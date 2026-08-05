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Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Futsal Việt Nam Bóng đá Thái Lan

(20h30, 5/8) ĐT futsal Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ đại chiến vì ngôi báu tại giải Continental Futsal Championship 2026.

Giao Hữu | 20h30, 5/8 |

Futsal Việt Nam
Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch - 1
Futsal Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch - 1
Văn Ý, Minh Quang, Đa Hải, Đoàn Phát, Thái Huy
Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: "Chung kết" trong mơ tranh ngôi vô địch - 1
Theerawat, Worasak, Narongsak, Therdsak, Chaowala

Trận chung kết trong mơ

Dù giải đấu áp dụng thể thức đá vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc, nhưng cục diện hiện tại đã biến cuộc so tài này thành một trận tranh ngôi vô địch đúng nghĩa. ĐT futsal Việt Nam đang đứng đầu bảng với 7 điểm, trong khi ĐT futsal Thái Lan đứng thứ 2 với 6 điểm. Bởi vậy, đội nào thắng trong trận đấu này sẽ giành chức vô địch.

HLV Giustozzi muốn các học trò vượt qua áp lực

HLV Giustozzi coi trọng màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ hơn là kết quả của giải đấu lần này.  “Điều tôi muốn thấy nhất tại giải lần này là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai”.

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ĐT Futsal Việt Nam đã suýt tạo nên một cú sốc tại giải futsal quốc tế Thái Lan.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 12:51 PM (GMT+7)
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