOUE! Doue lọt vào góc trái vòng cấm Senegal, cú sút của anh chạm chân Diatta và sau đó bị Mendy dùng chân phá được. 68’ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Jackson thoát xuống đón đường chuyền dài, vô-lê ngay lên trên đầu Maignan tung lưới Pháp, nhưng anh đã việt vị. 66’ VÀO!!! PHÁP 1-0 SENEGAL!! MBAPPE!!! Olise có bóng bên cánh phải, anh thả bóng vào vòng cấm và Mbappe đã chạy chéo, tách ra khỏi Koulibaly trước khi sút chéo góc hạ Mendy!! 64’ MBAPPE BỎ LỠ!!! Olise ở giữa sân xoay người vượt qua Pape Gueye và dốc bóng vào trung lộ. Cú chọc khe đã được Mbappe bứt tốc như tên bắn vượt qua Koulibaly, nhưng Mbappe lại không chạm được vào bóng và Mendy ôm gọn bóng!! 58’ KHÔNG PENALTY Mbappe thoát xuống góc phải vòng cấm Senegal và Mane đã tung cú xoạc. Mbappe ngã ra, trọng tài cho phạt góc thay vì penalty, tổ VAR sau đó vào cuộc và gọi trọng tài ra xem màn hình VAR. Quyết định của trọng tài: Senegal phát bóng lên. Mbappe ngã nhưng Mane không hề chạm chân anh dù Mane cũng không chạm trúng bóng. HLV Deschamps ý kiến ý cò với trọng tài thứ 4. Vô ích, mọi góc quay chậm cho thấy Mane xoạc không trúng bất cứ thứ gì. 57’ MENDY CẢN PHÁ MBAPPE!! Thêm một pha chuyển trạng thái nhanh của Pháp, lần này Mbappe đón cú chọc khe và Diatta đã không thể ngăn được, nhưng Mendy băng ra và dùng chân cản phá cú sút!! 56’ CƠ HỘI CHO JACKSON! Lần này Sarr là người chọc khe, anh từ hành lang phải chọc khe vào hơi sâu khiến Jackson chậm chỉ 1 nhịp. 53’ MENDY CẢN PHÁ OLISE!!! Kounde áp sát Gueye ở giữa sân sau khi Gueye đỡ bước 1 quá bung, và Pháp phản công nhanh. Olise đón bóng và đã vượt qua Koulibaly ở góc trái vòng cấm, nhưng Mendy đã băng ra và cú sút đưa bóng đập người thủ môn này đi ra ngoài!! 52’ SENEGAL PHẢN CÔNG Mbappe từ cánh trái cắt vào nhưng bị Koulibaly đọc bài nhưng đọc báo. Senegal phản công và Camara đã chọc khe rất tốt, nhưng cú chuồi của Saliba đã ngăn Sarr thoát xuống đối mặt trong tích tắc!! 47’ DOUE SÚT XA CHỆCH CỘT! Doue đón được đường chuyền dài của Kounde và dốc vào trung lộ, anh sút xa khi vào gần khu chữ D nhưng bóng đi chệch cột dọc!! 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Senegal giao bóng. HIỆP 1 KẾT THÚC Pháp và Senegal tam hòa nhau 0-0. 45+6’ SARR ĐÁ VỌT XÀ NGANG!!!! Một cơ hội bằng vàng!!! Diouf dâng cao bên cánh trái, không ai áp sát, và anh chọc khe cho Mane xuống biên mà không gặp cản trở gì từ Olise. Quả căng ngang vào trong đi qua Jackson và đến chỗ Sarr, người đã cắt vào từ cánh phải để đón bóng ở góc đá chính diện, nhưng Sarr lại đưa bóng vọt xà ngang!!! 45+2’ PHÁP TẤN CÔNG Dembele thoát được người kèm để dốc xuống trung lộ, nhưng đường chuyền sang trái cho Doue lại bị Diatta bắt bài. HLV Deschamps đứng ngoài tỏ ra khá cáu. 45’ PHÁP PHẠT GÓC Dembele dạt phải và tạt vào, bóng đổi hướng và Koulibaly hơi giật mình để bóng bật người đi ra biên dù chẳng có ai bên phía Pháp băng vào. Quả phạt góc sau đó bị Mendy bắt gọn. 40’ MANE SÚT XA Sarr đột phá qua 3 cầu thủ Pháp bên cánh phải trước khi bị Saliba dẫm vào chân, nhưng anh kịp chuyền ra cho Mane ở trung lộ. Mane không có đà nên cú sút xa đi quá dễ cho Maignan. Pháp sau đó có pha tấn công không tệ bên cánh phải, Olise đưa Kounde thoát xuống nhưng Kounde lại căng vào sửa lưng đồng đội. 31’ CƠ HỘI CỦA SARR!! Lại là Mbappe mất bóng, xin nhắc lại, Mbappe lại mất bóng, lần này ngay bên phần sân nhà chỉ chưa đến 10m tới vòng cấm. Jackson cướp được bóng và chuyền cho Sarr ở góc phải khu chữ D, nhưng 2 cầu thủ Pháp lao vào khiến cú đá của Sarr đi không chính xác. Pháp đưa bóng nhập cuộc ngay sau đó, đưa bóng lên cánh trái, nhưng rồi Doue trả về làm lỡ trớn Hernandez và Senegal lại có bóng. 25’ JACKSON SÚT CHẠM CỘT DỌC!!! Mbappe đang đá cực tệ, chạm bóng hỏng bên cánh phải và Diouf đoạt lấy bóng. Jackson lao xuống hành lang trái đón đường chuyền của Diouf và dù ở góc đá hẹp do bị Upamecano bám theo, Jackson vẫn sút ngay vào góc gần, bóng đập cột dọc và bật ngược lại chân của Maignan nhưng đi ra ngoài thay vì đi vào lưới!!! 23’ SENEGAL PHẢN CÔNG Hàng thủ Senegal chặn được cơ hội sút xa của Doue ở trung lộ và bung ra phản công. Sarr thoát xuống nhưng Upamecano bám theo rất dính và đã chiếm vị trí để đoạt lại bóng. 19’ DEMBELE SÚT XA Pháp cầm bóng lâu mà không tạo ra được sự khoan phá nào. Dembele sút xa cầu may nhưng bóng đập trúng một cầu thủ Senegal bật ra. Senegal sau đó phản công nhưng Sarr tạt quá sâu từ cánh phải. 12’ MBAPPE ĐỠ BÓNG HỎNG Dembele thả bóng rất tốt vào vòng cấm nhưng Mbappe đỡ bước 1 quá dài và bị Niakhate cắt được bóng. 7’ CƠ HỘI CHO SARR! Ismaila Sarr thoát xuống cánh phải từ quả chọc khe nhưng Upamecano cũng rất nhanh lao theo và che góc sút, trước khi tì đè với Sarr và lấy bóng sát đường biên ngang. 4’ PHÁP TẤN CÔNG Rabiot có bóng ở giữa sân và thực hiện cú phất thẳng xuống cho Mbappe phá bẫy việt vị, nhưng bóng đi ngay về phía sau lưng Mbappe và động tác talon đỡ bước 1 của anh khiến bóng văng ra quá mạnh. 3’ SENEGAL PHẠT GÓC Diouf leo biên trái và tạt vào, bóng đi về phía Sarr nhưng Theo Hernandez phá ra. Quả phạt góc sau đó bị phá và trọng tài thổi phạt cầu thủ Senegal va chạm với thủ môn Maignan. 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Pháp giao bóng (và lập tức phất thẳng ra ngoài biên trái). ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue, Dembele, Mbappe Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Mané, Nicolas Jackson

Pháp khởi đầu hành trình chinh phục lịch sử

Trận đấu giữa Pháp và Senegal tại sân MetLife (New Jersey) không chỉ là màn ra quân của hai đội ở World Cup 2026 mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Didier Deschamps. Trong lần thứ 20 dẫn dắt "Les Bleus" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chiến lược gia người Pháp hướng tới cột mốc lịch sử cùng tham vọng đưa đội tuyển áo lam vào trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.

Deschamps trước cơ hội đi vào lịch sử

Didier Deschamps bước vào trận đấu với Senegal khi đã có 20 trận cầm quân tại các kỳ World Cup. Kỷ lục về số trận dẫn dắt nhiều nhất hiện thuộc về những nhà cầm quân từng có 25 trận ở giải đấu này, và nếu tuyển Pháp tiếp tục tiến sâu, Deschamps hoàn toàn có thể san bằng hoặc vượt qua cột mốc đó.

Hai lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup, gồm chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, là minh chứng rõ nét cho sự ổn định của "Les Bleus" dưới thời nhà cầm quân 57 tuổi. World Cup 2026 cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp, khiến khát vọng khép lại triều đại bằng một chiến tích lịch sử càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Les Bleus" mang theo phong độ ấn tượng

Tuyển Pháp giành vé tới World Cup 2026 theo cách gần như hoàn hảo với thành tích thắng 5 và hòa 1 ở vòng loại. Chuỗi phong độ đó tiếp tục được duy trì trong thời gian gần đây khi họ thắng tới 9 trong 11 trận gần nhất, chỉ hòa 1 và thua 1.

Dù phải đối mặt với những vấn đề ngoài sân cỏ trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu trên đất Mỹ, Deschamps vẫn nhanh chóng đưa sự tập trung của toàn đội trở lại chuyên môn. Với dàn ngôi sao trải đều trên cả ba tuyến cùng kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn, Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Nếu lọt vào trận chung kết năm nay, "Les Bleus" sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử World Cup góp mặt ở ba trận chung kết liên tiếp.

Senegal và khát vọng vượt ngưỡng vòng 1/8

Ở phía bên kia chiến tuyến, Senegal cũng có hành trình vòng loại rất thuyết phục khi bất bại với 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là lần thứ ba liên tiếp đại diện Tây Phi góp mặt tại World Cup, thành tích chỉ có rất ít đội tuyển châu Phi làm được.

Tuy nhiên, Senegal vẫn chưa thể vượt qua cột mốc vòng 1/8 trong hai lần tham dự gần nhất. Thành tích tốt nhất của họ tại World Cup vẫn là chiến dịch năm 2002, khi đội bóng này tiến vào tới tứ kết ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Senegal lại không có bước chạy đà lý tưởng trước World Cup khi không thắng ở cả hai trận giao hữu gặp những đội tuyển cũng dự vòng chung kết, với thành tích hòa 1 và thua 1.

Ký ức địa chấn năm 2002 có lặp lại?

Mỗi khi nhắc đến cuộc đối đầu giữa hai đội, người hâm mộ Senegal đều nhớ tới chiến thắng lịch sử 1-0 trước Pháp ở trận khai mạc World Cup 2002. Đó cũng là lần duy nhất hai đội tuyển từng chạm trán nhau trong quá khứ.

Tuy nhiên, việc tái hiện kỳ tích cách đây 24 năm không hề đơn giản. Senegal chưa giữ sạch lưới trong bất kỳ trận nào thuộc 11 lần ra sân gần nhất ở vòng chung kết World Cup. Trong khi đó, Pháp dù từng gặp khó khăn trước các đại diện châu Phi khi thua 3 trong 4 trận vòng bảng World Cup gần đây trước các đối thủ đến từ lục địa đen, vẫn được đánh giá vượt trội về chiều sâu đội hình lẫn kinh nghiệm.

Với một bên là ứng viên vô địch đang hướng tới những trang sử mới và một bên là tập thể giàu khát vọng muốn tái hiện ký ức vàng son năm 2002, cuộc chạm trán tại MetLife hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất ở lượt trận mở màn của World Cup 2026.