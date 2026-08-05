Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch

Giao Hữu | 20h30, 5/8 | Futsal Việt Nam 0 - 0 Futsal Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Futsal Việt Nam vs Futsal Thái Lan Futsal Thái Lan Điểm Văn Ý Minh Quang Đa Hải Đoàn Phát Thái Huy Điểm Theerawat Worasak Narongsak Therdsak Chaowala Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Futsal Việt Nam Futsal Việt Nam Futsal Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Ý, Minh Quang, Đa Hải, Đoàn Phát, Thái Huy Theerawat, Worasak, Narongsak, Therdsak, Chaowala

Trận chung kết trong mơ

Dù giải đấu áp dụng thể thức đá vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc, nhưng cục diện hiện tại đã biến cuộc so tài này thành một trận tranh ngôi vô địch đúng nghĩa. ĐT futsal Việt Nam đang đứng đầu bảng với 7 điểm, trong khi ĐT futsal Thái Lan đứng thứ 2 với 6 điểm. Bởi vậy, đội nào thắng trong trận đấu này sẽ giành chức vô địch.

HLV Giustozzi muốn các học trò vượt qua áp lực

HLV Giustozzi coi trọng màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ hơn là kết quả của giải đấu lần này. “Điều tôi muốn thấy nhất tại giải lần này là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai”.